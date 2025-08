„Săgeți” către FCSB  Dinamo și-a ironizat marea rivală cu „ajutorul” lui Alexandru Musi

Dinamo a ironizat-o pe FCSB printr-o postare pe social media, alături de o poza cu Alexandru Musi (21 de ani), după victoria din derby, scor 4-3, în care mijlocașul a marcat un gol.

„Câinii” au luat cele 3 puncte, după un meci în care fostul jucător de la FCSB, acum la Dinamo, a avut o evoluție foarte bună.

Dinamo a rupt seria de 5 ani și jumătate fără victorie în derby-ul cu FCSB. Echipa lui Zeljko Kopic a câștigat cu scorul de 4-3 în fața a peste 20.000 de spectatori.

Dinamo, ironie pentru FCSB

Alexandru Musi (21 de ani), fostul jucător al campioanei României, a avut o prestație foarte bună în derby-ul României. Noul jucător al lui Dinamo a reușit un gol și a obținut un penalty.

Musi a marcat în minutul 34 cu un șut din interiorul careului care l-a lăsat fără reacție pe Zima, portarul roș-albaștrilor.

700 de mii de euro valorează Alexandru Musi, conform Transfermarkt

La o zi după victoria din derby, Dinamo a postat pe pagina sa de Facebook o poză cu Alexandru Musi care era însoțită de textul „Prove them wrong!” (n.r. - Demonstrează-le că au greșit).

În descrierea postării, „câinii” au mai scris „He sure did!” (n.r. - Cu siguranță, a făcut-o!).

„Câinii” au taxat astfel atitudinea FCSB față de Musi, jucător subestimat de patronul campioanei și cedat la Dinamo în schimbul lui Dennis Politic, plus încă un milion de euro din partea campioanei.

Dinamo consideră această mutare a roș-albaștrilor o greșeală pentru că au renunțat la un jucător talentat care poate face diferența în momentele importante.

Început bun pentru Musi în tricoul „câinilor”

De la venirea sa în „Ștefan cel Mare”, Musi a reușit să înscrie de două ori în patru partide jucate și a bifat 352 de minute pentru Dinamo, potrivit transfermarkt.ro.

Acesta a înscris un gol în prima etapă de campionat cu Csikszereda, scor final 2-2, și încă un gol în ultima etapă cu FCSB.

De-a lungul carierei, Alexandru Musi a jucat pentru FCSB, ACSM Poli Iași, Petrolul Ploiești și, în prezent, pentru Dinamo.

5 goluri a marcat Musi pentru FCSB în 49 de partide

