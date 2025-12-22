Singurul ziarist care nu a atacat pe nimeni niciodată s-a trezit în „Reţeaua de rezişti care plănuia linşarea Liei Savonea”. Este vorba despre cunoscutul comentator sportiv Ionel Stoica de la TVR.

Zilele trecute, cuprinsă de spiritul Crăciunului, România TV a alcătuit o nouă „listă neagră”. Pe ea a pus mai mulți jurnaliști care sunt critici la adresa Liei Savonea.

În viteza mitralierei, în locul mult mai tânărului ziarist de justiție Ionel Stoica a apărut fotografia venerabilului comentator TV Ionel Stoica.

Pagina de Media a sesizat confuzia antologică. Între „cei doi Stoica” e o diferență de 40 de ani, dar spiritul Sărbătorilor le iartă pe toate. Bine că n-au pus o poză cu el de la World Cup 94.

Ionel Stoica este ultimul ziarist care poate fi suspectat de „linșaj”, cum a subtitrat RTV.

Captură RTV, via paginademedia.ro

Omul din vestiarul Generației lui Hagi

În această meserie, cu toții am greșit și am nedreptățit pe cineva. Unii am mâncat sticlă pisată, cum zicea Dumitru Dragomir când îl enervam. „Băăă, turbează câinii dacă vă mușcă”, mai spunea, la adresa criticilor săi, fostul șef al Ligii Profesioniste.

Ionel Stoica a ales, încă de la începutul anilor 90, o altă cale. Ca reporter al TVR, Stoica a stat lângă ”Generația de Aur” și s-a acomodat ca ziarist. Reportajele lui cu filmări inedite sunt valide și astăzi.

A ajuns în vestiar pentru că a preferat să nu fie cel care să povestească lucruri controversate. A fost „una cu jucătorii și cu antrenorii”. Sigur, e de dezbătut calea, dar asta a fost decizia: Stoica a urmat-o, iar șefii redacției Sport a TVR au aprobat-o.

Atacul la persoană

România TV n-a vrut, desigur, să se refere la acest Ionel Stoica. A greșit și oricine greșește.

Or fi căutat pe Google, l-au găsit pe Ionel Stoica, dă-l pe ecran să-l tăvălim nițel! Dar imaginea comentatorului sportiv, cu barba sa albă, încadrat în lumina farurilor ca o hermină încremenită în mijlocul străzii, este și amuzantă și tulburătoare în același timp. Nu că n-a linșat pe nimeni, dar Ionel Stoica nici măcar nu a zis cuiva despre care a relatat ”Du-te mai încolo”. A comentat fotbal, nu justiție.

Când faci liste negre, mai devreme sau mai târziu o să se ajungă la ceva ce pare comic la prima vedere, dar care ascunde o adicție a atacului la persoană. La orice persoană.