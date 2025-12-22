Cătălin Tolontan Ionel Stoica, chiar el
Opinii

Cătălin Tolontan Ionel Stoica, chiar el

alt-text Cătălin Tolontan
alt-text Publicat: 22.12.2025, ora 17:33
alt-text Actualizat: 22.12.2025, ora 18:39
  • Singurul ziarist care nu a atacat pe nimeni niciodată s-a trezit în „Reţeaua de rezişti care plănuia linşarea Liei Savonea”. Este vorba despre cunoscutul comentator sportiv Ionel Stoica de la TVR. 

Zilele trecute, cuprinsă de spiritul Crăciunului, România TV a alcătuit o nouă „listă neagră”. Pe ea a pus mai mulți jurnaliști care sunt critici la adresa Liei Savonea.

În viteza mitralierei, în locul mult mai tânărului ziarist de justiție Ionel Stoica a apărut fotografia venerabilului comentator TV Ionel Stoica.

Pagina de Media a sesizat confuzia antologică. Între „cei doi Stoica” e o diferență de 40 de ani, dar spiritul Sărbătorilor le iartă pe toate. Bine că n-au pus o poză cu el de la World Cup 94.

Ionel Stoica este ultimul ziarist care poate fi suspectat de „linșaj”, cum a subtitrat RTV.

Captură RTV, via paginademedia.ro Captură RTV, via paginademedia.ro
Captură RTV, via paginademedia.ro

Omul din vestiarul Generației lui Hagi

În această meserie, cu toții am greșit și am nedreptățit pe cineva. Unii am mâncat sticlă pisată, cum zicea Dumitru Dragomir când îl enervam. „Băăă, turbează câinii dacă vă mușcă”, mai spunea, la adresa criticilor săi, fostul șef al Ligii Profesioniste.

Ionel Stoica a ales, încă de la începutul anilor 90, o altă cale. Ca reporter al TVR, Stoica a stat lângă ”Generația de Aur” și s-a acomodat ca ziarist. Reportajele lui cu filmări inedite sunt valide și astăzi.

A ajuns în vestiar pentru că a preferat să nu fie cel care să povestească lucruri controversate. A fost „una cu jucătorii și cu antrenorii”. Sigur, e de dezbătut calea, dar asta a fost decizia: Stoica a urmat-o, iar șefii redacției Sport a TVR au aprobat-o.

Atacul la persoană

România TV n-a vrut, desigur, să se refere la acest Ionel Stoica. A greșit și oricine greșește.

Or fi căutat pe Google, l-au găsit pe Ionel Stoica, dă-l pe ecran să-l tăvălim nițel! Dar imaginea comentatorului sportiv, cu barba sa albă, încadrat în lumina farurilor ca o hermină încremenită în mijlocul străzii, este și amuzantă și tulburătoare în același timp. Nu că n-a linșat pe nimeni, dar Ionel Stoica nici măcar nu a zis cuiva despre care a relatat ”Du-te mai încolo”. A comentat fotbal, nu justiție.

Când faci liste negre, mai devreme sau mai târziu o să se ajungă la ceva ce pare comic la prima vedere, dar care ascunde o adicție a atacului la persoană. La orice persoană.

Ziaristul de justiție Ionel Stoica FOTO facebook.com/ionel.stoica.7 Ziaristul de justiție Ionel Stoica FOTO facebook.com/ionel.stoica.7
Ziaristul de justiție Ionel Stoica FOTO facebook.com/ionel.stoica.7
Ionel Stoica RTV CONFUZIE romania tv lia savonea
Știrile zilei din sport
„Lei” de titlu Craiova s-a distrat cu Csikszereda în Bănie și a încheiat anul pe primul loc
Superliga
22.12
„Lei” de titlu Craiova s-a distrat cu Csikszereda în Bănie și a încheiat anul pe primul loc
Citește mai mult
„Lei” de titlu Craiova s-a distrat cu Csikszereda în Bănie și a încheiat anul pe primul loc
Schimbări de trupe la Dinamo Ce jucători caută „câinii” + Ce se va întâmpla cu tinerii din lot
Superliga
22.12
Schimbări de trupe la Dinamo Ce jucători caută „câinii” + Ce se va întâmpla cu tinerii din lot
Citește mai mult
Schimbări de trupe la Dinamo Ce jucători caută „câinii” + Ce se va întâmpla cu tinerii din lot
Surpriză pe piața media: Mondialul va fi și la TVR? GOLAZO.ro are informații că Antena 1 a deschis discuții cu postul public pentru a-i sublicenția o parte din meciuri
Media
22.12
Surpriză pe piața media: Mondialul va fi și la TVR? GOLAZO.ro are informații că Antena 1 a deschis discuții cu postul public pentru a-i sublicenția o parte din meciuri
Citește mai mult
Surpriză pe piața media: Mondialul va fi și la TVR? GOLAZO.ro are informații că Antena 1 a deschis discuții cu postul public pentru a-i sublicenția o parte din meciuri
MM Stoica, reacție iresponsabilă FOTO. Ce a spus în direct la TV după scandalul făcut de Bîrligea cu Rapid: „Sunt bărbați, ce-ați vrea să facă?”
Campionate
22.12
MM Stoica, reacție iresponsabilă FOTO. Ce a spus în direct la TV după scandalul făcut de Bîrligea cu Rapid: „Sunt bărbați, ce-ați vrea să facă?”
Citește mai mult
MM Stoica, reacție iresponsabilă FOTO. Ce a spus în direct la TV după scandalul făcut de Bîrligea cu Rapid: „Sunt bărbați, ce-ați vrea să facă?”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:09
„Lei” de titlu Craiova s-a distrat cu Csikszereda în Bănie și a încheiat anul pe primul loc
„Lei” de titlu Craiova s-a distrat cu Csikszereda în Bănie și a încheiat anul pe primul loc
22:30
„Dacă m-ar lăsa să hotărăsc eu...” MM Stoica, noi detalii despre transferuri + revenire surpriză la FCSB
„Dacă m-ar lăsa să hotărăsc eu...” MM Stoica, noi detalii despre transferuri + revenire surpriză la FCSB
22:48
„De ce mă întrebi asta?” Coelho s-a enervat după ce a dus Craiova pe primul loc
„De ce mă întrebi asta?” Coelho s-a enervat după ce a dus Craiova pe primul loc
22:53
„N-am trăit așa umilință” Robert Ilyes și-a făcut praf jucătorii după eșecul rușinos cu Craiova: „Neputință, dar nici n-au vrut!”
„N-am trăit așa umilință” Robert Ilyes și-a făcut praf jucătorii după eșecul rușinos cu Craiova: „Neputință, dar nici n-au vrut!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Top stiri din sport
Primele schimbări Victor Angelescu, depre planul Rapidului: „Nu ne vom opune. Vom vedea cine pleacă”
Superliga
22.12
Primele schimbări Victor Angelescu, depre planul Rapidului: „Nu ne vom opune. Vom vedea cine pleacă”
Citește mai mult
Primele schimbări Victor Angelescu, depre planul Rapidului: „Nu ne vom opune. Vom vedea cine pleacă”
„Nu mă așteptam să fie așa rău la FCSB” Denis Alibec a rupt tăcerea: „Nu regret nimic, dar am venit pentru altceva” + ce spune despre un transfer la Rapid
Superliga
22.12
„Nu mă așteptam să fie așa rău la FCSB” Denis Alibec a rupt tăcerea: „Nu regret nimic, dar am venit pentru altceva” + ce spune despre un transfer la Rapid
Citește mai mult
„Nu mă așteptam să fie așa rău la FCSB” Denis Alibec a rupt tăcerea: „Nu regret nimic, dar am venit pentru altceva” + ce spune despre un transfer la Rapid
„Turcii sunt foarte siguri că se califică”  Denis Drăguș, dezvăluiri din Turcia despre barajul pentru CM 2026: „Au așa o atitudine de superioritate”
Superliga
22.12
„Turcii sunt foarte siguri că se califică” Denis Drăguș, dezvăluiri din Turcia despre barajul pentru CM 2026: „Au așa o atitudine de superioritate”
Citește mai mult
„Turcii sunt foarte siguri că se califică”  Denis Drăguș, dezvăluiri din Turcia despre barajul pentru CM 2026: „Au așa o atitudine de superioritate”
Procesul Ultra FCSB - CSA Steaua Condamnări, achitări și daune morale pentru steagul Tornado capturat cu violență
Diverse
22.12
Procesul Ultra FCSB - CSA Steaua Condamnări, achitări și daune morale pentru steagul Tornado capturat cu violență
Citește mai mult
Procesul Ultra FCSB - CSA Steaua Condamnări, achitări și daune morale pentru steagul Tornado capturat cu violență

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 32 rapid 42 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 11 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
23.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share