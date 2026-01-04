FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare

FCSB a renunțat la doi jucători chiar la începutul anului. Edward Neamțu (16 ani), jucător format la academia campioanei, a semnat cu Farul Constanța, în timp ce Laurențiu Vlăsceanu (20 de ani) va fi împrumutat la Unirea Slobozia.

După Malcom Edjouma, încă doi jucători au plecat de la FCSB în această vară.

Edward Neamțu a semnat cu Farul Constanța

Edward Neamțu, fundașul dreapta de doar 16 ani, component al naționalei României U17, a semnat cu Farul Constața.

Firma de impresariat a fotbalistului, Spelersmedia, a anunțat că fotbalistul născut pe 29 iunie 2009 a semnat un contract valabil pe 3 ani cu gruparea din Ovidiu.

Neamțu este o prezență constantă la loturile de tineret ale României. A adunat până acum prezențe la U15, U16 și U17.

Laurențiu Vlăsceanu, împrumutat la Unirea Slobozia

Abia revenit după împrumutul la UTA Arad, unde a fost folosit doar în 4 partide, Laurențiu Vlăsceanu (20 de ani) va merge la Unirea Slobozia, sub formă de împrumut, notează gsp.ro.

Fundașul stânga mai fusese împrumutat la ialomițeni timp de două sezoane și jumătate înainte de a reveni la FCSB vara trecută.

Laurențiu Vlăsceanu/ Foto: sportpictures.eu

Inițial, campioana României ar fi vrut să-l folosească titular pe Vlăsceanu la startul acestei stagiuni având în vedere că este eligibil pentru regula U21, dar oficialii roș-albaștrilor s-au răzgândit în ultimul moment.

150.000 de euro este cota lui Laurențiu Vlăsceanu, potrivit transfermarkt.ro

