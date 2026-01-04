S-au dus la ploaie! Zece echipe din Liga 1 se pregătesc acum în Antalya. Câte zile de vreme rea le așteaptă +11 foto
Rapid, cantonament în Antalya (FOTO: Facebook @ FC Rapid)
Superliga

S-au dus la ploaie! Zece echipe din Liga 1 se pregătesc acum în Antalya. Câte zile de vreme rea le așteaptă

Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
Publicat: 04.01.2026, ora 21:54
Actualizat: 04.01.2026, ora 22:03
  • Liga 1 s-a mutat în cantonament în sudul Turciei, Belek și Lara, zona Antalya. 
  • Nu mai puțin de 10 echipe sunt aici în prima jumătate a lui ianuarie: FCSB, Rapid, Dinamo, U Craiova, FC Argeș, U Cluj, Petrolul, Csikszereda, Hermannstadt și Metaloglobus.
  • Dar nu e soarele așteptat. Vor fi multe zile de ploaie, ianuarie fiind a doua cea mai bogată lună în precipitații.

Nu mai puțin de 62,5% din echipele primei noastre ligi (10 din 16) au lăsat în urmă frigul de acasă și au venit în Antalya să pregătească a doua parte a sezonului.

Condiții de lux în Antalya, dar 5 zile de ploaie

FCSB, Rapid, Dinamo, Craiova, FC Argeș, U Cluj, Petrolul, Csikszereda, Hermannstadt și Metaloglobus stau toate în această zonă frumoasă din sudul Turciei, o parte în Belek, cealaltă în Lara, la o distanță de numai 21 de kilometri între ele.

Și toate au ales hoteluri de lux cotate la cinci stele.

Temperaturile sunt bune, urcând până la 19 grade, însă meteorologii turci anunță cinci zile de ploaie. Miercuri, joi, vineri, duminică și luni, 12 ianuarie.

O singură zi doar cu soare: sâmbătă.

Echipele din Liga 1, plouate și în 2024

În urmă cu doi ani, a fost mai rău. A plouat în opt din cele 11 zile în care echipele Ligii 1 s-au antrenat în Antalya.

Ianuarie este a doua cea mai bogată lună în precipitații în această regiune. Prima e decembrie.

Se așteaptă vreme mai bună spre finalul lui ianuarie, când vor veni în cantonament aici unele formații din liga secundă. Printre ele, Corvinul și Gloria Bistrița. 18-20 de grade cu soare.

Cantonamentele și amicalele celor 10 echipe din Liga 1 în Antalya

RAPID

3-12 ianuarie, Titanic Deluxe, 5 stele - Lara

  • 10 ianuarie - Wisla Plock (Polonia)
  • 11 ianuarie - ȚSKA Sofia (Bulgaria)
Rapid, cantonament în Antalya (FOTO: Facebook @ FC Rapid)
Rapid, cantonament în Antalya (FOTO: Facebook @ FC Rapid)

Galerie foto (11 imagini)

Rapid, cantonament în Antalya (FOTO: Facebook @ FC Rapid) Rapid, cantonament în Antalya (FOTO: Facebook @ FC Rapid) Rapid, cantonament în Antalya (FOTO: Facebook @ FC Rapid) Rapid, cantonament în Antalya (FOTO: Facebook @ FC Rapid) Rapid, cantonament în Antalya (FOTO: Facebook @ FC Rapid)
+11 Foto
labels.photo-gallery

FCSB

4-15 ianuarie, Gloria Sports Arena, 5 stele - Belek

  • 11 ianuarie - Beșiktaș (Turcia)

DINAMO

3-12 ianuarie, Nirvana Cosmopolitan, 5 stele - Lara

  • 7 ianuarie - Young Boys (Elveția)
  • 11 ianuarie - Gangwon (Coreea de Sud)
Dinamo a plecat in cantonament in Antalya FOTO FB Dinamo (7).jpg
Dinamo a plecat in cantonament in Antalya FOTO FB Dinamo (7).jpg

Galerie foto (9 imagini)

Dinamo a plecat in cantonament in Antalya FOTO FB Dinamo.jpg Dinamo a plecat in cantonament in Antalya FOTO FB Dinamo (1).jpg Dinamo a plecat in cantonament in Antalya FOTO FB Dinamo (2).jpg Dinamo a plecat in cantonament in Antalya FOTO FB Dinamo (3).jpg Dinamo a plecat in cantonament in Antalya FOTO FB Dinamo (4).jpg
+9 Foto
labels.photo-gallery

U CRAIOVA

2-12 ianuarie, Regnum Carya, 5 stele - Belek

  • 7 ianuarie - Konyaspor (Turcia)
  • 10 ianuarie - Stuttgart 2 (Germania)

FC ARGEȘ

3-13 ianuarie, Ducale Hotel, 5 stele - Lara

  • 6 ianuarie - Bursaspor (Turcia D3)
  • 9 ianuarie - Gaziantep (Turcia)

U CLUJ

3-13 ianuarie, Sueno Deluxe, 5 stele - Belek

  • 6 ianuarie - Karagumruk (Turcia)
  • 11 ianuarie - Dukla Praga (Cehia)
  • 12 ianuarie - Widzew Lodz (Polonia)
Universitatea Cluj, cantonament în Antalya (FOTO: Facebook @ FC Universitatea Cluj)
Universitatea Cluj, cantonament în Antalya (FOTO: Facebook @ FC Universitatea Cluj)

Galerie foto (6 imagini)

Universitatea Cluj, cantonament în Antalya (FOTO: Facebook @ FC Universitatea Cluj) Universitatea Cluj, cantonament în Antalya (FOTO: Facebook @ FC Universitatea Cluj) Universitatea Cluj, cantonament în Antalya (FOTO: Facebook @ FC Universitatea Cluj) Universitatea Cluj, cantonament în Antalya (FOTO: Facebook @ FC Universitatea Cluj) Universitatea Cluj, cantonament în Antalya (FOTO: Facebook @ FC Universitatea Cluj)
+6 Foto
labels.photo-gallery

PETROLUL

3-13 ianuarie, Susesi Luxury Resort, 5 stele - Belek

  • 6 ianuarie - Gaziantep (Turcia)
  • 9 ianuarie - Karagumruk (Turcia)
  • 11 ianuarie - GKS Katowice (Polonia)
Petrolul Ploiești, cantonament în Antalya (FOTO: Facebook FC Petrolul Ploiesti)
Petrolul Ploiești, cantonament în Antalya (FOTO: Facebook FC Petrolul Ploiesti)

Galerie foto (12 imagini)

Petrolul Ploiești, cantonament în Antalya (FOTO: Facebook FC Petrolul Ploiesti) Petrolul Ploiești, cantonament în Antalya (FOTO: Facebook FC Petrolul Ploiesti) Petrolul Ploiești, cantonament în Antalya (FOTO: Facebook FC Petrolul Ploiesti) Petrolul Ploiești, cantonament în Antalya (FOTO: Facebook FC Petrolul Ploiesti) Petrolul Ploiești, cantonament în Antalya (FOTO: Facebook FC Petrolul Ploiesti)
+12 Foto
labels.photo-gallery

CSIKSZEREDA

3-13 ianuarie, IC Santai Hotel, 5 stele - Belek

  • 7 ianuarie - Nyiregyhaza Spartacus (Ungaria)
  • 10 ianuarie - Arka Gdynia (Polonia)
  • 12 ianuarie - Zira (Azerbaidjan)
Csikszereda, cantonament în Antalya (FOTO: fkcsikszereda.ro) Csikszereda, cantonament în Antalya (FOTO: fkcsikszereda.ro)
Csikszereda, cantonament în Antalya (FOTO: fkcsikszereda.ro)

HERMANNSTADT

3-13 ianuarie, Royal Seginus, 5 stele - Lara

  • 6 ianuarie - Kayserispor (Turcia)
  • 10 ianuarie - Turan (Kazahstan)
  • 12 ianuarie - Napredak (Serbia)
FC Hermannstadt, cantonament în Antalya (FOTO: Facebook @ FC Hermannstadt)
FC Hermannstadt, cantonament în Antalya (FOTO: Facebook @ FC Hermannstadt)

Galerie foto (11 imagini)

FC Hermannstadt, cantonament în Antalya (FOTO: Facebook @ FC Hermannstadt) FC Hermannstadt, cantonament în Antalya (FOTO: Facebook @ FC Hermannstadt) FC Hermannstadt, cantonament în Antalya (FOTO: Facebook @ FC Hermannstadt) FC Hermannstadt, cantonament în Antalya (FOTO: Facebook @ FC Hermannstadt) FC Hermannstadt, cantonament în Antalya (FOTO: Facebook @ FC Hermannstadt)
+11 Foto
labels.photo-gallery

METALOGLOBUS

3-13 ianuarie, Aska Hotel, 5 stele - Lara

  • 7 ianuarie - Alanyaspor (Turcia)
  • 11 ianuarie - Mladost Lucani (Serbia)

Unde se pregătesc celelalte șase echipe din Liga 1

  • CFR - Spania (Oliva Nova)
  • Farul - România (Constanta)
  • UTA - România (Arad)
  • Unirea Slobozia - România (Buftea)
  • FC Botoșani - România (Mogoșoaia)
  • Oțelul - România

antalya liga 1 ploaie cantonament superliga cantonament antalya
