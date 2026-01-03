Noul fundaș stânga al lui Dinamo, singurul transfer de până acum al roș-albilor, are în spate un calvar, dar și un coșmar pe care l-a provocat unui coleg de generație

Dinamo a plecat în Antalya cu un singur nume nou în lot, Valentin Țicu. Lucru care a provocat murmure în rândul suporterilor. Fostul jucător al Petrolului a semnat un contract valabil pe 6 luni, adică până pe 30.06.2026. Asta deja dă de gândit.

Când a anunțat transferul, înaintea Sărbătorilor, președintele Andrei Nicolescu s-a ferit să ofere și numele jucătorului, dar a precizat că va fi „un back-up real pentru Opruț”. Va fi?

O înlănțuire stranie

Valentin Țicu are 25 de ani și nu a mai jucat fotbal de 1 an și jumătate din cauza unei accidentări grave la ligamentele încrucișate.

A fost un ghinion, nu o agresiune din partea unui adversar. De multe ori cele mai grave accidentări sunt rodul întâmplării. Ceasul rău. Se întâmpla pe 29 iulie 2024, pe finalul unui meci al Petrolului împotriva Rapidului.

Accidentarea suferită de Valentin Țicu în Petrolul - Rapid, pe 29 august 2024

Cu 11 luni înainte, pe 23 septembrie 2023, Țicu provocase el însuși accidentarea horror a lui Dragoș Iancu de la Hermannstadt. Intrare urâtă soldată cu fractură de peroneu și a ligamentelor gleznei. O înlănțuire stranie a evenimentelor.

Pe scurt, povestea lui Dragoș Iancu

Țicu l-a vizitat pe Dragoș Iancu la spital imediat după accident. Straniu a fost și faptul că ex-petrolistul a părut interesat de soarta lui Iancu până când a obținut o diminuare la jumătate a pedepsei inițiale de 16 etape, sancțiune dictată de Comisia de Disciplină. Apoi, nu a mai stat nimeni să cuantifice dimensiunea regretelor lui Țicu.

De partea cealaltă, cariera lui Dragoș Iancu, acum în vârstă de 23 de ani, a luat-o pe o pantă descendentă. Teoretic refăcut după accidentare, tânărul mijlocaș nu a mai reușit să revină la forma dinainte. A pierdut contactul real cu echipa.

Previzibil, s-a despărțit de Hermannstadt și este legitimat în prezent la Poli Iași, unde nu a apucat să evolueze în nicio partidă. În locul remușcărilor, Țicu s-a victimizat, acuzând un linșaj mediatic și punând cuvinte în gură („criminal”, „interlop”, „cămătar”) celor care l-au criticat.

Valentin Țicu l-a vizitat pe Dragoș Iancu la spital după accident (FOTO: Facebook @Petrolul Ploiești)

Clinica de recuperare Dinamo

Posibil ca din calvarul prin care a trecut apoi și el, Țicu să fi înțeles ceva despre compasiune, regret și empatie.

Victimă nu doar a ruperii ligamentelor încrucișate, ci și a infecțiilor nosocomiale, din cauza cărora a trebuit să fie operat de mai multe ori, noul fundaș stânga al lui Dinamo vine la echipa antrenată de Zeljko Kopic din postura de jucător liber încă nerecuperat complet după accidentare.

După Adrian Mazilu, încă un jucător pe care Dinamo își propune să îl pună pe picioare, să-l antreneze, să-l integreze, sperând ca mai apoi acesta va răsplăti efortul cu evoluții solide.

Întreprinderi riscante care necesită timp, răbdare și cheltuială. Dar atunci când nu te scalzi în lichidități, cazul dinamoviștilor, apelezi și la astfel de soluții. Din perspectiva aceasta, este deja o performanță că roș-albii au intrat în pauza de iarnă la doar două puncte de liderul Universitatea Craiova.

Adrian Mazilu (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Cui îi era dor de Negoiță?

Umbrele trecutului continuă să nu se desprindă de Dinamo. Într-un interviu recent în ProSport, fostul acționar Ionuț Negoiță (actualmente sponsor?!) are sfaturi pentru echipa pe care a condus-o spre insignifianță și sărăcie. Sfaturi legate de transferuri, aplicate, pe posturi, gânduri legate de modul în care trebuie abordată întrecerea.

Omul care a lucrat temeinic ca Dinamo să devină un club de mâna a doua, personajul care a deschis poarta dubioșilor spanioli care au desăvârșit colapsul echipei, are păreri și propagă idei pentru cei care, cu ajutorul disperat al suporterilor, au reușit supraviețuirea și mai nou revenirea la o viață mai demnă.

În materie de tupeu, e clar că domnul Negoiță nu face economii. Nu vă era dor de coaforul de la Rin Hotel care figura ca sediu al lui Dinamo? Dar de Șerdean, dar de Cortacero?