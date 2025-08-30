Cupele europene se văd la TV  Meciurile celor de la FCSB și U Craiova din Europa, respectiv Conference League vor putea fi urmărite pe două posturi

FCSB și Craiova vor juca fiecare câte 8 meciuri în grupa de Europa League, respectiv 6 în cea de Conference League, între septembrie 2025 și ianuarie 2026

FCSB a reușit calificarea pentru al doilea an consecutiv în Europa League, după ce a trecut de Aberdeen în play-off cu scorul de 5-2 la general.

Mai mult, și Universitatea Craiova a reușit calificarea, dar în Conference League. Oltenii au trecut de Istanbul Bașakșehir tot cu scorul general de 5-2.

Meciurile celor de la Craiova și FCSB din Conference și Europa League se văd la TV

Începând cu faza grupelor și până la finalul competițiilor, meciurile vor putea fi urmărite pe Digi Sport și Prima Sport.

Până acum, meciurile celor de la FCSB din tururile preliminare ale cupelor europene au putut fi urmărite pe mai multe canale, precum Antena 1 și Pro TV, dar și pe platforma Voyo.

Digi Sport și Prima Sport au obținut drepturile de transmitere pentru următoarele trei sezoane (2024-2027) ale celor mai importante meciuri din grupele și din fazele eliminatorii din Liga Campionilor, Europa League și Conference League.

Cu cine va juca FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles - FCSB

FCSB FCSB - Bologna

Basel - FCSB

- FCSB FCSB - Young Boys

FCSB - Fenerbahce

Steaua Roșie Belgrad - FCSB

- FCSB FCSB - Feyenoord

Dinamo Zagreb - FCSB

Cu cine va juca U Craiova în Conference League

Rapid Viena - U Craiova

- U Craiova U Craiova - Sparta Praga

U Craiova - Mainz

AEK Atena - U Craiova

- U Craiova Rakow - U Craiova

- U Craiova U Craiova - Noah

