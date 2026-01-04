„Mi-a spus că nu are cancer” Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu după ce au văzut ultimele imagini: „Într-o lună vrea să revină pe bancă!”

Dan Petrescu (58 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, a fost sunat de englezi și ar fi negat zvonurile că ar suferi de cancer.

Tehnicianul ar avea de gând să revină în scurt timp în antrenorat, după ce își va finaliza tratamentul.

Dan Petrescu a rămas liber de contract după ce s-a despărțit de CFR Cluj, motivând că dorește să aibă grijă de sănătatea sa.

Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu: „ Mi-a spus că nu are cancer”

După ce în România au apărut imagini în care Dan Petrescu părea că a slăbit destul de mult, iar mai mulți apropiați ca Gino Iorgulescu, Giovanni Becali și Cristi Balaj au lăsat să se înțeleagă că ar suferi de o boală gravă, antrenorul ar fi negat aceste informații în presa britanică.

„Tocmai am vorbit cu Dan Petrescu și mi-a spus că nu are cancer. Nu știe de unde au apărut aceste povești, dar a avut probleme de sănătate la nivelul gâtului ”, a scris jurnalistul Neil Barnett, pe X.

Fostul tehnician al celor de la CFR Cluj ar putea reveni în activitate în scurt timp:

„Va mai urma tratamentul pentru încă o lună înainte de a începe căutările pentru revenirea în antrenorat. A părut într-o stare excelentă”.

Neil Barnett este un jurnalist cu experiență din Anglia, unde a urmărit-o pe Chelsea mai bine de 30 de ani, inclusiv în perioada în care Dan Petrescu se afla în Londra.

I've just spoken to Dan Petrescu and he has told me he hasn't got cancer, he doesn't know where the stories have come from, but he has had health issues with his throat and will undergo treatment for another month before looking to get back into coaching. He sounded excellent pic.twitter.com/3390keNcQp — Neil Barnett (@NeilSpyBarnett) January 3, 2026

Dan Petrescu, de cinci ori campion în România

De-a lungul carierei sale, Petrescu a câștigat cinci titluri de campion al României.

Patru dintre acestea au fost cucerite alături de CFR Cluj și unul alături de Unirea Urziceni, una dintre cele mai mari surprize din istoria Ligii 1.

De asemenea, acesta a mai câștigat o Cupă și o Supercupă a României.

În afara țării, Petrescu și-a mai adjudecat alte două trofee: Cupa Chinei, trofeu câștigat alături de Jiangsu FC, și liga a doua din Rusia, competiție în care s-a impus ca antrenor al lui Kuban Krasnodar.

În străinătate, Petrescu le-a pregătit pe Wisla Cracovia, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Al-Arabi, Jiangsu FC, Al-Nasr, Guizhou FC, Kayserispor și Jeonbuk Hyundai Motors.

