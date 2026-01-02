Un deputat român contestă o lege care apără sportivii români având ca argument: „fără statul român, aproape tot sportul s-ar desființa”.

Ionuț Stroe, parlamentar din partea PNL și fost ministru al Sportului, e cel care a inițiat mișcarea prin care Legea Novak să fie contestată.

O lege care ar obliga cluburile să folosească 40% sportivi români. Va decide Curtea Constituțională.

Deputatul în cauză însă a surprins în final de 2025 când a încercat să argumenteze de ce legea nu trebuie validată. Și ne-a spus senin că “sportul românesc s-ar desființa, cu excepția fotbalului, dacă statul nu l-ar mai susține”.

Mai mult, a oferit două exemple, CSM București și Dinamo, ambele la handbal, despre care a zis, într-un podcast la iamsport, că “au reușit rezultate bune în Champions League grație jucătoarelor și jucătorilor din străinătate”.

Sportul românesc e subvenționat ca în anii ‘80

Așa este, performanțele nu erau posibile fără străini, însă nu adevărul e de combătut aici, fiindcă e unul singur, nu mai multe, ci modul în care gândește un politician român. Și care n-are nici o reținere în a face apologia dependenței sportului față de stat. Care nu vede nici o problemă în faptul că la peste 35 de ani de la Revoluție, sportul funcționează în continuare doar dacă e subvenționat.

În locul tovarășilor secretari de stat, care conduceau cluburile în comunism, acum decid primarii, președinții de Consilii Județene sau chiar miniștri!

Legea Novak îl deranjează pe Stroe, nu și faptul că România funcționează, în mare parte din sport, după principiile de finanțare ale anilor ‘80. Ba chiar au apărut anomalii care nu existau în comunism: acolo statul se lupta cu statul, în fotbalul de azi sunt situații în care un privat se duelează cu statul, într-o concurență care nu e doar neloială, dar care permite o situație în care tu, privat, ești nevoit pentru a trăi să te bați tot cu banii tăi, pe care statul îi trimite pentru a-și face și el echipă.

Norvegia versus România

În Norvegia, o țară cu principii corecte, un mare club de handbal a dat faliment, pentru că nu s-a mai putut finanța. Statul nu a intervenit, nu a șters datorii, nu a pompat bani, ci a lăsat economia de piață să funcționeze. Iar Vipers a dispărut.

În toamna lui 2020, Norvegia nu s-a prezentat la București pentru meciul de fotbal din Liga Națiunilor. Avea un caz de covid în lot, iar legea din țara respectivă prevedea carantină pentru toată echipa.

Ministerul Sănătății de la Oslo n-a fost de acord să facă o excepție de la reguli, invocând puterea exemplului care acționează asupra cetățenilor.

Norvegia a pierdut la “masa verde”, însă statul a acționat cum e corect să acționeze. Nu a protejat sportul în numele unui patriotism sau unui rezultat sportiv obținut cu orice scop.

Lumea noastră

Noi suntem departe de această lume. Suntem în 2026 și continuăm să fim, ca sport, dependenți de stat. Și măcar de ar fi doar atât, dar mai apare și câte un politician care ne ceartă dacă nu realizăm că “dacă statul se supără, rămâneți fără jucărie”.

De fapt, ar trebui să fie fix invers: cetățenii să se revolte că România e ținută în continuare captivă în sport de către un sistem de finanțare din bani publici demn de socialism!

Din păcate, unii se complac să stea cu mâna întinsă către stat. La rândul lui, statul își face afiș de propagandă din această imagine.

Când se mai și găsesc unii, precum Ionuț Stroe, care să defileze mândri cu afișul prin spațiu public, atunci chiar te apucă greața.