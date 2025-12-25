Dan Udrea Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Opinii

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 25.12.2025, ora 13:57
alt-text Actualizat: 25.12.2025, ora 13:58
  • Scriitorul Radu Paraschivescu a amendat într-o postare pe Facebook câteva gafe comise de o vloggeriță la FCSB - Rapid
  • Și, pentru că a militat pentru respectarea limbii române, a fost „executat” în mediul online
  • Oare ne apropiem sau ne îndepărtăm de previziunea lui Albert Einstein despre „generația de idioți” a acestei lumi?

Scriitorul Radu Paraschivescu a taxat ironic pe Facebook câteva dintre comentariile făcute de o vloggeriță căreia Digi Sport i-a oferit spațiu pe TV la derby-ul FCSB - Rapid 2-1, de duminica trecută.

„O domnișoară amatoare de fotbal oferă la Digi Sport amănunte legate de meciul FCSB-Rapid. Din program:” și-a început postarea Radu Paraschivescu, după care a amendat toate exprimările nefericite:

  • „Îi vedem pe fani în hainele echipei favorite”
  • „Ne dorim cât mai multe goluri bombastice”
  • „Iată o coregrafie cum n-am mai văzut” (vechea confuzie cu scenografia, acum într-o nouă prezentare)
  • „Suntem peste 30.000 de spectatori, ceea ce e destul de impresionant”
  • „Fanii sar cu toții în tandem”

Postarea se încheie pe un ton ironic din partea lui Radu: „Mulțumesc. A fost destul de «excepțional». De fapt, nu se putea mai «optim». Mă abțin să dezvălui nume domnișoarei. Îi trec doar inițialele: C.S.”

Ce a urmat? Linșarea lui Paraschivescu în „piața publică”, adică în secțiunea de comentarii a platformei Facebook. Multe dintre comentarii sunt dure la adresa scriitorului, unele chiar jignitoare.

Radu le-a parcurs, dovada fiind că le-a răspuns unora. Așa a aflat și el că „poate trece printr-o criză profundă de reumatism!”, că a devenit „misoginul numărul unu din fotbal”, dar și că e „ipocrit, bine că ești tu deștept” și că „i se apropie data de expirare”.

S-a ajuns până acolo încât cineva și-a permis să scrie că Paraschivescu „e ăla care a scris mai multe cărți decât a citit”, moment în care sentimentul de revoltă m-a determinat să renunț să mai parcurg porcăriile din comentarii și să scriu acest text.

FOTO: Facebook @ Radu Paraschivescu FOTO: Facebook @ Radu Paraschivescu
FOTO: Facebook @ Radu Paraschivescu

Paraschivescu ne-a învățat, în ultimii mulți ani, cum să vorbim corect limba română. Și acum e murdărit de noroiul online-ului. Unde, din păcate, nu există nici un standard de exprimare, de gramatică și, în general, de bun simț.

Totul se rezumă la ceea ce domină și subordonează această lume în ziua de astăzi: atenție captată cu orice preț, bună-cuviință călcată în picioare și oameni hipnotizați de un „content” care nu mai respectă nici măcar nivelul minim al decenței limbii române, în vorbire sau în scris.

„Domnișoara are mai multe vizualizări decât ai tu cu ăia cei care adorm cu televizorul deschis” i-a scris cineva lui Radu Paraschivescu. Sigur e așa, dar prefer ca reperul acestei lumi să rămână un scriitor, care să ne critice atunci când abandonăm limba română, decât să ne închinăm exclusiv la algoritmi de social media și la o audiență umflată de „bombardieri”.

E bine că unii dintre noi încă mai putem să dăm zgomotul mai încet pentru a-i auzi în continuare pe oamenii care ne îndrumă să vorbim și să scriem corect. Și, în general, ne învață să fim civilizați, nu „bombardieri”.

Rău e altceva. Că probabil în timp vom ajunge totuși să-i dăm dreptate lui Albert Einstein: „îmi e teamă de ziua în care tehnologia va fi mai importantă decât relațiile interumane. În lume va exista o generație de idioți”.

gafa rapid radu paraschivescu fcsb
