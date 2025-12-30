Diminuarea numărului de echipe, eliminarea înjumătățirii punctelor, play-off mai mare, competitivitate sporită.

Am avea 30% mai puține jocuri, 3 date câștigate, vacanță mai multă pentru jucători, dar și 25% mai multe derby-uri.

De 10 ani, Liga 1 rulează pe un sistem competițional cu play-off și play-out, la care se adaugă înjumătățirea punctelor.

A fost o alegere bună pe care în 2015, șefii fotbalului românesc au făcut-o. Campionat mai dinamic, mai atractiv, care a propus o luptă pentru titlu pasionantă aproape de fiecare dată.

S-a trecut însă la 16 echipe, după ce s-a plecat cu 14, iar volumul de meciuri, pentru o formație de play-off, a ajuns la 40!

Nicio altă țară din Europa nu propune un număr atât de mare de meciuri în prima divizie. Niciuna. Anglia, Italia, Spania au câte 38, în timp ce Germania, Franța, Portugalia, Olanda doar câte 34.

Cum UEFA a mărit și ea volumul de meciuri în competițiile europene, a devenit chiar o problemă pentru o echipă din România să facă față pe două fronturi la un volum uriaș de întâlniri.

FCSB a depășit în ultimul an și jumătate 100 de meciuri oficiale, doar anumite echipe din Brazilia o depășesc la acest capitol.

E normal? E prea mult pentru noi, românii să jucăm atât de mult? În plus, an de an, campionatul conține echipe care respiră ca și cum ar fi un pacient ATI, ceea ce pentru sănătatea întregului fotbal e o problemă imensă.

Ce e de făcut? Să gândim, să acționăm și să schimbăm ce e de schimbat. Așa cum am schimbat în 2015, așa e nevoie și acum. Iar Gino Iorgulescu, cu toată lipsa lui de implicare din toți acești ani, are o idee bună: 12 echipe în Liga 1.

Nu se poate ajunge la 12 de la un sezon la celălalt, dar în cel mult 2-3 ani s-ar putea bifa acest nivel. Și, mai departe, sistemul să se schimbe. Cum? Iată o propunere:

Campionatul regulat să fie tur-retur, deci să conțină 22 de etape

Primele 6 să intre în play-off, ca acum, ultimele 6 în play-out

Partea a doua a campionatului să conțină însă câte 3 meciuri directe, nu doar două cum e acum

Ar însemna 15 etape, în loc de 10 cum e acum în play-off și play-out.

Anumite echipe ar juca mai multe meciuri acasă și mai puține în deplasare, iar acest lucru să fie determinat de poziția din clasament, la finalul sezonului regulat

Să se elimine înjumătățirea punctelor, argumentele fiind două:

Cu doar 12 echipe în sezonul regulat, campionatul ar fi mult mai tare, mai echilibrat, e puțin probabil ca în doar 22 de etape să existe diferențe de puncte atât de mari încât play-off-ul să nu mai fie atractiv Sunt suficiente meciuri în play-off, 15 etape, ceea ce înseamnă 70% din sezonul regulat (în loc de 33% cum e acum), încât atractivitatea să nu fie perturbată, dar și echipelor să nu le fie luată din munca primei părți a campionatului.

Primul criteriu de departajare, în caz de egalitate, să fie punctele din play-off, nu cele din sezonul regulat

În privința retrogradării, fie să retrogradeze două direct și încă o echipă la baraj, fie să retrogradeze doar una, iar alte două să meargă la baraj

Cum e acum

315 meciuri

240 în sezonul regulat, 30 în play-off, 45 în play-out

Dacă FCSB, Dinamo, Rapid, Craiova și CFR ar fi în play-off, între aceste echipe s-ar juca, în total, 40 de meciuri

Numărul derby-urilor e de sub 13% din volumul total de meciuri

Cum ar putea fi

222 de meciuri

132 în sezonul regulat, 45 în play-off, 45 în play-out

Dacă FCSB, Dinamo, Rapid, Craiova și CFR ar fi în play-off, între aceste echipe s-ar juca, în total, 50 de meciuri

Numărul derby-urilor ar avea o pondere care ar trece de 22% din totalul meciurilor. Deci, mai bine de unul din 5 meciuri ar fi un derby!

CARE AR FI AVANTAJELE

S-ar câștiga 3 date. 37 de etape în loc de 40. Par puține, dar transformați cele 3 date în 14-15 zile în plus de vacanță pentru jucători și atunci nu mai e puțin deloc! Da, ar fi un volum de meciuri mai mic, cu 30%, 222 în loc de 315, ceea ce ar deschide discuția referitoare la nivelul banilor din drepturile TV.



Aici însă, e o părere personală, însă și din postura de realizator de emisiuni de sport la un post care deține meciuri de Liga 1, pot să spun că o televiziune ar trebui să prefere oricând calitate, nu doar cantitate. Pentru că deși ar fi mai puține meciuri, ar exista mult mai multe derby-uri, cu 25% peste ce e acum.



Meciurile jucate între formații ca FCSB, Dinamo, Rapid, Craiova, CFR sunt cele care fac cu adevărat audiență și produc polemicile și analizele cele mai interesante de după partide.



Între primele 15 meciuri de campionat, cu cei mai mulți telespectatori, de pe parcursul anului 2025, sunt exclusiv dispute între formațiile enumerate mai sus. Cele mai multe sunt:

FCSB - Rapid 4 meciuri

FCSB - Dinamo 3 meciuri

Dinamo - Rapid 2 meciuri

FCSB - Craiova 2 meciuri

FCSB - CFR 2 meciuri

În plus, primele 8 locuri în topul meciurilor cu cei mai mulți spectatori sunt doar dispute între două dintre următoarele echipe: FCSB, Dinamo, Rapid, Craiova și CFR. Oamenii vor derby-uri, nu meciuri de umplutură.

Fără înjumătățirea punctelor s-ar câștiga la capitolul reprezentativitate, dar și din punct de vedere al moralității: nu ar exista riscul ca o echipă care face mai puține puncte să devină campioană. Nu s-a întâmplat nici până acum așa ceva, însă această posibilitate, în sistemul actual, există. Cu nu mai puțin de 5 meciuri directe între contracandidatele la titlu, pe parcursul a 37 de etape, ponderea derby-urilor va fi și mai mare în stabilirea campioanei și a echipelor din cupele europene, ceea ce ar ridica nivelul de competitivitate al cluburilor care ne vor reprezenta în Europa.

DEZAVANTAJELE

Discuția legată de drepturile TV, dacă vor mai rămâne, ca bani, la același nivel, însă nu cred că televiziunile ar pierde nimic, ca nivel de audiență și atractivitate. Iar dacă banii vor fi la fel, atunci cele 12 cluburi ar avea un surplus de cel puțin 4-5 milioane de euro, pe care să-l împartă. Discuția legată de faptul că România e o țară prea mare pentru a avea doar 12 echipe. Dacă numărul de formații ar trebui să fie proporțional cu populația, atunci Turcia, care are cu peste 55% mai multă populație decât Anglia, ar trebui să aibă o primă ligă cu peste 30 de echipe, dar are doar 18!

În concluzie, avantajele trecerii la 12 formații, fără înjumătățire, dar cu disputarea a 3 tururi în play-off, sunt multe și ar face campionatul și mai interesant.

