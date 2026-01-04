„Ați fost înfometate?” Cum a descris dubla medaliată olimpică metodele stricte ale cuplului Bellu-Bitang: „Gândește-te că eram 8 ore în sală”
„Ați fost înfometate?" Cum a descris dubla medaliată olimpică metodele stricte ale cuplului Bellu-Bitang: „Gândește-te că eram 8 ore în sală"

  • Monica Roșu (38 de ani), dublă medaliată olimpică la Atena, în 2004, a vorbit pe larg despre regimul strict al gimnastelor românce sub comanda antrenorilor Octavian Bellu și Mariana Bitang.

Retrasă din activitate în urmă cu două decenii, fosta gimnastă a fost întrebată despre existența unui presupus fenomen al „înfometării” în cadrul lotului olimpic de gimnastică al României.

Monica Roșu, despre metodele stricte ale cuplului Bellu-Bitang

Monica Roșu a dezvăluit că regimul era într-adevăr unul strict, dar sănătatea sportivelor nu era pusă în pericol, în condițiile în care programul era mult prea solicitant.

De asemenea, gimnasta a adăugat faptul că pastele, dulciurile sau pizza nu lipseau din meniul acesteia, însă era nevoită să le consume cu măsură.

„Probabil că noi așa o percepeam atunci, poate, o ușoară înfometare, dar nu era înfometare, pentru că organismul avea nevoie de nutrienți ca să poată rezista în sala de antrenament și pentru a putea face toate acele elemente și acele ore.

Gândește-te că noi mergeam în sală și munceam opt ore, cum muncește un adult la birou, astăzi.

Acel regim al nostru era foarte bine pus la punct și echilibrat, astfel încât să ne luăm din mâncare toți nutrienții de care organismul avea nevoie.

Monica Roșu la Jocurile Olimpice de la Atena din 2004/ Foto: IMAGO Monica Roșu la Jocurile Olimpice de la Atena din 2004/ Foto: IMAGO
Monica Roșu la Jocurile Olimpice de la Atena din 2004/ Foto: IMAGO

Adică nu mâncam, cum ne-am fi dorit noi, probabil, pizza toată ziua, dulciuri, clătite, paste. Le primeam și pe acestea, fără doar și poate. Nu înainte de competiții, când regimul era strict, dar după ce se termina competiția, mâncam ce ne doream.

Așa este, ne doream să mâncăm ciocolată în fiecare zi, dar mai aveam și un cântar sau un centru de medicină care ne spunea că nu suntem în graficul kilogramelor pe care organismele noastre le pot suporta.

Atunci, clar că trebuia să avem grijă și mâncam un rând de ciocolată sau două cuburi, în loc de jumătate, cum am fi mâncat noi, în perioada aceea” a declarat Monica Roșu, potrivit sport.ro.

5 medalii
a cucerit Monica Roșu de-a lungul carierei de sportivă profesionistă: 4 de aur (Atena și Amsterdan 2004, la Campionatele Europene) și una de argint (Anaheim 2003, la Campionatele Mondiale)

