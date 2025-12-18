Radu Naum Închideți ochii și aplaudați! 
Opinii

Radu Naum Închideți ochii și aplaudați!

alt-text Radu Naum
alt-text Publicat: 18.12.2025, ora 18:27
alt-text Actualizat: 18.12.2025, ora 18:43
  • A licence to kill. James Bond. Cunoașteți formula. Pentru un scop înalt, mijloacele cele mai joase sunt permise. Ba chiar încurajate.

Un spion poate să omoare pentru a salva lumea. Un antrenor, un conducător pot abuza de oricine și orice pentru o medalie. Sau un titlu. Sau orice care ține de succes în numele țării și al poporului. Și al persoanei fizice.

Sportul nostru, așa cum îl cunoaștem azi, s-a construit în anii comunismului avântat, în anii ‘60 în care, după ce societatea fusese supusă, venise vremea ca România să-și refacă un nume în lume.

Sportul era supapă de cheltuit energia într-o viață încolonată, mijloc de a întreține sănătatea și vitrină a politicului.

Ludicul sportului în contrast cu tristețea construcției omului nou

Românii, sub conducerea înțeleaptă a secretarilor de partid (încă nu se inventase mult iubitul și stimatul), s-au aruncat bucuroși în această întreprindere de cucerit lauri.

Ludicul sportului în contrast cu tristețea construcției omului nou, spiritul de competiție, autenticitatea acestui demers și posibilitatea de a ieși din lumea închisă a R.S.R. au fost combustibil nuclear pentru performanțele handbalului, voleiului, gimnasticii, atletismului și mai tuturor sporturilor clasice.

Am cucerit discipline, am atras priviri planetare. A fost o epocă de aur înaintea Epocii de Aur.

Ce conta cum? Până la urmă toată societatea era traumatizată. Se înainta către paradisul comunist cu o pușcă reală sau indusă în coaste. Copiii erau oricum bătuți în procesul de educare și disciplinare.

A rămas ideea că pentru rezultate mari e tolerat orice

Era logic ca în sport să fie aplicate aceleași metode. S-a dat în carnea proaspătă cu tot ce era la îndemână, curele, bîte, ghiuluri, palme, papuci. Bătaia era rupă din rai, în cazul sportivilor, din aur. Unde dă părintele, crește. Unde dă antrenorul, crește podiumul. Formula succesului.

Schimbarea de sistem a însemnat că nu mai există un partid unic și că putem călători după voie. Nu a însemnat că gândim altfel, că reconsiderăm felul în care era construită performanța sau reușita în viață.

Mai mult, a rămas ideea că pentru rezultate mari e tolerat orice. Nu doar abuzuri asupra oamenilor, ci și asupra sistemului sau a regulilor. E ceea ce vedem azi. E rezultatul strigător al unei părți importante din sport încremenite în timp.

Gheorghe Tadici e antrenorul cu cel mai bun rezultat al handbalului feminin din ultimii 63 de ani. E și omul despre care se știa de zeci de ani că relațiile cu jucătoarele sunt inacceptabile, nedemne de o societate civilizată.

Gheorghe Tadici Gheorghe Tadici
Gheorghe Tadici

Unele lucruri se vor schimba după toate aceste scandaluri

Elisabeta Lipă e cea mai mare canotoare a ultimei jumătăți a secolului trecut și un manager de mare succes, n-o spun eu, o spun performanțele canotajului.

Dar este și conducătorul care ar putea ajunge să răspundă penal pentru felul absolut aiuritor în care a împărțit banii de premiere după Paris, ceva ce aduce a SRL mai mult decât a instituție de stat. Nu mai vorbim despre ce se întâmplă în gimnastică, un coșmar.

Șeful demisionar al ANS prezintă, în GOLAZO.ro, o imagine catastrofală a comportamentului din lumea sportului. O lume pe care a mai condus-o și în trecut. Acum, dintr-o dată, e indignat.

E bine că măcar se întâmplă. E rău că am ajuns la 35 de ani de la marea cotitură cu aceleași metehne. De care toată lumea din sport știa și știe. Doar că din când în când are revelații.

Poate că unele lucruri se vor schimba după toate aceste scandaluri. Dar nu se va schimba fondul problemei dacă gândirea va fi aceeași: la medalii prin vânătăi și alte trăznăi. Să scoatem istoria din noi, ce operație complicată!

Gheorghe Tadici ANS romania Elisabeta Lipa sport bogdan matei
Știrile zilei din sport
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
Special
09:29
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
Citește mai mult
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Superliga
13:22
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Citește mai mult
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Toți turcii îl vor pe Akdag Alt club mare din Super Lig e gata să-l transfere în ianuarie pe stoperul dorit la naționala României
Stranieri
13:15
Toți turcii îl vor pe Akdag Alt club mare din Super Lig e gata să-l transfere în ianuarie pe stoperul dorit la naționala României
Citește mai mult
Toți turcii îl vor pe Akdag Alt club mare din Super Lig e gata să-l transfere în ianuarie pe stoperul dorit la naționala României
Prima lui Marin a crescut într-o clipă! FOTO. Ce a făcut patronul lui AEK Atena în vestiar după victoria în fața Craiovei
Conference League
11:55
Prima lui Marin a crescut într-o clipă! FOTO. Ce a făcut patronul lui AEK Atena în vestiar după victoria în fața Craiovei
Citește mai mult
Prima lui Marin a crescut într-o clipă! FOTO. Ce a făcut patronul lui AEK Atena în vestiar după victoria în fața Craiovei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:55
„Mai bine mă abțin” Motivul pentru care MM Stoica a refuzat să comenteze premiul primit de Steaua la gala CSA: „Aș avea multe de spus”
„Mai bine mă abțin” Motivul pentru care MM Stoica a refuzat să comenteze premiul primit de Steaua la gala CSA: „Aș avea multe de spus”
19:19
„Baronul Deltei”, lângă Hagi! FOTO. Fanii Farului au luat foc și au boicotat ultima acțiune » Ce personaj controversat din politică a fost prezent
„Baronul Deltei”, lângă Hagi! FOTO. Fanii Farului au luat foc și au boicotat ultima acțiune » Ce personaj controversat din politică a fost prezent
17:54
Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările
Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările
20:02
LIVE FC Botoșani - CFR Cluj, în etapa #21 din Liga 1 » Deschidere rapidă de scor
LIVE FC Botoșani - CFR Cluj , în etapa #21 din Liga 1 » Deschidere rapidă de scor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
Top stiri din sport
„Vreau să fac o plângere la UEFA!” Emil Grădinescu, furios după AEK - U Craiova: „Nu e în regulă!” » Ce l-a nemulțumit pe comentatorul TV
Conference League
13:18
„Vreau să fac o plângere la UEFA!” Emil Grădinescu, furios după AEK - U Craiova: „Nu e în regulă!” » Ce l-a nemulțumit pe comentatorul TV
Citește mai mult
„Vreau să fac o plângere la UEFA!” Emil Grădinescu, furios după AEK - U Craiova: „Nu e în regulă!” » Ce l-a nemulțumit pe comentatorul TV
Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești
Conference League
09:52
Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești
Citește mai mult
Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești
Hațegan, la un pas de CM 2026 Arbitrul român a fost inclus de FIFA pe o listă importantă » Pe ea apare și o arbitră din România
Campionatul Mondial
11:42
Hațegan, la un pas de CM 2026 Arbitrul român a fost inclus de FIFA pe o listă importantă » Pe ea apare și o arbitră din România
Citește mai mult
Hațegan, la un pas de CM 2026 Arbitrul român a fost inclus de FIFA pe o listă importantă » Pe ea apare și o arbitră din România
CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu
Superliga
11:00
CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu
Citește mai mult
CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 24 rapid 25 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
19.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share