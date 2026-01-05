INTER - BOLOGNA 3-1. Echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani) a început cu dreptul anul 2026.

„Nerazzurrii” au reușit să-și ia revanșa în fața celor de la Bologna după eliminarea din semifinalele Supercupei Italiei, 1-1 și 2-3 la penalty-uri.

Inter - Bologna 3-1 . Start perfect de an pentru echipa lui Cristi Chivu

Elevii lui Cristi Chivu au început mai hotărât partida de pe „Giuseppe Meazza”, iar Marcus Thuram și Lautaro Martinez l-au pus la grea încercare pe Ravaglia.

Cu doar câteva minute înaintea finalului primei reprize, Inter a reușit să deschidă scorul prin Piotr Zielinski, care a trimis un șut puternic din marginea careului la care portarul oaspeților nu a putut să se opună.

Presiunea gazdelor a continuat și în actul secund, iar, la trei minute de la reluarea jocului, Martinez a dus scorul la 2-0, după un corner de pe partea stângă.

Thuram și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, cu reușita din minutul 74.

Santiago Castro a redus din diferență nouă minute mai târziu, însă reușita sa a mai contat doar pentru statistică.

S-a terminat 3-1 pentru Inter, iar formația antrenată de Cristi Chivu e lider în Seria A, cu 39 de puncte, unul în fața marii rivale AC Milan.

„Nerazzurrii” nu vor avea prea mult timp de odihnă, deoarece următoarea etapă este programată la mijlocul săptămânii următoare.

Miercuri, Inter se va deplasa pe „Ennio Tardini” unde va da piept cu Parma.

Se anunță o revenire emoționantă pentru Cristi Chivu, care a reușit să-i salveze pe „cruciați” de la retrogradare în sezonul trecut.

