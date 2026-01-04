Ngezana, out de la Cupa Africii Fundașul campioanei, eliminat de rivalul Epassy! Duel tare pentru dinamovist în sferturi

Africa de Sud - Camerun 1-2. Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul lui FCSB, părăsește Cupa Africii, după ce Devis Epassy (32 de ani) a impresionat în poarta camerunezilor.

„Leii neîmblânziți” au obținut calificarea în sferturile de finală ale Cupei Africii, unde vor da peste Maroc.

Sud-africanii au semnat prima ocazie a partidei. În minutul 7, Relebohile Mofokeng a primit o pasă în careu, dar a șutat puțin peste poarta apărată de Devis Epassy.

Africa de Sud - Camerun 1-2 Ngezana, eliminat de la Cupa Africii

Naționala lui Hugo Bross a marcat, în minutul 14, prin Lyle Foster, dar reușita a fost anulată din cauza unei poziții de ofsaid.

Africa de Sud a continuat să pună presiune pe poarta lui Epassy, însă fără succes.

În ciuda cursului jocului, Camerun a reușit să deschidă scorul, în minutul 34, când Junior Tchamadeu a preluat un balon deviat în careul sud-africanilor, a șutat și l-a învins pe Ronwen Williams.

Trei minute mai târziu, „leii neîmblânziți” au marcat prin Peter Waweru, dar reușita a fost anulată după consultarea arbitrajului video.

Camerun a început perfect repriza secundă, reușind să își mărească avantajul, în minutul 47, prin Christian Kofane.

Devis Epassy s-a remarcat în minutul 60, când Samukelo Kabini a încercat să-l lobeze, însă portarul lui Dinamo a reușit să intervină

Africa de Sud a redus din diferență, în minutul 89, prin Aubrey Modiba, însă nu a reușit să schimbe soarta partidei.

Camerun va întâlni, pe 9 ianuarie, de la ora 21:00, pe Maroc, în sferturile de finală ale Cupei Africii.

Lista celorlalte meciuri din optimile Cupei Africii:

Senegal - Sudan 3-1

- Sudan 3-1 Mali - Tunisia 1-1 (3-2 pen.)

- Tunisia 1-1 (3-2 pen.) Maroc - Tanzania 1-0

- Tanzania 1-0 Africa de Sud - Camerun 1-2

1-2 5 ianuarie, ora 18:00, Egipt - Benin

5 ianuarie, ora 21:00, Nigeria - Monzabic

6 ianuarie, ora 18:00, Algeria - RD Congo

6 ianuarie, ora 21:00, Coasta de Fildeș - Burkina Faso

