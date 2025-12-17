Zero goluri, o pasă decisivă, 4 cartonașe galbene. Dar mistificarea continuă

Dacă deții funcția de CEO la echipa de Formula 1 McLaren, ca Zak Brown, și faci o glumă proastă („Îi vedeți ochiul vânăt?”) pe seama soției cu care ești căsătorit de 26 de ani, se cheamă că ești un animal. Apelativul nu are nimic pozitiv și arată explicit că ești o ființă plasată nu foarte sus pe scara evoluției.

A fi animal în fotbal

Dacă ești fotbalist și se spune despre tine „Este un animal!”, e de bine. Animal în fotbal înseamnă că îți domini fizic adversarii. Arată că ești atât de puternic că mături cu ei pe jos.

Despre Andrei Rațiu, fundașul dreapta al lui Rayo Vallecano și al naționalei României, s-a spus recent că este un animal. Nu este prima dată. Culmea, singurele lucruri negative despre fotbalul lui Rațiu se leagă de ultimele meciuri ale echipei naționale.

Bolborosește imaginația publicului

Totuși, „animalul” nu a livrat nimic care să rămână în statistici în meciul Rayo-Betis. Un dribling în prima repriză, apoi, în a doua, o minge strecurată printre picioarele adversarului undeva în apropierea tușei, nu sunt fapte reținute în caseta tehnică.

Sunt în schimb fermenții care fac să bolborosească imaginația publicului. Mai ales a celui românesc. Oamenii trăiesc cu senzația că „al lor” a făcut iar niște fapte de vitejie, demne la un transfer la Real sau la Barcelona. Iar dacă nu, măcar la un Bayern, PSG, ceva acolo.

Surogate

Și nici vorbă de așa ceva. Dar destui simt nevoia să își delege aspirațiile către reprezentanți. Nevoia de reprezentare compensează neîmplinirile personale și le transformă într-un surogat de succes.

Când Simona Halep era numărul 1 mondial și câștiga la Roland Garros, majoritatea românilor se se simțeau parte la triumful ei.

Dar Simona era numărul 1 și dacă aprindea imaginația compatrioților era cumva normal. Problema este că între timp Simona s-a retras și personaje ca Andrei Rațiu i se substituie. Asta e drama.

Legenda lucrează singură

Andrei Rațiu este un fotbalist de valoare medie de la o formație modestă din La Liga. Dar Andrei Rațiu se bucură de o atenție și de o reclamă care au depășit demult limitele realității.

Cred că niciun fotbalist român din epoca modernă și contemporană nu a beneficiat de atâtea laude. O fi având Rațiu și agenți care lucrează la treaba asta, dar mi se pare că de la un punct încolo mecanismul a început să lucreze singur. Cu concursul tuturor, inclusiv al nostru, al presei. E ca o boală contagioasă.

În sezonul în curs, Andrei Rațiu nu a înscris niciun gol și a dat o singură pasă decisivă în 16 meciuri de campionat. A luat în schimb 5 cartonașe galbene.

Săracii Vini, Kylian, Lamine!

Dar legenda că Rațiu este mai rapid decât Vinicius (în subtext ți se inoculează ideea că ar fi și mai bun), că este o forță a naturii râvnită de marile cluburi europene crește ca aluatul de cozonac frământat din făină cu trei nule.

Și uite-așa mistificăm adevărul și visăm cai verzi pe pereți. Unde îl mai transferăm, dragă, pe Rațiu de Sărbători? Pe cine mai ridiculizează băiatul nostru, pe cine îl mai ia la fugă. Pe Kylian, pe Lamine?