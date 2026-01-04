L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”

Nicolas Maduro, președintele din Venezuela, s-a declarat în trecut un fan al Barcelonei și a dezvăluit momentul care l-a făcut să plângă.

Acesta a suferit după decizia din 2021 a conducerii clubului de a se despărți de Lionel Messi.

Nicolas Maduro a fost capturat sâmbătă dimineață de forțele armate ale SUA, într-o amplă operațiune militară în Venezuela. Anunțul a fost făcut de președintele american Donald Trump.

Nicolas Maduro: „Ceea ce i-au făcut lui Messi a fost oribil!”

Maduro este pasionat de fotbal, fan declarat al Barcelonei, ​​având apariții chiar în tricoul clubului catalan.

Publicația sport.es a amintit de un videoclip din 2020, înregistrat de un medic din Carabobo, în care Maduro își anunța „transferul” la Barcelona.

„M-au chemat deja la antrenamente la Barcelona, ​​mă alătur Barcelonei”, a spus în glumă Maduro.

Însă, președintele a avut și o mare dezamăgire în momentul în care Barcelona s-a despărțit de Leo Messi.

„Ceea ce i-au făcut lui Messi a fost oribil! Am plâns cu el când l-am văzut plângând, am plâns și eu, pentru că este un om bun, autentic și o mare icoană a sportului”, a mai spus Maduro la acel moment.

Politicianul nu a înțeles decizia lui Joan Laporta și a conducerii: „Este incredibil, l-au dat afară pe Messi, care este un tânăr atât de nobil și tot ce își dorea era să-și încheie cariera la Barcelona”.

Leo Messi a plecat de la Barcelona în 2021 și s-a alăturat apoi celor de la PSG, unde a petrecut două sezoane, până la transferul la Inter Miami, în 2023.

