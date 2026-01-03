Radu Naum Scrisoare către un dispărut +23 foto
Opinii

Radu Naum Scrisoare către un dispărut

alt-text Radu Naum
alt-text Publicat: 03.01.2026, ora 14:26
alt-text Actualizat: 03.01.2026, ora 17:54
  • Mirel, (formula „Dragă Mirel” ar fi fost prea convivială)

Există o sumă de mistere pe care lumea le duce în cârcă precum Atlas Pământul. Cine l-a împușcat pe Kennedy. Ce s-a întâmplat la Revoluția română. Cum a putut rata Ivan de la un metru în fața unei porți fără portar, și altele.

Dar pun pariu că la acest început de an pentru mica și vesela lume a fotbalului nostru marea enigmă e plecarea ta de la Craiova.

De fapt, tu însuți ești o enigmă. O enigmă bizară. Ai vrut să renunți de mai multe ori în acest sezon mai bun decât oricare altul, ai fost în permanentă harță cu conducerea, scuze, cu Mihai Rotaru, că el e conducerea, ți-ai amenințat jucătorii că vor face tușa dacă vor mai simula (nemaiauzit în fotbal, unde trișatul e ca respiratul), ai fost eliminat pentru că te-ai luat de un jucător advers căzut la pământ, ai vorbit în interviuri cât pentru patru seriale documentare, după care ai plecat fără nici o explicație și de atunci în urma ta s-a așternut, ca un praf gros, o tăcere mormântală. Aproape insultătoare.

Mulți au crezut în tine. Acum nu știu ce să mai creadă

Mulți oameni au crezut în tine. În ceea ce ți-ai propus, în felul tău diferit de a exprima fotbalul, în proiectul tău la Universitatea, în absolutismul deranjant pentru oficiali, dar izbăvitor pentru fanii sătui de fițele unei lumi mustind de promisiuni neonorate, de blatul și driblatul adevărului.

Mulți au fost gata să îți ierte ieșirile de neînțeles, cabalele pe care le vedeai peste tot, lupta cu umbrele, agresivitatea în fața unor întrebări firești.

Nu mă refer doar la suporterii olteni, ci la oamenii de oriunde care au văzut în tine promisiunea unui alt fel de antrenor, unul care nu își găsește scuze pentru orice și dă vina pe alții pentru insuccese, un om căruia îi pasă să explice, chiar dacă adesea în prea multe cuvinte, ceea ce face, care dezvăluie fotbalul celor care îl consumă, îi aduce în bucătăria lui, le arată ingredientele.

Ei au văzut în tine un reconfortant dușman al limbii de lemn și al vorbelor de plastic. Derapajele au fost trecute multă vreme la „și altele” atât timp cât tu te prezentai în fața tuturor fără armură, fără sârma ghimpată pe care o întâlnim adesea în conferințele de presă și care zgârie inteligența. Mulți au crezut în tine. Acum nu știu ce să mai creadă.

Mirel Rădoi la Universitatea Craiova - Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Mirel Rădoi la Universitatea Craiova - Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (23 imagini)

Mirel Rădoi la Universitatea Craiova - Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Mirel Rădoi la Universitatea Craiova - Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Mirel Rădoi la Universitatea Craiova - Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Mirel Rădoi la Universitatea Craiova - Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Mirel Rădoi la Universitatea Craiova - Rapid FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+23 Foto
labels.photo-gallery

De ce, Dumnezeule!, nu poți ieși să spui adevărul?!

Întotdeauna tăcerea celor care știu va fi înlocuită cu vorbele celor care nu știu. Asta nu lămurește nimic, dar sporește frustrarea. S-a auzit de un conflict cu Rotaru, de ronțăitul poziției tale de către cei din jurul lui, despre jocuri de culise (complotismul ăsta cred că ți-a mers la suflet), despre pariuri, despre orice îți poți imagina. Dimpotrivă, alții susțin că aveai mână complet liberă, mai mult ca oricare dintre predecesorii tăi.

Unuia dintre colaboratori, Robert Tufiși, i-a fost atribuit un text inflamant. „Poate că unii cred că Mirel a plecat de bunăvoie şi că e «nebun», aşa cum a fost creditat, poate că alţii nu simt ce se întâmplă la Craiova şi s-au mirat de ce «Mirel tot vrea să plece», poate unii nu suportau personalitatea lui Mirel şi «toanele» lui şi au răsuflat uşuraţi că au scăpat de el. Dar suntem destui care ştim ce s-a întâmplat şi cum Mirel a plecat plângând de la echipă, cum i s-a luat şansa de a se bate pentru titlu, cum a fost «lucrat» şi nici măcar nu poate ieşi să spună adevărul”.

Prima întrebare țâșnește instantaneu: de ce, Dumnezeule!, nu poți ieși să spui adevărul?! De atâtea ori ai afirmat că ai destui bani pentru a nu-ți păsa dacă pleci sau ești dat afară de la o echipă.

După care am aflat că textul era al unui jurnalist. Tufiși doar i-a dat un „like”. Și asta spune ceva. Like înseamnă a plăcea. Tu înțelegi ce e de plăcut în textul ăsta?

Ceva nu se leagă. Când ești la post, te expui total lumii. Când nu mai ești, dispari. Total. Ești cumva într-o misiune imposibilă, ești un Ethan Hunt al antrenorilor? Te lupți cu Sindicatul, cu vreo Hidră? Ce vrei să demonstrezi? Sau poate tocmai asta vrei, să-și schingiuască toți mintea încercând să înțeleagă?

„Așa a fost decizia lui! Eu tot n-am înțeles-o, dar poate că în timp o să vină niște elucidări. Dar deocamdată... suntem tot așa... n-am înțeles”. Sorin Cârțu, acum câteva zile, în Prosport.

Pavel Badea zice că ți-ai luat jucăriile și ai plecat. Copilării? În afară de „destui care știm”, nimeni n-a înțeles nimic. Ți se pare amuzant?

Fotbalul nu e o ocupație sezonieră

Dar dacă pentru maimarii sau maimicii din fotbal, ori pentru jurnaliști, n-ai chef de explicații, ar trebui să ai măcar pentru toți cei care te-au urmat fără a fi cineva anume, fără a pretinde gratitudine, fără a avea decât de plătit și nimic de împărțit cu nimeni, oamenii care au urmat omul până când acesta i-a lăsat în mijlocul drumului, buimaci.

Or a funcționa în fotbal la acest nivel nu ține de vreo toană, de o hachiță, de „plec când mi se arată”.

Poziția asta, mai ales la Craiova, vine cu o responsabilitate socială pentru că implică capturarea emoțională a mii și mii de oameni pe care îi îmbarci într-o aventură. Cum s-ar zice, îi iei pe semnătură. Ei, cel puțin, ar merita mai mult decât o pogorâre din ceruri la preluarea funcției și o retragere în neant la părăsirea ei. Ei, toți, nu merită acestă tăcere apăsătoare.

Fotbalul, pentru toți cei pe care îi vei mai chema la stadion când va mai fi să fie, nu e o ocupație sezonieră între achiziția a două mașini de lux. E chiar viața lor. Viața lor cea mai bună din această viață.

Îți doresc, Mirel, să ajungi într-o bună zi la o înțelepciune pe măsura pasiunii tale.

Universitatea Craiova Mirel Radoi
Știrile zilei din sport
Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj Cu ce echipă s-a înțeles fundașul formației din Gruia 
Superliga
12:43
Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj Cu ce echipă s-a înțeles fundașul formației din Gruia
Citește mai mult
Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj Cu ce echipă s-a înțeles fundașul formației din Gruia 
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”
Diverse
13:26
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”
Citește mai mult
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”
Are Barcelona la picioare FOTO: Joan Garcia, evoluție senzațională în derby-ul cu Espanyol » Intervenții și cifre incredibile
Campionate
10:42
Are Barcelona la picioare FOTO: Joan Garcia, evoluție senzațională în derby-ul cu Espanyol » Intervenții și cifre incredibile
Citește mai mult
Are Barcelona la picioare FOTO: Joan Garcia, evoluție senzațională în derby-ul cu Espanyol » Intervenții și cifre incredibile
 „Made in Romania”, în vestiar la Al-Ahli VIDEO: Ivan Toney și colegii lui au sărbătorit „românește” victoria cu echipa lui Cristiano Ronaldo
Campionate
11:54
„Made in Romania”, în vestiar la Al-Ahli VIDEO: Ivan Toney și colegii lui au sărbătorit „românește” victoria cu echipa lui Cristiano Ronaldo
Citește mai mult
 „Made in Romania”, în vestiar la Al-Ahli VIDEO: Ivan Toney și colegii lui au sărbătorit „românește” victoria cu echipa lui Cristiano Ronaldo
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:23
„Mi-a spus că nu are cancer” Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu după ce au văzut ultimele imagini: „Într-o lună vrea să revină pe bancă!”
„Mi-a spus că nu are cancer” Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu după ce au văzut ultimele imagini: „Într-o lună vrea să revină pe bancă!”
20:33
Ciubotaru, avertizat Mesajul lui Dorinel Munteanu pentru jucătorul dorit cu insistență de FCSB: „Să nu cadă în capcană”
Ciubotaru, avertizat Mesajul lui Dorinel Munteanu pentru jucătorul dorit cu insistență de FCSB: „Să nu cadă în capcană”
20:35
Al-Attiyah, start în forță la Raliul Dakar FOTO: Qatarezul, locul 2 în prima etapă » Cum s-au descurcat celelalte echipaje Dacia Sandriders
Al-Attiyah, start în forță la Raliul Dakar FOTO: Qatarezul, locul 2 în prima etapă » Cum s-au descurcat celelalte echipaje Dacia Sandriders
20:28
Hat-trick de senzație FOTO. Pariul lui Xabi Alonso, dezlănțuit în lipsa lui Mbappe! Primele goluri în La Liga
Hat-trick de senzație FOTO. Pariul lui Xabi Alonso, dezlănțuit în lipsa lui Mbappe! Primele goluri în La Liga
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Top stiri din sport
Lucescu nu pierde timpul Decizia luată de selecționer în primele zile ale lui 2026. Pregătește barajul cu Turcia pentru CM 2026
Superliga
10:20
Lucescu nu pierde timpul Decizia luată de selecționer în primele zile ale lui 2026. Pregătește barajul cu Turcia pentru CM 2026
Citește mai mult
Lucescu nu pierde timpul Decizia luată de selecționer în primele zile ale lui 2026. Pregătește barajul cu Turcia pentru CM 2026
„E pe cont propriu” Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști”
Superliga
03.01
„E pe cont propriu” Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști”
Citește mai mult
„E pe cont propriu” Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști”
De la Rapid la Petrolul? Doi fotbaliști giuleșteni sunt doriți de ploieșteni: „Sperăm că ajungem la o înțelegere cât mai repede”
Superliga
13:59
De la Rapid la Petrolul? Doi fotbaliști giuleșteni sunt doriți de ploieșteni: „Sperăm că ajungem la o înțelegere cât mai repede”
Citește mai mult
De la Rapid la Petrolul? Doi fotbaliști giuleșteni sunt doriți de ploieșteni: „Sperăm că ajungem la o înțelegere cât mai repede”
„Să nu vină!”  Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre transferul lui Gică Popescu: „M-am dus după el”
Diverse
03.01
„Să nu vină!” Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre transferul lui Gică Popescu: „M-am dus după el”
Citește mai mult
„Să nu vină!”  Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre transferul lui Gică Popescu: „M-am dus după el”

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 16 rapid 11 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
04.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share