Daniel Paraschiv (26 de ani) , atacantul de la Real Oviedo, va fi împrumutat la Rapid până în această vară.

, atacantul de la Real Oviedo, va fi împrumutat la Rapid până în această vară. Atacantul a aterizat în cantonamentul giuleștenilor din Antalya și este gata să semneze contractul cu noua sa echipă.

Telenovela Daniel Paraschiv la Rapid este aproape de a ajunge la final.

Daniel Paraschiv a aterizat în Antalya și va semna cu Rapid

Fostul atacant al lui Hermannstadt a aterizat în cursul acestei seri pe aeroportul din Antalya, acolo unde giuleștenii se pregătesc pentru reluarea stagiunii din Liga 1. Este așteptat să semneze contractul cu formația antrenată de Constantin Gâlcă , notează gsp.ro.

Paraschiv a fost împrumutat, în vara anului trecut, după promovarea în La Liga cu Real Oviedo, la divizionara secundă Cultural Leonesa, însă nu a dat randamentul așteptat, iar formația din La Liga 2 a decis încheierea colaborării.

Atacantul va juca sub formă de împrumut și la Rapid, iar giuleștenii vor achita suma de 120.000 de euro.

Vor avea și opțiunea unui transfer definitiv pe care o vor putea activa în vară pentru 500.000 de euro.

În vara lui 2024, Daniel Paraschiv părăsea România, după ce era transferat de Oviedo, în schimbul sumei de 720.000 de euro, de la Hermannstadt.

800.000 de euro este cota de piață a lui Daniel Paraschiv, conform Transfermarkt

La Rapid, Daniel Paraschiv se va bate pentru un loc de titular doar cu Elvir Koljic. În acest moment, Borislav Burmaz este accidentat, iar Antoine Baroan, este exclus din lot.

Cifrele lui Daniel Paraschiv:

FC Hermannstadt : 95 de meciuri, 31 de goluri, 7 pase decisive

: 95 de meciuri, 31 de goluri, 7 pase decisive Luceafărul Oradea : 34 de meciuri, 14 goluri

: 34 de meciuri, 14 goluri Real Oviedo : 31 de meciuri, 3 goluri, două pase decisive

: 31 de meciuri, 3 goluri, două pase decisive Viitorul Târgu Jiu : 30 de meciuri, 12 goluri, o pasă decisivă

: 30 de meciuri, 12 goluri, o pasă decisivă FC Voluntari : 12 meciuri, un gol

: 12 meciuri, un gol Cultural Leonesa: 10 meciuri, un gol

Rapid a deplasat 28 de jucători în cantonametul din Antalya

Rapid s-a reunit sâmbătă și au decolat în Turci, unde antrenorul Costel Gâlcă va avea la dispoziție 28 de jucători.

Din lotul lui Costel Gâlcă vor lipsi trei fotbaliști: portarul Franz Stolz, care s-a întors la Genoa, Antoine Baroan, care se antrenează separat, după ce în luna decembrie au existat tensiuni între el și antrenor, plus Kader Keita, care s-a accidentat în ultimul meci din 2025 și urmează procesul de recuperare.

La finalul cantonamentului programat între 3 și 12 ianuarie, Rapid va disputa și două amicale:

10 ianuarie - Wisla Plock

11 ianuarie - CSKA 1948 Sofia

Cei 28 de jucători pe care Costel Gâlcă îi are la dispoziție:

Portari: Marian Aioani, Adrian Briciu

Marian Aioani, Adrian Briciu Fundași: Christopher Braun, Cristi Manea, Răzvan Onea, Leo Bolgado, Cristian Ignat, Lars Kramer, Denis Ciobotariu, Alexandru Pașcanu, Andrei Borza, Robert Bădescu

Christopher Braun, Cristi Manea, Răzvan Onea, Leo Bolgado, Cristian Ignat, Lars Kramer, Denis Ciobotariu, Alexandru Pașcanu, Andrei Borza, Robert Bădescu Mijlocași: Jakub Hromada, Cătălin Vulturar, Rareș Pop, Tobias Christensen, Luka Gojkovic, Constantin Grameni, Gabriel Gheorghe, Claudiu Micovschi, Sebastian Banu, Andrei Șucu

Jakub Hromada, Cătălin Vulturar, Rareș Pop, Tobias Christensen, Luka Gojkovic, Constantin Grameni, Gabriel Gheorghe, Claudiu Micovschi, Sebastian Banu, Andrei Șucu Atacanți: Elvir Koljic, Claudiu Petrila, Timotej Jambor, Alexandru Dobre, Drilon Hazrollaj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport