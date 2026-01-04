Rapid și-a găsit atacant FOTO. Transferul din La Liga a aterizat în cantonamentul din Antalya +5 foto
Daniel Paraschiv/ Foto: captură gsp.ro
Rapid și-a găsit atacant FOTO. Transferul din La Liga a aterizat în cantonamentul din Antalya

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.01.2026, ora 23:16
alt-text Actualizat: 04.01.2026, ora 23:16
  • Daniel Paraschiv (26 de ani), atacantul de la Real Oviedo, va fi împrumutat la Rapid până în această vară.
  • Atacantul a aterizat în cantonamentul giuleștenilor din Antalya și este gata să semneze contractul cu noua sa echipă.

Telenovela Daniel Paraschiv la Rapid este aproape de a ajunge la final.

Citește și
Ajutor nesperat pentru Arsenal Chelsea, egal dramatic în derby-ul cu Manchester City
Ajutor nesperat pentru Arsenal Chelsea, egal dramatic în derby-ul cu Manchester City

Daniel Paraschiv a aterizat în Antalya și va semna cu Rapid

Fostul atacant al lui Hermannstadt a aterizat în cursul acestei seri pe aeroportul din Antalya, acolo unde giuleștenii se pregătesc pentru reluarea stagiunii din Liga 1. Este așteptat să semneze contractul cu formația antrenată de Constantin Gâlcă, notează gsp.ro.

Daniel Paraschiv a aterizat în Antalya Foto captura ecran gsp.ro.jpeg
Daniel Paraschiv a aterizat în Antalya Foto captura ecran gsp.ro.jpeg

Galerie foto (5 imagini)

Daniel Paraschiv a aterizat în Antalya Foto captura ecran gsp.ro.jpeg Daniel Paraschiv a aterizat în Antalya Foto captura ecran gsp.ro.jpeg Daniel Paraschiv a aterizat în Antalya Foto captura ecran gsp.ro.jpeg Daniel Paraschiv a aterizat în Antalya Foto captura ecran gsp.ro.jpeg Daniel Paraschiv a aterizat în Antalya Foto captura ecran gsp.ro.jpeg
Paraschiv a fost împrumutat, în vara anului trecut, după promovarea în La Liga cu Real Oviedo, la divizionara secundă Cultural Leonesa, însă nu a dat randamentul așteptat, iar formația din La Liga 2 a decis încheierea colaborării.

Atacantul va juca sub formă de împrumut și la Rapid, iar giuleștenii vor achita suma de 120.000 de euro.

Vor avea și opțiunea unui transfer definitiv pe care o vor putea activa în vară pentru 500.000 de euro.

În vara lui 2024, Daniel Paraschiv părăsea România, după ce era transferat de Oviedo, în schimbul sumei de 720.000 de euro, de la Hermannstadt.

800.000 de euro
este cota de piață a lui Daniel Paraschiv, conform Transfermarkt

La Rapid, Daniel Paraschiv se va bate pentru un loc de titular doar cu Elvir Koljic. În acest moment, Borislav Burmaz este accidentat, iar Antoine Baroan, este exclus din lot.

Cifrele lui Daniel Paraschiv:

  • FC Hermannstadt: 95 de meciuri, 31 de goluri, 7 pase decisive
  • Luceafărul Oradea: 34 de meciuri, 14 goluri
  • Real Oviedo: 31 de meciuri, 3 goluri, două pase decisive
  • Viitorul Târgu Jiu: 30 de meciuri, 12 goluri, o pasă decisivă
  • FC Voluntari: 12 meciuri, un gol
  • Cultural Leonesa: 10 meciuri, un gol

Rapid a deplasat 28 de jucători în cantonametul din Antalya

Rapid s-a reunit sâmbătă și au decolat în Turci, unde antrenorul Costel Gâlcă va avea la dispoziție 28 de jucători.

Din lotul lui Costel Gâlcă vor lipsi trei fotbaliști: portarul Franz Stolz, care s-a întors la Genoa, Antoine Baroan, care se antrenează separat, după ce în luna decembrie au existat tensiuni între el și antrenor, plus Kader Keita, care s-a accidentat în ultimul meci din 2025 și urmează procesul de recuperare.

La finalul cantonamentului programat între 3 și 12 ianuarie, Rapid va disputa și două amicale:

  • 10 ianuarie - Wisla Plock
  • 11 ianuarie - CSKA 1948 Sofia

Cei 28 de jucători pe care Costel Gâlcă îi are la dispoziție:

  • Portari: Marian Aioani, Adrian Briciu
  • Fundași: Christopher Braun, Cristi Manea, Răzvan Onea, Leo Bolgado, Cristian Ignat, Lars Kramer, Denis Ciobotariu, Alexandru Pașcanu, Andrei Borza, Robert Bădescu
  • Mijlocași: Jakub Hromada, Cătălin Vulturar, Rareș Pop, Tobias Christensen, Luka Gojkovic, Constantin Grameni, Gabriel Gheorghe, Claudiu Micovschi, Sebastian Banu, Andrei Șucu
  • Atacanți: Elvir Koljic, Claudiu Petrila, Timotej Jambor, Alexandru Dobre, Drilon Hazrollaj

Barcelona a rupt blestemul Victorie uriașă pe terenul rivalei Real Madrid, în primul El Clasico al anului
S-au dus la ploaie! Zece echipe din Liga 1 se pregătesc acum în Antalya. Câte zile de vreme rea le așteaptă
„Mi-a spus că nu are cancer” Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu după ce au văzut ultimele imagini: „Într-o lună vrea să revină pe bancă!”
Rapid și-a găsit atacant FOTO. Transferul din La Liga a aterizat în cantonamentul din Antalya
S-au dus la ploaie! Zece echipe din Liga 1 se pregătesc acum în Antalya. Câte zile de vreme rea le așteaptă
FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare
Ngezana, out de la Cupa Africii Fundașul campioanei, eliminat de rivalul Epassy! Duel tare pentru dinamovist în sferturi
Transferat de campioană FC Argeș își vinde vedeta în Europa! Ce sumă vor încasa piteștenii
Start de an perfect pentru Chivu Inter și-a luat revanșa cu Bologna și e pe primul loc în Serie A
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”
