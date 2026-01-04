Transferat de campioană FC Argeș își vinde vedeta în Europa! Ce sumă vor încasa piteștenii

Caio Martins (25 de ani), vedeta celor de la FC Argeș, va semna cu FC Riga, campioana Letoniei.

Caio Martins a ajuns la FC Argeș în vara anului trecut, iar prestațiile sale solide au făcut ca perioada petrecută în Trivale să fie de scurtă durată.

Caio Martins, transferat de FC Riga

După ce Bogdan Andone a anunțat că atacantul brazilian ar fi curtat de o echipă din Europa, mutarea este ca și rezolvată.

Sursele GOLAZO.ro susțin că FC Riga, noua campioană a Letoniei, a ajuns la un acord pentru transferul atacantului brazilian. Piteștenii vor încasa 700.000 de euro!

800.000 de euro este cota de piață a lui Caio Martins, conform transfermarkt.com

Mutarea este un câștig financiar pentru nou-promovată, întrucât sud-americanul a venit la Pitești din postura de jucător liber de contract, după ce s-a despărțit de FC Bălți.

Extrema din Brazilia a fost unul dintre jucătorii-cheie ai piteștenilor în 2025, cu 3 goluri și 3 pase decisive, ajutându-și echipa să încheie anul pe un surprinzător loc 5.

FC Riga a câștigat titlul în Letonia la începutul lunii noiembrie, când a încheiat campionatul la un punct în fața rivalei RFS. Va juca în preliminariile Ligii Campionilor din sezonul viitor, unde va putea da și peste campioana României.

Caio, pictat pe o clădire, în Brazilia

În urma prestațiilor foarte bune la FC Argeș, Caio a ajuns să fie un idol pentru locuitorii din orașul natal, Niteroi.

Jucătorul brazilian a fost pictat pe una dintre clădirile orașului, devenind un simbol și o sursă de inspirație pentru comunitatea locală.

Alături de imaginea lui Caio stă următoarea frază: „Când timpul va fi potrivit, Eu, Domnul voi face să se întâmple!” (Isaia 60:22).

