Radu Naum Cazul Istvan +10 foto
Opinii

Radu Naum Cazul Istvan

alt-text Radu Naum
alt-text Publicat: 24.12.2025, ora 16:53
alt-text Actualizat: 24.12.2025, ora 16:54
  • Unul dintre cei mai buni arbitrii europeni e cel mai mare gafeur în propriul campionat. Istvan Kovacs, acest Gică Hagi cu fluier, e un paradox, dar numai la prima vedere.
  • De fapt e consecința logică a parcursului unui profesionist devenit mai mare decât țara care l-a propulsat în topul continentului. Dar ea, țara, l-a propulsat cu adevărat?

Mulți se simt mândri atunci când Kovacs e delegat la meciuri importante. Mărturisesc că nu sunt vizitat de acest sentiment.

Arbitrii constituie o tagmă aparte, apatridă. Ei nu sunt chemați să reprezinte o țară, ci să reprezinte cât mai fidel adevărul, regulile jocului, desfășurarea meciurilor în normele statuate de regulamente.

Ce treabă are locul în care te naști cu asta? Un arbitru e creat de un sistem restrâns, de propria-i ambiție, de șansă, pile, etc.

Pe Kovacs, în afară de talentul personal și munca pe care o bănuiesc asiduă, l-a propulsat între vedetele genului șeful CCA, Vassaras, cel care îl și protejează, tot așa cum fotbaliștii talentați dar năzuroși sunt ocrotiți de sufletele candide dornice să le facă pe tot placul cu riscul ratării lor.

Kovacs nu se ratează tocmai pentru că între el și un fotbalist e o diferență uriașă. Kovacs nu poate să marcheze. În schimb poate să împiedice un gol. Sau să valideze unul care nu e.

„Altcineva ar fi fost trimis la munca de jos. Nu se întâmplă în cazul lui Kovacs”

În meciul FCSB - Craiova a judecat greșit trei faze de penalty. Salvat de VAR. La Farul - Botoșani a dat un penalty care n-a fost, „în schimb” n-a dat un penalty care a fost. Salvat de VAR.

La FCSB - Rapid n-a dat un cartonaș roșu și nici două lovituri de la 11 metri. Părăsit de VAR, cu excepția hențului lui Ciobotariu. Acestea sunt trei din ultimele patru meciuri arbitrate de Kovacs.

FCSB - U Craiova, penalty aparat de Isenko Captura Prima Sport (1).jpg
FCSB - U Craiova, penalty aparat de Isenko Captura Prima Sport (1).jpg

Galerie foto (10 imagini)

FCSB - U Craiova, penalty aparat de Isenko Captura Prima Sport (2).jpg FCSB - U Craiova, penalty aparat de Isenko Captura Prima Sport (3).jpg FCSB - U Craiova, penalty aparat de Isenko Captura Prima Sport (4).jpg FCSB - U Craiova, penalty aparat de Isenko Captura Prima Sport (1).jpg FCSB - U Craiova, penalty aparat de Isenko Captura Prima Sport (5).jpg
+10 Foto
labels.photo-gallery

Altcineva ar fi fost, în mod normal, trimis la recalificare, la munca de jos, în ligile inferioare, să mai studieze. Nimic din toate acestea nu se întâmplă în cazul lui Kovacs.

După o perioadă de pauză care ar putea fi asimilată unei pedepse, dar care e de fapt un spațiu eliberat ca să poată arbitra în Champions League pentru prestigiu și în Arabia pentru bani, domnul K. se întoarce neperturbat la ceea ce arată a fi o mare corvoadă pentru el.

„Kovacs e un bun național, nu se atinge nimeni de el”

Imunitatea de care se bucură, vecină cu cea a unui ambasador, a devenit una dintre situațiile jenante fotbalului românesc.

Proiectul „Kovacs în topul european” implică sacrificarea prestațiilor autohtone. Arbitrul numărul 1 român pare că vine la relaxare în Superligă. Sau că e sub demnitatea lui să se concentreze așa cum o face în Europa. Aduce a arbitrat din obligație, a treabă făcută cu un rictus de neplăcere.

Asta e o problemă mare, dar nu numai a lui Kovacs, și a celor care îi tolerează astfel de prestații fără umbra unei critici, fără o corecție de traiectorie, fără nimic care să-i deranjeze confortul.

Kovacs e un bun național, nu se atinge nimeni de el indiferent ce face, ăsta e discursul tăcut al FRF și CCA. Or, tocmai, un arbitru nu poate fi un bun național. Acești oameni nu sunt primadone, sunt garanții că lucrurile nu o iau razna. Iar atunci când chiar iei produc deraieri, chestiunea e gravă.

„În România, Kovacs are atitudinea unui ofițer în fața recruților”

Dacă în privința deciziilor există un Istvan Kovacs european și unul dîmbovițean, tot așa e și din punct de vedere comportamental.

În cupele continentale severitatea lui e moderată, deși are același aspect rigid. În campionatul românesc Kovacs redevine dirigintele sever de la care aștepți rigle la palmele fotbaliștilor.

Are atitudinea unui ofițer în fața recruților. Dă senzația că e deținătorul adevărului absolut. Neplăcut dar tolerabil în condițiile unei evoluții impecabile.

Dar în comparație cu prestațiile înșirate mai sus, toate acestea nu mai au nici noimă. Virează chiar în comic. O față severă grefată pe decizii aiuristice. Mr. Bean ar aprecia.

FCSB - U Craiova, penalty anulat de VAR. Capturi Prima Sport (8).jpg
FCSB - U Craiova, penalty anulat de VAR. Capturi Prima Sport (8).jpg

Galerie foto (14 imagini)

FCSB - U Craiova, penalty anulat de VAR. Capturi Prima Sport.jpg FCSB - U Craiova, penalty anulat de VAR. Capturi Prima Sport (2).jpg FCSB - U Craiova, penalty anulat de VAR. Capturi Prima Sport (3).jpg FCSB - U Craiova, penalty anulat de VAR. Capturi Prima Sport (4).jpg FCSB - U Craiova, penalty anulat de VAR. Capturi Prima Sport (5).jpg
+14 Foto
labels.photo-gallery

Cineva propunea ca Istvan Kovacs să fie mântuit de prezența în modesta noastră poveste fotbalistică. Să-l izbăvească pe el, să ne izbăvească și pe noi.

Sigur, mai bine decât asta ar fi să îl recăpătăm pe cel care devenise un reper al arbitrajului. Dar cui îi pasă de ce vor spectatorii plătitori?

VIDEO: Penalty dictat de Istvan Kovacs în FCSB - Rapid

arbitru liga 1 Istvan Kovacs CCA Kyros Vassaras
Știrile zilei din sport
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
Superliga
24.12
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
Citește mai mult
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Nationala
24.12
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Citește mai mult
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem”
Superliga
24.12
Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem”
Citește mai mult
Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem”
Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult
Campionate
24.12
Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult
Citește mai mult
Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:57
Dan Udrea Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Dan Udrea Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
15:03
„Puteam să câștig Liga Campionilor” Mircea Lucescu, afirmație surprinzătoare în presa din Italia
„Puteam să câștig Liga Campionilor”  Mircea Lucescu , afirmație surprinzătoare în presa din Italia
13:38
Cere suspendări pentru xenofobie Reacție vehementă a unui deputat UDMR: „Maghiarii nu se mai lasă călcați în picioare! Statul devine complice”
Cere suspendări pentru xenofobie Reacție vehementă a unui deputat UDMR: „Maghiarii nu se mai lasă călcați în picioare! Statul devine complice”
14:43
„Ești pedepsit” VIDEO: Jose Mourinho, contre cu un jurnalist: „Ai scris un fake news despre mine”
„Ești pedepsit” VIDEO: Jose Mourinho, contre cu un jurnalist: „Ai scris un fake news despre mine”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Top stiri din sport
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Special
24.12
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Citește mai mult
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Veste uriașă pentru Dinamo și FC Argeș! A venit ordinul! Ziua în care vor începe lucrările la noile stadioane: „Visul devine realitate!”
Superliga
24.12
Veste uriașă pentru Dinamo și FC Argeș! A venit ordinul! Ziua în care vor începe lucrările la noile stadioane: „Visul devine realitate!”
Citește mai mult
Veste uriașă pentru Dinamo și FC Argeș! A venit ordinul! Ziua în care vor începe lucrările la noile stadioane: „Visul devine realitate!”
Noi înregistrări cu Camelia Voinea AUDIO. Antrenoarea asmute fanii împotriva unei colege din federație:  „Crapă de invidie”
Special
24.12
Noi înregistrări cu Camelia Voinea AUDIO. Antrenoarea asmute fanii împotriva unei colege din federație: „Crapă de invidie”
Citește mai mult
Noi înregistrări cu Camelia Voinea AUDIO. Antrenoarea asmute fanii împotriva unei colege din federație:  „Crapă de invidie”
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie
Stranieri
24.12
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie
Citește mai mult
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 31 rapid 37 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
25.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share