Campioana care aleargă să prindă play-off-ul a jucat mai bine, a câștigat cu 2-1, dar în final a respirat greu și a fost iertată de un penalty.

De ce la o fază cum a fost aceea dintre Hromada busculat de Șut se dă fault la mijlocul terenului și în careu nu se dictează nimic?

Campioana continuă să se hrănească din victoria cu Feyenoord. Rapid nu se știe cu ce se hrănește în ultima vreme, în niciun caz nu cu jeratic.

Este un blocaj în exprimarea liderului exprimat de însuși chipul chinuit al antrenorului. Costel Gâlcă, sfinx cu acte de felul lui, a părut îngrijorat din prima repriză, când scorul era încă 0-0.

Fondistul și iepurii obosiți

Finalul, cu două penalty-uri acordate și transformate și cu unul ignorat de Istvan Kovacs a salvat povestea derby-ului. Nu a fost o nebunie de meci, dar oricum a fost peste acel sălciu FCSB-Dinamo 0-0.

FCSB și-a reglat respirația în ultimele etape, cu șiretenia unui fondist care îi lasă pe iepuri să o ia la goană pe primele lungimi de stadion. Iepurii sunt Rapid, Dinamo, Craiova, Botoșani, ordinea este aleatorie.

I-a durut mijlocul

Adevărul este că linia de mijloc a roș-albaștrilor s-a impus cu autoritate în fața celei a Rapidului. Șut, Olaru, Cisotti și Toma au câștigat meciul lor cu Keita, Vulturar, Petrila și Christensen.

Keita și Vulturar au fost invizibili, Petrila muncește și se muncește mult, a scos și penaltyul, dar a ratat iar o ocazie care l-a făcut să vrea să-și smulgă părul platinat din cap.

Cât despre Christensen, am observat că nu a mai certat pe nimeni dintre coechipieri. Era însă cazul să fie el cel certat la cât de slab și dezlânat a jucat.

Între estetică și controversă

Momentul estetic a fost asigurat de golul lui Olaru, șut cu stângul, desen perfect, dar parcă era frumos să fie și puțin marcaj acolo. Că așa zici că a fost temă de antrenament la care s-a băgat și adversarul.

Momentul controversat a fost livrat bineînțeles de Istvan Kovacs, care a apreciat că Șut nu l-ar fi faultat pe Hromada în careu în minutul 90 plus 3.

O împingere la jumătate ca intensitate petrecută undeva într-o zonă neutră a suprafeței de joc ar fi fost sancționată cu fault. Cu gesturi largi, pedagogice.

Istvan nu se consumă

Era prea mult ca Rapid să primească al doilea penalty? Așa se arbitrează modern, îți îmbrâncești adversarul, îl scoți de pe traiectorie și faci semn ca jocul să continue?

Sau arbitrul a considerat că oricum FCSB merita să câștige pentru că una peste alta jucase mai bine, iar o decizie radicală altera spiritul meciului?

Te mai liniștește faptul că Istvan nu e genul de tip care să se consume din atâtea întrebări pentru simplu motiv că nu și le pune!