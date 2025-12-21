Cristian Geambașu FCSB a vrut. Rapid ce a vrut? +17 foto
Cristian Geambașu FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 21.12.2025, ora 22:55
alt-text Actualizat: 21.12.2025, ora 22:55
  • Campioana care aleargă să prindă play-off-ul a jucat mai bine, a câștigat cu 2-1, dar în final a respirat greu și a fost iertată de un penalty.
  • De ce la o fază cum a fost aceea dintre Hromada busculat de Șut se dă fault la mijlocul terenului și în careu nu se dictează nimic?

Campioana continuă să se hrănească din victoria cu Feyenoord. Rapid nu se știe cu ce se hrănește în ultima vreme, în niciun caz nu cu jeratic.

Este un blocaj în exprimarea liderului exprimat de însuși chipul chinuit al antrenorului. Costel Gâlcă, sfinx cu acte de felul lui, a părut îngrijorat din prima repriză, când scorul era încă 0-0.

Fondistul și iepurii obosiți

Finalul, cu două penalty-uri acordate și transformate și cu unul ignorat de Istvan Kovacs a salvat povestea derby-ului. Nu a fost o nebunie de meci, dar oricum a fost peste acel sălciu FCSB-Dinamo 0-0.

FCSB și-a reglat respirația în ultimele etape, cu șiretenia unui fondist care îi lasă pe iepuri să o ia la goană pe primele lungimi de stadion. Iepurii sunt Rapid, Dinamo, Craiova, Botoșani, ordinea este aleatorie.

Al doilea penalty dictat de Istvan Kovacs în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură Prima Sport
Al doilea penalty dictat de Istvan Kovacs în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură Prima Sport

Al doilea penalty dictat de Istvan Kovacs în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură Prima Sport Al doilea penalty dictat de Istvan Kovacs în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură Prima Sport Al doilea penalty dictat de Istvan Kovacs în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură Prima Sport Al doilea penalty dictat de Istvan Kovacs în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură Prima Sport Al doilea penalty dictat de Istvan Kovacs în meciul FCSB - Rapid. Foto: Captură Prima Sport
I-a durut mijlocul

Adevărul este că linia de mijloc a roș-albaștrilor s-a impus cu autoritate în fața celei a Rapidului. Șut, Olaru, Cisotti și Toma au câștigat meciul lor cu Keita, Vulturar, Petrila și Christensen.

Keita și Vulturar au fost invizibili, Petrila muncește și se muncește mult, a scos și penaltyul, dar a ratat iar o ocazie care l-a făcut să vrea să-și smulgă părul platinat din cap.

Cât despre Christensen, am observat că nu a mai certat pe nimeni dintre coechipieri. Era însă cazul să fie el cel certat la cât de slab și dezlânat a jucat.

Între estetică și controversă

Momentul estetic a fost asigurat de golul lui Olaru, șut cu stângul, desen perfect, dar parcă era frumos să fie și puțin marcaj acolo. Că așa zici că a fost temă de antrenament la care s-a băgat și adversarul.

Momentul controversat a fost livrat bineînțeles de Istvan Kovacs, care a apreciat că Șut nu l-ar fi faultat pe Hromada în careu în minutul 90 plus 3.

O împingere la jumătate ca intensitate petrecută undeva într-o zonă neutră a suprafeței de joc ar fi fost sancționată cu fault. Cu gesturi largi, pedagogice.

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Istvan nu se consumă

Era prea mult ca Rapid să primească al doilea penalty? Așa se arbitrează modern, îți îmbrâncești adversarul, îl scoți de pe traiectorie și faci semn ca jocul să continue?

Sau arbitrul a considerat că oricum FCSB merita să câștige pentru că una peste alta jucase mai bine, iar o decizie radicală altera spiritul meciului?

Te mai liniștește faptul că Istvan nu e genul de tip care să se consume din atâtea întrebări pentru simplu motiv că nu și le pune!

VIDEO: Florin Tănase, gol din penalty în derby-ul cu Rapid

derby liga 1 Istvan Kovacs rapid fcsb
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
