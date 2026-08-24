Operat, dar pe teren VIDEO. Alin Fică va lipsi câteva luni, dar Cordea a avut grijă să nu rateze sărbătoarea după victoria cu FCSB

CFR CLUJ - FCSB 1-0. Alin Fică (25 de ani) a sărbătorit alături de coechipierii săi victoria obținută în etapa #6 din Liga 1.

Mijlocașul echipei din Gruia se recuperează după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale.

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Alin Fică a fost un jucător important pentru CFR în prima parte a sezonului, însă s-a accidentat în returul cu Tromso (1-2), din preliminariile Conference League, iar Marius Șumudică nu s-a putut baza pe el în primele sale meciuri de la revenirea pe banca echipei din Gruia.

CFR CLUJ - FCSB 1-0 . Alin Fică a sărbătorit alături de colegi: „Victoria asta e pentru tine”

După succesul obținut în fața celor de la FCSB, Alin Fică a fost contactat de Andrei Cordea prin apel video. Marcatorul unicului gol al partidei din Gruia i-a transmis un mesaj:

„Te iubesc, Aline! Victoria asta e pentru tine! Suntem alături de tine, fratele meu. Te așteptăm înapoi, te iubim”.

Ulterior, Cordea a mers la ceilalți colegi pentru a celebra împreună cu Fică. Mijlocașul a ridicat pumnul în semn de victorie și le-a trimis „bezele” celor aflați pe gazon.

Alin Fică, indisponibil. Șumudică a spus că va lipsi două luni

Înaintea meciului cu Corvinul, Marius Șumudică vorbea despre situația lui Fică: „L-am pierdut și pe Alin Fică. S-a operat. Două luni. Au găsit ceva la menisc”.

Ulterior, pe 21 august, CFR Cluj a venit cu mai multe informații:

„Săptămâna trecută, Alin Fică a suferit o accidentare la menisc. Ieri a fost supus unei intervenții chirurgicale, iar acum va începe perioada de recuperare.

Pe această cale dorim să le mulțumim Dr. Chirurg ortoped Eduard Cernat și echipei sale medicale pentru profesionalismul de care au dat dovadă!

Familia CFR este alături de tine, Alin! Îți dorim multă putere, o recuperare cât mai ușoară și să revii pe teren mai puternic ca niciodată!”, anunța gruparea ardeleană.

123 de meciuri a bifat Alin Fică în tricoul echipei CFR Cluj. A marcat 8 goluri (unul în acest sezon) și a livrat 3 pase decisive

VIDEO. Sărbătoare în Gruia: Alin Fică, alături de colegi după victoria cu FCSB

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