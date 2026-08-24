„E pur și simplu ipocrit” Ce spunea legendarul Andy Roddick despre Nick Kyrgios cu un an înainte de testul pozitiv la cocaină

În urmă cu o săptămână, Nick Kyrgios (31 de ani, #919 ATP) a fost suspendat provizoriu din tenis, după ce a fost depistat pozitiv la cocaină.

În 2025, Andy Roddick îl numea „ipocrit” pe sportivul australian. De la ce a pornit totul, în rândurile de mai jos.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Pe 19 august, Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) a anunțat că Kyrgios a fost testat pozitiv la un control antidoping efectuat pe 22 iunie.

Testul a ieșit pozitiv la benzoilecgonină, un metabolit al cocainei. Fostul #13 ATP nu a făcut apel. A scris pe Instagram că a comis „o greșeală imensă”, precizând că se va retrage de pe rețelele sociale timp de 28 de zile.

Andy Roddick despre Nick Kyrgios: „E pur și simplu ipocrit”

Kyrgios și-a făcut mulți inamici în ultimii ani. Finalistul de la Wimbledon 2022 i-a criticat public pe Jannik Sinner, Simona Halep și Iga Swiatek în legătură cu propriile lor cazuri de dopaj. Le-a calificat „dezgustătoare” pentru tenis și nu a manifestat înțelegere pentru explicațiile date de aceștia.

Anul trecut, Roddick îl acuza pe australian de ipocrizie. Americanul amintea că, în 2023, Kyrgios a pledat vinovat la acuzația de agresiune împotriva unei foste iubite. Atunci, instanța nu i-a aplicat o condamnare penală australianului.

Roddick consideră că nu poți judeca dur greșelile altora, iar apoi să ceri clemență și înțelegere atunci când tu ajungi într-o situație similară.

„Totul este documentat. Ai alimentat comentariile și hărțuirea online care s-au extins la postările lui Sinner, Swiatek și chiar la ale mele, acuzându-mă că folosesc steroizi.

Și totuși vrei ca oamenii să-ți înțeleagă greșeala pentru că treceai printr-o perioadă dificilă din cauza urii de pe internet. Este ipocrit, pur și simplu ipocrit”, afirma Roddick în podcastul său.

4 ani este suspendarea maximă pe care ar putea să o primească Nick Kyrgios. Aceasta poate fi redusă la maximum trei luni, dacă australianul reușește să demonstreze că a consumat substanța interzisă în afara perioadei de competiție

Nick Kyrgios: „Ultimii doi ani m-au afectat enorm”

După anunțul ITIA, Kyrgios a publicat un mesaj amplu pe contul său de Instagram, în care și-a asumat greșeala și a explicat contextul care l-a făcut să recurgă la consumul de droguri.

„Am vrut să aflați mai întâi de la mine! Recent, am picat un test antidoping în Mallorca, după ce am fost depistat pozitiv la cocaină. Am făcut o greșeală uriașă și îmi asum întreaga responsabilitate.

Îmi pare rău față de fanii mei, familia mea, sponsorii mei și față de toți cei apropiați. Mai presus de toate, îmi pare rău față de copiii care mă urmăresc. Știu ce exemplu ofer prin ceea ce am făcut și sunt profund dezamăgit de mine însumi.

Nu am de gând să caut scuze, dar vreau să ofer puțin context despre situația prin care am trecut. Ultimii doi ani, cu toate accidentările, m-au afectat enorm, atât fizic, cât și psihic.

Corpul meu nu a mai fost capabil să facă ceea ce mintea mea se aștepta să facă, iar faptul că a trebuit să accept că mă apropii de finalul carierei a fost mai greu decât mi-aș fi imaginat vreodată.

Am spus întotdeauna că nu eu am ales tenisul, ci tenisul m-a ales pe mine. Dar să renunț la ceva care a reprezentat întreaga mea viață este unul dintre cele mai grele lucruri cu care a trebuit să mă confrunt vreodată. Uneori m-am simțit neputincios și singur.

Nimic din toate acestea nu scuză ceea ce am făcut. Totuși, vestea bună este că acest lucru a fost un semnal de alarmă pentru mine. În următoarele 28 de zile, mă voi retrage de pe rețelele de socializare și din viața publică, pentru a mă concentra pe a-mi pune viața în ordine.

Le cer oamenilor să-mi respecte intimitatea în această perioadă și, cel mai important, să respecte intimitatea familiei mele. Îmi pare rău. Voi face tot ce trebuie și mă voi întoarce mai bun”, a scris Kyrgios pe Instagram.

Postarea lui Nick Kyrgios (FOTO: captură Instagram @k1ngkyrg1os)

De-a lungul carierei sale, Kyrgios a câștigat 7 titluri ATP, însă nu a reușit să pună mâna pe vreun trofeu de Grand Slam. Cel mai aproape a fost în 2022, când a fost învins în finala de la Wimbledon de Novak Dkjokovic, scor 4-6, 6-3, 6-4, 7-6(3)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport