„Tortură și abuzuri” Acuzații grave după anunțul făcut de Formula 1: „Bilanț dezastruos în privința drepturilor omului”

Amnesty International, organizație care luptă pentru drepturile omului, a contestat decizia Formulei 1 de a încheia un acord pe 10 ani cu Rwanda, atrăgând atenția asupra riscului ca sportul să fie folosit pentru promovarea imaginii țării.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Înțelegerea este valabilă începând cu anul 2030, Rwanda urmând să găzduiască Marele Premiu al Africii, după ce circuitul propus va ajunge la standardele impuse de FIA.

Amnesty International, critică Formula 1: „Premiu pentru cosmetizarea imaginii prin sport”

„Un Mare Premiu organizat pe o perioadă de 10 ani, sub titulatura «prezentat de Visit Rwanda», reprezintă un «premiu pentru cosmetizarea imaginii prin sport» oferit autorităților rwandeze.

Arsenal, Aston Villa, Campionatele Mondiale de ciclism și acum Formula 1 – Rwanda investește în cele mai importante competiții sportive ale lumii pentru a-și cosmetiza imaginea și a distrage atenția de la bilanțul său dezastruos în materie de drepturi ale omului.

Formula 1 susține că sportul poate fi «o forță pozitivă pentru bine». Însă aceste afirmații își pierd sensul dacă F1 ignoră identitatea partenerilor cu care colaborează.

Autoritățile rwandeze recurg frecvent la detenții arbitrare, tortură și reprimarea libertății de exprimare – abuzuri care au loc în interiorul țării.”, a declarat Felix Jakens, directorul departamentului de campanii al Amnesty International UK, potrivit reuters.com.

Cum ar urma să arate noul circuit din Rwanda. Foto: X/Formula 1

Ce s-a întâmplat la ultima cursă din Africa, în 1993

Ultima cursă de pe continentul african a avut loc pe 14 martie 1993, în Africa de Sud, și s-a încheiat cu abandonul a 20 de piloți dintr-un total de 26 prezenți pe grilă.

Alain Prost a câștigat cursa la volanul monopostului Williams, pornind din pole position, fiind urmat de Ayrton Senna, de la McLaren, și de Mark Blundell, de la Ligier.

Christian Fittipaldi (Minardi), Jyrki Järvilehto (Sauber) și Gerhard Berger (Ferrari) au fost ceilalți trei piloți care au reușit să termine cursa.

În aceeași cursă, Michael Schumacher (Benetton), care plecase de pe locul trei, Rubens Barrichello și Ivan Capelli s-au numărat printre piloții importanți care nu au reușit să ajungă la finalul întrecerii.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport