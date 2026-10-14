„Tortură și abuzuri” Acuzații grave după anunțul făcut de Formula 1: „Bilanț dezastruos în privința drepturilor omului”
Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
Formula 1

„Tortură și abuzuri” Acuzații grave după anunțul făcut de Formula 1: „Bilanț dezastruos în privința drepturilor omului”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 19:07
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 19:07
  • Amnesty International, organizație care luptă pentru drepturile omului, a contestat decizia Formulei 1 de a încheia un acord pe 10 ani cu Rwanda, atrăgând atenția asupra riscului ca sportul să fie folosit pentru promovarea imaginii țării.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Înțelegerea este valabilă începând cu anul 2030, Rwanda urmând să găzduiască Marele Premiu al Africii, după ce circuitul propus va ajunge la standardele impuse de FIA.

„Au venit investitori la club” Detalii de ultimă oră despre  lupta Stelei pentru dreptul de promovare
Citește și
„Au venit investitori la club” Detalii de ultimă oră despre lupta Stelei pentru dreptul de promovare
Citește mai mult
„Au venit investitori la club” Detalii de ultimă oră despre  lupta Stelei pentru dreptul de promovare

Amnesty International, critică Formula 1: „Premiu pentru cosmetizarea imaginii prin sport”

„Un Mare Premiu organizat pe o perioadă de 10 ani, sub titulatura «prezentat de Visit Rwanda», reprezintă un «premiu pentru cosmetizarea imaginii prin sport» oferit autorităților rwandeze.

Arsenal, Aston Villa, Campionatele Mondiale de ciclism și acum Formula 1 – Rwanda investește în cele mai importante competiții sportive ale lumii pentru a-și cosmetiza imaginea și a distrage atenția de la bilanțul său dezastruos în materie de drepturi ale omului.

Formula 1 susține că sportul poate fi «o forță pozitivă pentru bine». Însă aceste afirmații își pierd sensul dacă F1 ignoră identitatea partenerilor cu care colaborează.

Autoritățile rwandeze recurg frecvent la detenții arbitrare, tortură și reprimarea libertății de exprimare – abuzuri care au loc în interiorul țării.”, a declarat Felix Jakens, directorul departamentului de campanii al Amnesty International UK, potrivit reuters.com.

Cum ar urma să arate noul circuit din Rwanda. Foto: X/Formula 1 Cum ar urma să arate noul circuit din Rwanda. Foto: X/Formula 1
Cum ar urma să arate noul circuit din Rwanda. Foto: X/Formula 1

Ce s-a întâmplat la ultima cursă din Africa, în 1993

Ultima cursă de pe continentul african a avut loc pe 14 martie 1993, în Africa de Sud, și s-a încheiat cu abandonul a 20 de piloți dintr-un total de 26 prezenți pe grilă.

Alain Prost a câștigat cursa la volanul monopostului Williams, pornind din pole position, fiind urmat de Ayrton Senna, de la McLaren, și de Mark Blundell, de la Ligier.

Christian Fittipaldi (Minardi), Jyrki Järvilehto (Sauber) și Gerhard Berger (Ferrari) au fost ceilalți trei piloți care au reușit să termine cursa.

În aceeași cursă, Michael Schumacher (Benetton), care plecase de pe locul trei, Rubens Barrichello și Ivan Capelli s-au numărat printre piloții importanți care nu au reușit să ajungă la finalul întrecerii.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Trei victorii pentru Nicușor Dan și trei oameni de care a dorit să scape. A meritat prețul plătit?
Trei victorii pentru Nicușor Dan și trei oameni de care a dorit să scape. A meritat prețul plătit?
Trei victorii pentru Nicușor Dan și trei oameni de care a dorit să scape. A meritat prețul plătit?
formula 1 africa rwanda Amnesty International
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:07
Theodor Jumătate De-abia aștept PSG - Barça
Theodor Jumătate De-abia aștept PSG - Barça
11:14
Ianis Stoica, dorit în Bundesliga Două cluburi importante din Europa îl urmăresc pe român » Transferul s-ar putea realiza în iarnă
Ianis Stoica, dorit în Bundesliga  Două cluburi importante din Europa îl urmăresc pe român » Transferul s-ar putea realiza în iarnă
10:28
Yamal vs. Șantierul Naval Mangalia Comparația surprinzătoare făcută de un fost ministru după tranzacția de 138 de milioane de euro
Yamal vs. Șantierul Naval Mangalia Comparația surprinzătoare făcută de un fost ministru după tranzacția de 138 de milioane de euro
09:42
Real Madrid, revoltată Vinicius nu s-a abținut după ce a fost suspendat 4 etape. Reacția dură a lui Mourinho: „Fără rușine!”
Real Madrid, revoltată Vinicius nu s-a abținut după ce a fost suspendat 4 etape. Reacția dură a lui Mourinho: „Fără rușine!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Top stiri
Stadionul uitat al Bucureștiului! VIDEO+FOTO. 66 de ani de istorie, tribune ruginite și  o promisiune de 10 milioane de euro! Ce a mai rămas dintr-o arenă pe care s-a jucat în Liga 1
Special
06:30
Stadionul uitat al Bucureștiului! VIDEO+FOTO. 66 de ani de istorie, tribune ruginite și o promisiune de 10 milioane de euro! Ce a mai rămas dintr-o arenă pe care s-a jucat în Liga 1
Citește mai mult
Stadionul uitat al Bucureștiului! VIDEO+FOTO. 66 de ani de istorie, tribune ruginite și  o promisiune de 10 milioane de euro! Ce a mai rămas dintr-o arenă pe care s-a jucat în Liga 1
„Sunteți cu toții furați!” În România și în celelalte țări din Europa de Est, procentul pariurilor ilegale este de 81%, mult peste media europeană
Investigatii
07:30
„Sunteți cu toții furați!” În România și în celelalte țări din Europa de Est, procentul pariurilor ilegale este de 81%, mult peste media europeană
Citește mai mult
„Sunteți cu toții furați!” În România și în celelalte țări din Europa de Est, procentul pariurilor ilegale este de 81%, mult peste media europeană
Real Madrid, revoltată Vinicius nu s-a abținut după ce a fost suspendat 4 etape. Reacția dură a lui Mourinho: „Fără rușine!”
Campionate
09:42
Real Madrid, revoltată Vinicius nu s-a abținut după ce a fost suspendat 4 etape. Reacția dură a lui Mourinho: „Fără rușine!”
Citește mai mult
Real Madrid, revoltată Vinicius nu s-a abținut după ce a fost suspendat 4 etape. Reacția dură a lui Mourinho: „Fără rușine!”
VIDEO | O veste bună, una rea de pe Autostrada Bucureștiului. În câteva zile, circulăm pe L3+L4 Nord, dar mai e de lucru la L1, abia la anul se închide cercul A0
B365
14.10
VIDEO | O veste bună, una rea de pe Autostrada Bucureștiului. În câteva zile, circulăm pe L3+L4 Nord, dar mai e de lucru la L1, abia la anul se închide cercul A0
Citește mai mult
VIDEO | O veste bună, una rea de pe Autostrada Bucureștiului. În câteva zile, circulăm pe L3+L4 Nord, dar mai e de lucru la L1, abia la anul se închide cercul A0

Echipe/Competiții

fcsb 61 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 12 rapid 18 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share