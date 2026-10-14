„Au venit investitori la club” Detalii de ultimă oră despre  lupta Stelei pentru dreptul de promovare

Tudorel Stoica (72 de ani) a vorbit din nou despre situația cu care se confruntă Steaua în privința obținerii dreptului de promovare în Liga 1.

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Roș-albaștrii sunt blocați de Legea Sportului, din cauza formei de organizare, care nu permite cluburilor de drept public să evolueze în primul eșalon, fiind nevoie de asocierea cu o entitate privată, conform regulamentului FRF.

Tudorel Stoica: „Au venit la club niște investitori și se pare că se va realiza”

După ce Victor Pițurcă a dezvăluit, recent, că există iarăși interes din partea unor investitori, fostul căpitan al Stelei a transmis acum că situația pare aproape de rezolvare, iar totul va depinde de ministrul Apărării.

„Deci, ceea ce știu e că sunt discuții, au venit la club niște investitori și se pare că se va realiza. Dar până nu se semnează și până nu... Acum nu mai e nici ministrul care a fost, că s-a discutat cu fostul ministru.

Sper că cel care vine acum să nu fie... Dacă e acceptat (n.r. - Guvernul condus de Luca Niculescu), nu știm cu ce se va întâmpla cu un noul ministru, de el va depinde.

Cu cel de acum (n.r. - Radu Miruță) se știe, s-a discutat, e de acord, chiar ne-a promis că se va rezolva și s-au făcut discuții chiar acum, zilele trecute au fost la comandantul clubului. Până nu se semnează, nu se știe.

(n.r. - deci pentru dumneavoastră ar fi mai bine să pice Guvernul Niculescu și să rămână Miruță) Nu, ar fi bine să nu pice. Să nu pice Guvernul, că suntem într-o situație dificilă, din ceea ce văd și eu, și e mai bine pentru toată lumea, pentru lumea amărâtă și pentru țara asta să nu.

Noi, cum am stat 5 ani, mai putem sta fără probleme, dar să se rezolve!”, a declarat Tudorel Stoica, la Digi Sport.

Steaua a încheiat în ultimii 5 ani atât pe loc de promovare directă, cât și pe loc de baraj, însă niciodată nu a putut ajunge pe prima scenă a fotbalului românesc, fiind înlocuită de următoarea echipă cu drept de promovare.

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