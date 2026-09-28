A râs de Zverev și Alcaraz Fostul lider ATP a glumit pe seama tenismenilor, după Laver Cup: „Mă rugam în fiecare zi...”
Foto: Imago
Tenis

A râs de Zverev și Alcaraz Fostul lider ATP a glumit pe seama tenismenilor, după Laver Cup: „Mă rugam în fiecare zi...”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.09.2026, ora 17:42
  • Andre Agassi (56 de ani), fost lider mondial, a glumit pe seama lui Carlos Alcaraz (23 de ani, #3 ATP) și Alexander Zverev (29 de ani, #2 ATP), după Laver Cup.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Zverev a adus al șaselea trofeu Laver Cup pentru Echipa Europei după ce l-a învins, duminică, pe americanul Learner Tien, scor 7-6, 6-3.

În acest sens, Echipa Europei și-a recâștigat titlul pierdut în fața Echipei Lumii anul trecut, la San Francisco.

Reîncep lucrările la stadionul Dinamo CNI a făcut  anunțul mult așteptat de fanii „câinilor”
Citește și
Reîncep lucrările la stadionul Dinamo CNI a făcut anunțul mult așteptat de fanii „câinilor”
Citește mai mult
Reîncep lucrările la stadionul Dinamo CNI a făcut  anunțul mult așteptat de fanii „câinilor”

Andre Agassi, glume pe seama lui Alcaraz și Zverev: „Îmi lipseai în tot acest timp”

Carlos Alcaraz nu a putut evolua în ultimele luni din cauza unei accidentări. Spaniolul a ratat inclusiv Roland Garros și Wimbledon, dar a evoluat la US Open, acolo unde a fost eliminat în sferturi.

Andre Agassi a făcut mai multe glume la adresa tânărului tenismen:

„Cât de bine este să-l avem din nou pe Carlito alături de noi? Omul meu! Ne-a fost dor de tine! Și tenisului i-a fost dor de tine.

Îmi lipseai în tot acest timp. Mă rugam în fiecare zi ca încheietura ta să se vindece undeva prin octombrie… dar nu înainte de acest weekend”, a declarat fostul lider ATP înainte ca Echipa Europei să câștige Laver Cup, citat de tntsports.co.uk.

Dacă Alexander Zverev nu l-ar fi învins pe Tien, Carlos Alcaraz ar fi trebuit să joace cu Alex de Minaur pentru a se decide câștigătoarea Laver Cup.

Andre Agassi a profitat de succesul obținut de Alexander Zverev și a glumit și pe seama acestuia. În lipsa lui Alcaraz, germanul a câștigat anul acesta și primele sale trofee de Grand Slam din carieră, la Roland Garros și US Open.

„Felicitări, Sascha, pentru un an nebun. Să te văd câștigând pentru prima dată un turneu de Grand Slam, știu cât de important a fost pentru tine.

A fost important și pentru mine, pentru că pot să mă uit din nou la conferințele tale de presă, în care nu mai spui: «De ce pierd mereu? De ce pierd mereu? Sunt al treilea cel mai bun jucător din lume».

Dar apoi câștigi și spui: «Sunt doar campion de Grand Slam o singură dată. Trebuie să o fac din nou»”, a mai spus Andre Agassi.

60 de titluri
a câștigat Andre Agassi în cariera sa, dintre care 8 au fost turnee de Grand Slam

Alexander Zverev: „Este pur și simplu distractiv să fiu aici”

După ce a adus punctul care a asigurat succesul Echipei Europei la Laver Cup, Zverev a declarat:

„Să câștigi ca echipă este un sentiment care nu poate fi egalat în sport. Nu avem parte suficient de des de astfel de momente în tenis.

Să fiu alături de acești jucători extraordinari pe care, în mod normal, îi văd în fiecare săptămână de partea cealaltă a fileului și să joc sub îndrumarea a doi căpitani extraordinari, Yannick Noah și Tim Henman, este ceva special.

Este pur și simplu distractiv să fiu aici”, a spus germanul.

Citește și

Jandarmeria Română știe ce a făcut Lucian Pahonțu la Revoluție, dar susține că legea nu o lasă să facă public. Instituția spune că noaptea când au murit 49 de oameni a devenit „secret de serviciu”
Jandarmeria Română știe ce a făcut Lucian Pahonțu la Revoluție, dar susține că legea nu o lasă să facă public. Instituția spune că noaptea când au murit 49 de oameni a devenit „secret de serviciu”
Jandarmeria Română știe ce a făcut Lucian Pahonțu la Revoluție, dar susține că legea nu o lasă să facă public. Instituția spune că noaptea când au murit 49 de oameni a devenit „secret de serviciu”
tenis Andre Agassi alexander zverev laver cup carlos alcaraz glume
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
07:15
Cătălin Țepelin Nu înțeleg ce vrea Hagi
Cătălin Țepelin Nu înțeleg ce vrea Hagi
00:54
Se gândește Hagi să demisioneze? Declarații ciudate făcute la conferință: „Cu mine, fără mine, nu mai contează!”
Se gândește Hagi să demisioneze?  Declarații ciudate făcute la conferință: „Cu mine, fără mine, nu mai contează!”
00:19
„S-au prezentat lamentabil” Mihai Stoica a răbufnit la adresa „tricolorilor”: „A fost de coșmar! O situație critică”
„S-au prezentat lamentabil” Mihai Stoica a răbufnit la adresa „tricolorilor”: „A fost de coșmar! O situație critică”
23:35
Dan Udrea Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!
Dan Udrea Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi
Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România <span>s-a</span> săturat de România!
De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?
De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie
Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!
Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi
Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl
Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să <span>n-aveți</span> chef de meciul cu Suedia?
Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru
Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong
Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1
Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo
Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine <span>l-a</span> lăsat pe Becali să ajungă până aici?
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Top stiri
„Ce-ai făcut?!” VIDEO. Leclerc a divulgat secretul Ferrari la interviu! Reacția stupefiată a ofițerului de presă a devenit virală
Formula 1
28.09
„Ce-ai făcut?!” VIDEO. Leclerc a divulgat secretul Ferrari la interviu! Reacția stupefiată a ofițerului de presă a devenit virală
Citește mai mult
„Ce-ai făcut?!” VIDEO. Leclerc a divulgat secretul Ferrari la interviu! Reacția stupefiată a ofițerului de presă a devenit virală
Decizia luată de Cîrstea  Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing 
Tenis
28.09
Decizia luată de Cîrstea Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing
Citește mai mult
Decizia luată de Cîrstea  Ce a transmis Sorana despre accidentare, înainte de turneul de la Beijing 
Liga Națiunilor Italia a făcut spectacol în Turcia. Victorie la limită pentru Franța + Suedia, maximum de puncte în grupa României
Liga Națiunilor
28.09
Liga Națiunilor Italia a făcut spectacol în Turcia. Victorie la limită pentru Franța + Suedia, maximum de puncte în grupa României
Citește mai mult
Liga Națiunilor Italia a făcut spectacol în Turcia. Victorie la limită pentru Franța + Suedia, maximum de puncte în grupa României
VIDEO | Primul drive-in mall din România s-a deschis în Otopeni. Proiectul lui Ilan Laufer are 15 restaurante unde clienții pot comanda direct din mașină
B365
27.09
VIDEO | Primul drive-in mall din România s-a deschis în Otopeni. Proiectul lui Ilan Laufer are 15 restaurante unde clienții pot comanda direct din mașină
Citește mai mult
VIDEO | Primul drive-in mall din România s-a deschis în Otopeni. Proiectul lui Ilan Laufer are 15 restaurante unde clienții pot comanda direct din mașină

Echipe/Competiții

fcsb 48 CFR Cluj 1 dinamo bucuresti 6 rapid 11 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share