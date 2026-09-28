A râs de Zverev și Alcaraz Fostul lider ATP a glumit pe seama tenismenilor, după Laver Cup: „Mă rugam în fiecare zi...”

Andre Agassi (56 de ani), fost lider mondial, a glumit pe seama lui Carlos Alcaraz (23 de ani, #3 ATP) și Alexander Zverev (29 de ani, #2 ATP), după Laver Cup.

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Zverev a adus al șaselea trofeu Laver Cup pentru Echipa Europei după ce l-a învins, duminică, pe americanul Learner Tien, scor 7-6, 6-3.

În acest sens, Echipa Europei și-a recâștigat titlul pierdut în fața Echipei Lumii anul trecut, la San Francisco.

Andre Agassi, glume pe seama lui Alcaraz și Zverev: „Îmi lipseai în tot acest timp”

Carlos Alcaraz nu a putut evolua în ultimele luni din cauza unei accidentări. Spaniolul a ratat inclusiv Roland Garros și Wimbledon, dar a evoluat la US Open, acolo unde a fost eliminat în sferturi.

Andre Agassi a făcut mai multe glume la adresa tânărului tenismen:

„Cât de bine este să-l avem din nou pe Carlito alături de noi? Omul meu! Ne-a fost dor de tine! Și tenisului i-a fost dor de tine.

Îmi lipseai în tot acest timp. Mă rugam în fiecare zi ca încheietura ta să se vindece undeva prin octombrie… dar nu înainte de acest weekend”, a declarat fostul lider ATP înainte ca Echipa Europei să câștige Laver Cup, citat de tntsports.co.uk.

Dacă Alexander Zverev nu l-ar fi învins pe Tien, Carlos Alcaraz ar fi trebuit să joace cu Alex de Minaur pentru a se decide câștigătoarea Laver Cup.

Andre Agassi a profitat de succesul obținut de Alexander Zverev și a glumit și pe seama acestuia. În lipsa lui Alcaraz, germanul a câștigat anul acesta și primele sale trofee de Grand Slam din carieră, la Roland Garros și US Open.

„Felicitări, Sascha, pentru un an nebun. Să te văd câștigând pentru prima dată un turneu de Grand Slam, știu cât de important a fost pentru tine.

A fost important și pentru mine, pentru că pot să mă uit din nou la conferințele tale de presă, în care nu mai spui: «De ce pierd mereu? De ce pierd mereu? Sunt al treilea cel mai bun jucător din lume».

Dar apoi câștigi și spui: «Sunt doar campion de Grand Slam o singură dată. Trebuie să o fac din nou»”, a mai spus Andre Agassi.

60 de titluri a câștigat Andre Agassi în cariera sa, dintre care 8 au fost turnee de Grand Slam

Alexander Zverev: „Este pur și simplu distractiv să fiu aici”

După ce a adus punctul care a asigurat succesul Echipei Europei la Laver Cup, Zverev a declarat:

„Să câștigi ca echipă este un sentiment care nu poate fi egalat în sport. Nu avem parte suficient de des de astfel de momente în tenis.

Să fiu alături de acești jucători extraordinari pe care, în mod normal, îi văd în fiecare săptămână de partea cealaltă a fileului și să joc sub îndrumarea a doi căpitani extraordinari, Yannick Noah și Tim Henman, este ceva special.

Este pur și simplu distractiv să fiu aici”, a spus germanul.

The crowning moment for Team Europe at the 2026 Laver Cup 🏆 pic.twitter.com/1uxp0PcUlm — TNT Sports (@tntsports) September 27, 2026

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