Gazon ca la Bayern Munchen Suprafețe de joc hibride pe Arena Națională și „Ion Oblemenco”. Care sunt costurile + La ce interval de timp trebuie schimbat

Arena Națională și „Ion Oblemenco” sunt printre cele mai mari stadioane din România, iar în prezent se bucură de un gazon la standarde înalte, dar care generează și costuri serioase.

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Stelian Dia, directorul companiei specializate în îngrijirea gazonului de pe cele două arene, a vorbit despre suprafețele de joc.

Stelian Dia: „Mentenanța pe Arenă este undeva la 25.000 – 30.000 de euro pe lună”

Gazonul de pe Arena Națională a fost montat la începutul acestei luni, după numărul mare de evenimente găzduite, iar costurile totale pentru înlocuire s-au ridicat la aproape jumătate de milion de euro.

„Undeva la 500.000 de euro [a costat]. La meciuri, deteriorările sunt majore, efortul financiar să-l menții este mare și la un moment dat nici nu merită să bagi banii în mentenanță trei-patru luni la rând, având posibilitatea să ții și concerte.

Din concerte se încasează bani, se schimbă gazonul, intră echipa în sezon pe un gazon nou, pe un gazon bun, se joacă fotbal, poți să-l menții la standarde înalte.

Furnizorul nostru de gazon, Mixto din Italia, este același gazon pe care l-au montat la Bayern München, Frankfurt, Leipzig. Sunt câteva stadioane și prin Franța. Noi am montat și lucrăm cu un gazon de o înaltă performanță și calitate.

Și pe Arenă, și pe Oblemenco. Toate au carpetă hibridă, deci gazonul vine sub formă de rulouri dar este crescut pe o carpetă hibridă”, a explicat Stelian Dia, potrivit fanatik.ro.

Întrebat cât costă mentenanța per total la Arena Națională, specialistul a transmis:

„Depinde și de sezon, depinde de numărul de meciuri. E undeva la 25.000 – 30.000 de euro pe lună”.

Iar în ceea ce privește numărul de oameni și aparatura necesară, acesta a adăugat:

„La Arenă între șase și opt oameni folosim când pregătim înainte de meciuri. Normal, e un volum mai mare de muncă și trebuie făcut foarte bine.

Tunsul, de exemplu, trebuie să arate impecabil, trebuie să ai pregătite mașinile de tuns, să taie perfect. Și atunci, într-un timp scurt, trebuie să acoperi o gamă mai largă de lucrări”.

În legătură cu schimbarea anuală a gazonului de pe Arenă, din cauza concertelor și altor evenimente, aspect contestat de mulți oameni din zona fotbalului, Dia a spus:

Haideți să vă explic un lucru. Arena Națională e similară cu orice stadion mare din Europa, iar în Europa aproape toate stadioanele mari în pauza competițională țin concerte. Și ei schimbă gazonul anual. Numai la noi se discută: «Domnule, iar schimbă gazonul pe Arenă!» Problema e că, dacă nu l-am schimba, microclimatul specific din Arenă, și nu numai din Arenă, ci și Craiova, din toate stadioanele astea închise, vara îți creează mari probleme în a menține gazonul la un standard foarte înalt. Temperatura se ridică foarte mult în stadion. Se încălzește substratul, care are 90% nisip. Nisipul se încălzește precum cel de pe plajă, ajunge uneori să depășească 40-42 de grade. Stelian Dia, specialist în întreținerea gazonului

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