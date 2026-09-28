Veste bună   FOTO. A fost semnat contractul pentru demolarea vechii arene a formației din Superliga » Cât va costa noul stadion +18 foto
Foto: Facebook/Primăria Hunedoara
Superliga

Veste bună FOTO. A fost semnat contractul pentru demolarea vechii arene a formației din Superliga » Cât va costa noul stadion

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.09.2026, ora 18:05
alt-text Actualizat: 28.09.2026, ora 18:05
  • Primăria Hunedoara a anunțat, luni, că a fost semnat contractul pentru demolarea vechiului Stadion Corvinul.
  • Va fi construită o nouă arenă, a cărei valoare va ajunge la 54 de milioane de euro.
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În acest sezon, Corvinul a jucat meciurile de pe teren propriu la Arad, pe stadionul „Francisc Neuman”.

Echipa lui Florin Maxim se va muta la Petroșani, după ce stadionul „Petre Libardi” a fost omologat recent pentru a găzdui meciuri din Superliga.

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Începe demolarea vechiului stadion Corvinul

Lucrările pentru demolarea vechii arene vor fi executate de firma BS Recycling din Cluj-Napoca, iar valoarea întregului contract este estimată la 1,5 milioane de lei fără TVA.

Valoarea totală necesară pentru construirea noului stadion din Hunedoara se ridică la 54 de milioane de euro, iar municipiul Hunedoara va contribui cu 10,3 milioane de euro.

A fost semnat contractul de demolare al stadionului Corvinul. Foto: Primăria/Hunedoara
A fost semnat contractul de demolare al stadionului Corvinul. Foto: Primăria/Hunedoara

Galerie foto (18 imagini)

Cum va arăta noul stadion Corvinul. Foto: Facebook/Primăria Hunedoara Cum va arăta noul stadion Corvinul. Foto: Facebook/Primăria Hunedoara Cum va arăta noul stadion Corvinul. Foto: Facebook/Primăria Hunedoara Cum va arăta noul stadion Corvinul. Foto: Facebook/Primăria Hunedoara Cum va arăta noul stadion Corvinul. Foto: Facebook/Primăria Hunedoara
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„Începe demolarea vechiului Stadion Corvinul.

Astăzi a fost semnat contractul de lucrări pentru demolarea vechiului Stadion Corvinul 1921 Hunedoara. În locul său va fi ridicată o arenă modernă, la cele mai noi standarde.

Momentul parafării contractului de demolare s-a derulat chiar pe stadion, în semn de respect pentru istoria de 66 de ani a acestui loc în care zeci de mii de oameni s-au distrat, s-au supărat, au strigat, au plâns, au sperat şi, de foarte multe ori, s-au bucurat că au reuşit să-şi ducă echipa favorită spre victorii memorabile.

Toate aceste momente au rămas în inima suporterilor corvinişti de toate vârstele.

Lucrările pentru demolarea vechiului stadion vor fi executate de societatea BS Recycling din Cluj-Napoca, companie care are experienţă în domeniul lucrărilor de acest fel, având în portofoliu, de exemplu, demolarea vechiului stadion Steaua, din Bucureşti. Valoarea contractului pentru demolare este de 1,5 milioane de lei fără TVA.

Demolarea vechiului stadion se face cu fonduri din bugetul local. Noul stadion va fi construit printr-un proiect derulat de Compania Naţională de Investiţii, în valoare totală de 54 de milioane de euro (inclusiv TVA), proiect la a cărui realizare va contribui şi municipiul Hunedoara cu 25 la sută din valoarea lucrărilor de construcţii şi montaj – 10,3 milioane de euro (sumă care va fi alocată în mai multe tranşe, pe durata derulării lucrărilor)”, a transmis Primăria Hunedoara pe Facebook.

Dan Bobouţanu: „Vechiul stadion va rămâne mereu în memoria noastră”

Dan Bobouţanu, primarul municipiului Hunedoara, a reacționat după ce a fost semnat contractul pentru demolarea vechiului stadion Corvinul.

„Cu toţii am trăit clipe de neuitat în aceste tribune şi cu toţii ne dorim un stadion nou, pentru că acesta, pur şi simplu, este depăşit din toate punctele de vedere.

Ne-a fost o adevărată «casă a visurilor» vreme de mai bine de 60 de ani, însă, din motive cât se poate de întemeiate, ne dorim o «casă nouă», un stadion modern, care să fie «punctul zero» al evenimentelor fotbalistice, dar şi culturale pentru întregul judeţ.

Vechiul stadion va rămâne mereu în memoria noastră. Şi, ca să fim siguri de asta, ne dorim să realizăm o machetă a sa, pe care să o expunem la intrarea în noul stadion.

Termenul contractual pentru demolare este de 6 luni, dar eu am toate motivele să sper că lucrarea se va finaliza mult mai repede, astfel încât, la începutul anului viitor, întreaga zonă să fie pregătită pentru începerea lucrărilor de construire a noului stadion.

Bineînţeles, nu ne-am fi apucat de demolare dacă nu am fi avut un contract de lucrări semnat şi finanţat de Guvernul României. Proiectul tehnic pentru noul stadion este gata, contractul de lucrări a fost semnat încă din aprilie 2025, nu ne mai rămâne decât să trecem la treabă.

Le mulţumesc tuturor celor care ne-au sprijinit să ajungem în acest stadiu: domnului ministru al Dezvoltării, Cseke Attila, doamnei director al CNI Manuela Irina Pătrăşcoiu, domnului Adrian Cefalan, domnului Gabriel Diaconu şi întregii echipe de conducere a Companiei Naţionale de Investiţii.

Mulţumesc, de asemenea, pentru tot sprijinul acordat preşedintelui Consiliului Judeţean Hunedoara, Laurenţiu Nistor, care ne-a fost de la bun început alături în acest demers început de noi încă de prin 2017, dar şi domnului Marcel Ciolacu, în al cărui mandat de prim-ministru am reuşit să ajungem cu proiectul noului stadion la faza de contract de lucrări.

Le mulţumesc şi angajaţilor din Primăria Hunedoara care s-au implicat şi se implică în realizarea acestui proiect”, a transmis Dan Bobouţanu.

FOTO. Cum va arăta noul stadion Corvinul

Cum va arăta noul stadion Corvinul. Foto: Facebook/Primăria Hunedoara
Cum va arăta noul stadion Corvinul. Foto: Facebook/Primăria Hunedoara

Galerie foto (18 imagini)

Cum va arăta noul stadion Corvinul. Foto: Facebook/Primăria Hunedoara Cum va arăta noul stadion Corvinul. Foto: Facebook/Primăria Hunedoara Cum va arăta noul stadion Corvinul. Foto: Facebook/Primăria Hunedoara Cum va arăta noul stadion Corvinul. Foto: Facebook/Primăria Hunedoara Cum va arăta noul stadion Corvinul. Foto: Facebook/Primăria Hunedoara
+18 Foto
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Corvinul se află pe locul 7 în campionat după 10 etape disputate, având 13 puncte acumulate.

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