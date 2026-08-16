„E o minciună! Dezinformezi”  Scandal în direct între Andrei Nicolescu și Dănuț Lupu pe tema siglei lui Dinamo +19 foto
Andrei Nicolescu. Foto: GOLAZO.ro
Superliga

„E o minciună! Dezinformezi” Scandal în direct între Andrei Nicolescu și Dănuț Lupu pe tema siglei lui Dinamo

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 16.08.2026, ora 15:19
  • Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, și Dănuț Lupu, fost jucător al „câinilor”, au avut un schimb tensionat de replici în direct, pe tema vechii sigle a clubului din „Ștefan cel Mare”.
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Nicolescu l-a acuzat pe Lupu că a transmis informații false atunci când a susținut că Nicolae Badea ar fi fost dispus să cedeze gratuit vechea emblemă a lui Dinamo, iar actuala conducere ar fi refuzat.

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Scandal în direct între Andrei Nicolescu și Dănuț Lupu pe tema siglei lui Dinamo

Președintele dinamovist a insistat că o astfel de afirmație poate provoca reacții puternice în rândul suporterilor și i-a cerut fostului internațional mai multă responsabilitate:

„O să îmi permit să am un dialog cu Dănuț, că a spus niște lucruri care nu sunt adevărate și aș vrea să le clarific.

Știți că eu tot timpul încerc să țin un echilibru pe tot ceea ce declar și niciodată să nu spun lucruri care nu au legătură cu realitatea. Aș vrea să clarificăm informația aia conform căreia ai spus că ai vorbit tu, că știi tu, că s-ar fi cedat marca gratis de către domnul Badea și că nu am vrut să o iau.

E o minciună, îmi pare rău că trebuie să ți-o spun, dar e o minciună chestia asta. Nu ai cum să spui minciuni pe post și să dezinformezi. E o minciună, puteai să o verifici, aveai doi oameni cu care puteai să vorbești și să îți confirme dacă a existat această discuție. Nu să spui că s-a dat gratis și nu am vrut eu să o iau.

Asta este o chestiune care inflamează spiritele, mai ales la suporterii pătimași, care au în ADN Dinamo. Nu ai cum să o faci, îmi pare rău că ți-o spun. Ar trebui să te rog pe viitor să nu mai faci chestia asta, nu e normal. Eu ți-am acordat tot timpul respect.

E un contract din 2006, nu e făcut de Andrei Nicolescu și de domnul Badea”, a spus Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

Prezentarea noii steme a lui Dinamo. Foto: Sports Net
Prezentarea noii steme a lui Dinamo. Foto: Sports Net

Galerie foto (19 imagini)

Prezentarea noii steme a lui Dinamo. Foto: Sports Net Prezentarea noii steme a lui Dinamo. Foto: Sports Net Prezentarea noii steme a lui Dinamo. Foto: Sports Net Noua sigla a lui Dinamo FOTO FB Dinamo Noua sigla a lui Dinamo FOTO FB Dinamo
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Dănuț Lupu a respins acuzațiile și a susținut că informația i-ar fi fost transmisă chiar de Nicolae Badea.

 „Dacă mie așa mi s-a spus… Nu e o minciună. Trei ani ați plătit vreun leu pe ea? Păi, tocmai de-aia nu ar trebui să te superi pe asta, fiindcă ați folosit-o gratis atâția ani. Nu ați plătit nimic pe ea. Nu tu ai vrut să o schimbi?

Tu ai schimbat-o. O foloseai fără să plătești nimic. Mincinosul sunt eu sau alții? E minciună și că ți-am spus să mergi la domnul Badea să vorbești de siglă și nu ai vrut?

Așa mi-a spus domnul Badea. Ceartă-te cu domnul Badea, nu cu mine!”, a fost replica fostului fotbalist.

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