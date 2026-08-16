„Este cel mai bun din România” Florentin Petre, cuvinte mari despre Karamoko, eroul lui Dinamo din Giulești: „Poate schimba soarta unui meci” +39 foto
Florentin Petre (foto: Sport Pictures) =
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„Este cel mai bun din România” Florentin Petre, cuvinte mari despre Karamoko, eroul lui Dinamo din Giulești: „Poate schimba soarta unui meci”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 16.08.2026, ora 14:52
alt-text Actualizat: 16.08.2026, ora 14:52
  • Florentin Petre (50 de ani), fost antrenor secund la Dinamo și unul dintre jucătorii emblematici ai clubului, a analizat victoria „câinilor” în derby-ul cu Rapid, scor 1-0.
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Fostul internațional român l-a remarcat în special pe Karamoko, autorul golului care a decis partida din Giulești.

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Florentin Petre: „Karamoko, cel mai bun jucător din România”

„Karamoko este, în ultima treime, cel mai bun jucător din România. Dacă are continuitate și nu este accidentat și are puterea de a se antrena zi de zi, ați văzut cum poate schimba soarta unui meci într-o fracțiune de secundă prin calitățile sale.

În vestiar nu e nicio problemă cu el. E jucător de caracter, de vestiar, care se acomodează rapid la cerințe, pentru că are calități mult peste media pe care o avem noi în țară.

Cu Rapid cred că a greșit o singură minge în perioada lui de joc. Când intră în posesia mingii e genul acela de jucător care te driblează și în cabina de telefon. Chiar dacă are o înălțime mare, are o reacție și o explozie pe măsură.

Am spus-o de la primele antrenamente că este cel mai bun. Ne-am rugat la Dumnezeu să fie sănătos, ca să ne putem folosi de el”, a spus Florentin Petre, conform fanatik.ro.

Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro
Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro

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Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro
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Fostul dinamovist a remarcat și prestația portarului Bellaarouch.

„Dinamo a avut un portar extraordinar, a scos cam tot ce s-a putut scoate, șuturi foarte grele, reacția a fost bună. Jucând pe contraatac, pe tranziție, i-au prins pe rapidiști și au înscris gol.

Bellaarouch îmi place foarte mult. Portarul este un pion foarte important în economia jocului. Când ai nevoie de el, trebuie să te scoată.

Se vede că este un portar de calitate, de care Dinamo avea nevoie și care te scoate din toate problemele”, a mai spus Petre.

Acesta a vorbit și despre Pascual și Irimia, doi dintre jucătorii pe care Dinamo se bazează în acest start de sezon.

Pascual este un jucător bun, de care Dinamo are nevoie. Nu l-am văzut zi de zi în pregătire, dar pare un jucător serios. Nu degeaba a jucat unde a jucat. Irimia este un copil care trebuie să aibă încredere. Atât el, cât și clubul, au o conexiune bună. Fiind și under, ajută în economia jocului, în planurile antrenorului pentru următorul meci. Florentin Petre, fost antrenor secund la Dinamo

Florentin Petre: „I-am spus soției mele că va fi gol și aia a fost. Am mai văzut meciul ăsta”

Florentin Petre a explicat și cum a văzut faza golului marcat de Karamoko și a împărțit meritele între acesta și Hintsa.

„Hintsa pe mine m-a surprins. Încă de la primul meci se vedea că nu e încă 100% pe partea fizică, dar m-a surprins cu explozia și viteza foarte bună. Acolo s-a făcut diferența. Când ai jucători de calitate, care-ți fac diferența cu un șut, o pasă, este un mare câștig pentru echipă.

Și Karamoko și Hintsa au meritele lor la gol. Unul că a făcut o fază bună, celălalt că a avut un dribbling exact pe calitatea lui. Aș zice 50-50 ca merite. Karamoko a avut o execuție grea, pe spațiu mic.

I-am spus și soției mele, când mingea a plecat către Karamoko, că va fi gol și aia a fost. Se uita la mine și nu înțelegea. Am mai văzut meciul ăsta”, a spus Florentin Petre.

VIDEO. Golul marcat de Karamoko în Rapid - Dinamo 0-1

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