Noutăți despre Pușcaș și Musi  Când se întorc pe teren jucătorii lui Dinamo: „Mai degrabă atunci”
Foto: Sport Pictures. Montaj: GOLAZO.ro
Superliga

Noutăți despre Pușcaș și Musi Când se întorc pe teren jucătorii lui Dinamo: „Mai degrabă atunci”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.10.2026, ora 18:06
alt-text Actualizat: 11.10.2026, ora 18:06
  • Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a oferit noi detalii despre situația medicală a lui George Pușcaș (30 de ani) și Alexandru Musi (22 de ani).
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Pușcaș nu a bifat niciun minut în acest sezon în tricoul „câinilor”, din cauza unei accidentări, în timp ce Musi nu a evoluat în ultimele 3 partide, după ce s-a operat la genunchi.

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Andrei Nicolescu, noi detalii despre Pușcaș și Musi: „El a început alergările”

Președintele lui Dinamo a anunțat că George Pușcaș ar putea intra în programul echipei începând cu săptămâna viitoare, după mai multe luni de așteptare.

Cred că Pușcaș intră săptămâna viitoare în programul echipei. El a început alergările, deci este într-o evoluție reală. Credem în el, iar rezultatul o să-l vedem în decembrie. Acum este foarte greu să explic.

Credem în el pentru că-i vedem profesionalismul. Chiar dacă unele alegeri legate de opțiunile medicale nu au fost făcute bine, avem o dorință de a face împreună cu el niște lucruri mai mari decât cele de anul trecut.

Noi aveam nevoie de Pușcaș în play-off-ul de anul trecut și cumva l-am forțat pentru a putea beneficia de el. A forțat acolo, a jucat cu niște dureri. S-au luat decizii care să creeze o senzație că putem trece peste.

Nu știu dacă am greșit, dar am riscat. Aveam nevoie de Pușcaș în play-off. Sunt alegeri care ies și alegeri care nu ies. Asta a fost asumată de ambele părți. El și-a asumat asta și a fost apreciat pentru acest lucru”, a declarat Nicolescu, conform fanatik.ro.

Ultima apariție a atacantului pentru Dinamo a fost pe 16 mai, în duelul cu CFR Cluj (0-0) din etapa 9 a play-off-ului din sezonul trecut.

8 meciuri
a bifat George Pușcaș pentru Dinamo, toate în sezonul precedent, reușind un gol și o pasă decisivă

În ceea ce privește situația lui Alexandru Musi, Andrei Nicolescu a declarat:

„Alex Musi a reluat și el alergările. La limita cea mai pozitivă, va fi apt în două săptămâni, dar nu cred. Mai degrabă spre trei săptămâni”, a precizat oficialul.

Fotbalistul venit de la FCSB a fost indisponibil în ultimele 3 partide, după ce s-a operat la genunchi în luna septembrie. Musi nu a jucat cu Csikszereda (3-1), Farul (4-0) și Sepsi (2-0).

8 meciuri
a jucat Alexandru Musi în acest sezon pentru Dinamo, reușind să înscrie 4 goluri și să ofere o pasă decisivă

VIDEO. Singurul gol marcat de George Pușcaș pentru Dinamo

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