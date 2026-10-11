Getafe, cu moralul la pământ! Adversara Craiovei din Conference League, zdrobită de Barcelona: „Ne-am sabotat singuri”
Foto: Imago
Conference League

Getafe, cu moralul la pământ! Adversara Craiovei din Conference League, zdrobită de Barcelona: „Ne-am sabotat singuri”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.10.2026, ora 17:36
alt-text Actualizat: 11.10.2026, ora 17:37
  • Getafe, prima adversară a campioanei Universitatea Craiova din faza principală a Conference League, a avut parte de un duel infernal în La Liga.
  • Ce a spus antrenorul Jose Bordalas după 0-3 cu Barcelona, în rândurile de mai jos.
  • U Craiova - Getafe se joacă joi, 15 octombrie, de la ora 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Campioana României este prezentă pe tabloul principal din Conference League pentru al doilea an consecutiv, după ce a fost învinsă dramatic de Ararat-Armenia în play-off-ul Europa League, 1-2 la general.

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Getafe, învinsă categoric de Barcelona înaintea duelului cu U Craiova

Sâmbătă, Getafe a fost învinsă categoric de Barcelona pe Camp Nou, scor 0-3, în etapa #8 din La Liga. Catalanii au deschis scorul încă din minutul 2, grație golului înscris de Anthony Gordon din afara careului.

Gabriel Jesus și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor în minutul 30, iar Jules Kounde a marcat cel de-al treilea gol în minutul 73.

În urma înfrângerii suferite, echipa antrenată de Jose Bordalas se află pe locul 14 în La Liga, cu 8 puncte acumulate.

Jose Bordalas: „Nu sunt deloc mulțumit”

Antrenorul lui Getafe nu a fost mulțumit de atitudinea elevilor săi din meciul cu Barcelona.

„Sunt supărat din cauza rezultatului și pentru că nu am fost competitivi așa cum ar fi trebuit. Chiar dacă am întâlnit Barcelona și am jucat pe Camp Nou, consider că astăzi echipa mea nu s-a ridicat la nivelul la care ar fi trebuit.

Am primit gol în primul minut și ne-am sabotat singuri. Și al doilea gol a fost un cadou, iar la al treilea a fost o greșeală de marcaj. Ne-am pierdut concentrarea și, în fața unei echipe precum Barcelona, detaliile fac diferența.

Nu vreau să diminuez meritele Barcelonei, dar noi nu am intrat în meci așa cum ar fi trebuit… Nu sunt deloc mulțumit. Nu voi încerca să ascund realitatea.

Eu sunt un învingător, iar echipa mea trebuie să aibă o astfel de mentalitate, însă astăzi nu a demonstrat acest lucru”, a spus tehnicianul, conform mundodeportivo.com.

96 de milioane de euro
valorează lotul celor de la Getafe, potrivit Transfermarkt. Aproape de trei ori mai mult decât cel al Craiovei (36 de milioane de euro)

Universitatea Craiova va juca astăzi cu Csikszereda, de la ora 18:00, în etapa #11 a Superligii. Adversara oltenilor are un start dezastruos de campionat, aflându-se pe ultimul loc, cu doar un punct.

După deplasarea de la Miercurea Ciuc, campioana României o va aștepta pe Getafe în Bănie, pentru duelul din prima etapă a fazei principale din Conference League.

Programul Universității Craiova în Conference League:

  • 15 octombrie 2026, ora 19:45: U Craiova - Getafe CF
  • 22 octombrie 2026, ora 19:45: Inter Club d'Escaldes - U Craiova
  • 5 noiembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - KF Egnatia
  • 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova
  • 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova
  • 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

Primele opt formații din grupa XXL din Conference League se vor califica direct în optimi. Echipele clasate pe locurile 9-24 vor evolua în „șaisprezecimi”, în timp ce formațiile de pe pozițiile 25-36 vor fi eliminate.

Ce urmează după faza principală din Conference League

  • 15 ianuarie: tragerea la sorți pentru „șaisprezecimi”
  • 18-25 februarie: „șaisprezecimi”
  • 26 februarie: tragerea la sorți a tabloului
  • 11-18 martie: optimi de finală
  • 8-15 aprilie: sferturi de finală
  • 29 aprilie - 6 mai: semifinale
  • 2 iunie: finala (Istanbul)

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