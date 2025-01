Andy Murray (37 de ani) a tras concluziile după ce a debutat în cariera sa de antrenor, alături de Novak Djokovic (37 de ani, #6 ATP).

Fostul tenisman britanic l-a îndrumat pe sârb și a fost alături de acesta pe durata Australian Open.

Novak Djokovic a avut parte de un parcurs plin de evenimente la primul turneu de Grand Slam al anului, unde s-a retras în semifinale din cauza unei accidentări, la meciul cu Alexander Zverev.

Andy Murray, despre prima experiență în antrenorat

Andy Murray, triplul câștigător de Grand Slam, și-a început cariera în antrenorat la începutul acestui an cu un parteneriat inedit cu Novak Djokovic.

După turneul de la Brisbane, pentru cei doi a urmat prima mare provocare: Australian Open. După un parcurs agitat, plin de evenimente, Novak Djokovic a ajuns în semifinalele turneului.

Sârbul a fost nevoit să se retragă însă după doar un set, din cauza unei accidentări la coapsă, suferită în sferturile de finală cu Carlos Alcaraz.

La câteva zile distanță după sfârșitul turneului câștigat de Jannik Sinner, Andy Murray a tras primele concluzii privind aventura sa în antrenorat, alături de Djokovic.

„Mereu am știut că îmi va plăcea să antrenez. Niciodată nu am crezut altceva dar totuși sunt lucruri pe care le-am învățat și care au fost poate diferit decât mă așteptam.

Sunt cu siguranță părți unde va trebui să mă îmbunătățesc, de exemplu, la partea tehnică a jocului.

Ca jucător, înțelegeam bazele, dar nu la fel de bine ca unii antrenori foarte experimentați. Unii oameni cu care am lucrat în trecut sunt foarte puternici în multe aspecte.

Jucătorii retrași, în general, înțeleg bine partea legată de strategie și de psihologie, dar sunt multe alte aspecte ale antrenoratului pe care trebuie să le învăț.

Cu siguranță este mai dificil să joci. Nu sunt de acord cu cei care spun că este dificil să urmărești de pe margine. Știu cât de stresant este acolo, pe teren.

Am simțit multe emoții înaintea partidelor dar când începeau partidele, am putut să mă calmez. La finalul meciului cu Alcaraz, am simțit emoții și toate cele, dar nu la fel cum o făceam când jucam”, a declarat Andy Murray, într-un interviu pentru The Guardian.

46 de titluri a cucerit Andy Murray în cariera sa

Palmaresul lui Andy Murray

Australian Open: Finală (2010, 2011, 2013, 2015, 2016)

Roland Garros: Finală (2016)

Wimbledon: Campion (2013, 2016)

US Open: Campion (2012)

14 titluri Masters 1000

2 medalii de Aur la Jocurile Olimpice (2012, 2016)