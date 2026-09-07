Tragedie în wrestling Un luptător a murit după meci » Ce s-ar fi întâmplat în ring + mai multe staruri au reacționat
Andy Williams (FOTO: Instagram @ andycomplains)
Alte sporturi

Tragedie în wrestling Un luptător a murit după meci » Ce s-ar fi întâmplat în ring + mai multe staruri au reacționat

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 07.09.2026, ora 12:31
alt-text Actualizat: 07.09.2026, ora 12:41
  • Wrestlerul Andy Williams, cunoscut în ring sub numele The Butcher (Măcelarul), a murit la vârsta de 48 de ani, după o luptă.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tragedia a avut loc în noaptea de sâmbătă, 5 septembrie, în Millvale, Pennsylvania (SUA), în timpul evenimentului aniversar de cinci ani al promoției independente Enjoy Wrestling.

„Această boală îl pune la pământ” Îngrijorare după imaginile cu Novak Djokovic din SUA: „Se simte rău, ceva nu e în regulă”
Citește și
„Această boală îl pune la pământ” Îngrijorare după imaginile cu Novak Djokovic din SUA: „Se simte rău, ceva nu e în regulă”
Citește mai mult
„Această boală îl pune la pământ” Îngrijorare după imaginile cu Novak Djokovic din SUA: „Se simte rău, ceva nu e în regulă”

Andy Williams a murit după ce „s-a lovit la cap” în timpul unui meci de wrestling

Enjoy Wrestling a precizat că Williams s-a prăbușit la finalul unui meci pe echipe. Luptase alături de Jesse Guilmette (46 de ani), cunoscut drept „The Blade”, alături de care devenise faimos în All Elite Wrestling (AEW).

Medicii s-au grăbit imediat să-l ajute și i-au acordat primul ajutor înainte de sosirea ambulanței. Luptătorul a fost transportat la spital, spectacolul a fost anulat, iar fanii au fost trimiși acasă. Moartea lui Williams a fost confirmată câteva ore mai târziu.

Înregistrarea audio a dispeceratului, obținută de TMZ, a surprins discuțiile echipajelor de urgență despre un luptător care „s-a lovit la cap de un stâlp al ringului” în timpul meciului.

Andy Williams era cunoscut și în lumea muzicii. În iarna anului 1998 a fondat trupa metalcore Every Time I Die, fiind chitarist. A făcut parte și din formația Atomic Rule.

Lumea wrestlingului, șocată de moartea lui Andy Williams

CM Punk, unul dintre cei mai cunoscuți wrestleri din WWE, a postat pe InstaStory o fotografie în care era îmbrățișat de Andy Williams, în fața Castelului Frumoasei Adormite din parcul Disneyland din Anaheim, California.

CM Punk și Andy Williams „The Butcher” (Foto: Instagram @cmpunk) CM Punk și Andy Williams „The Butcher” (Foto: Instagram @cmpunk)
CM Punk și Andy Williams „The Butcher” (Foto: Instagram @cmpunk)

Dustin Rhodes și-a amintit de un meci pe echipe pentru titlu din 2020, în care l-a avut ca adversar pe The Butcher.

„Îmi amintesc foarte bine acest moment. După meci, Andy plângea de bucurie lângă mine, iar asta m-a făcut și pe mine să izbucnesc în lacrimi.

Andy este unul dintre cei mai buni oameni pe care i-am cunoscut vreodată, cu o inimă și un suflet curate. O să-mi fie dor de tine, prietene. Rugăciunile mele se îndreaptă către familia ta și cei dragi”.

Malakai Black: „Unul dintre cei mai buni prieteni ai mei din AEW, Andy Williams, a trecut în neființă. Nu mi-am putut stăpâni emoțiile în culise. Nimic nu poate alina durerea din sufletul meu. În loc să mă aplaudați pe mine, vă rog să-l aplaudați pe Andy pentru ultima oară”

Matt Hardy: „Sunt întristat și șocat de vestea decesului lui Andy Williams. A fost o adevărată plăcere să lucrez alături de Andy. Era un om bun, amuzant și profund, un muzician și un luptător extrem de talentat. Gândurile și rugăciunile mele se îndreaptă către toată familia, prietenii și fanii lui Andy. Odihnește-te în pace, frate”.

Un pionier în muzică, Williams a reușit o tranziție de succes în lumea wrestlingului profesionist și s-a bucurat de un respect deosebit din partea colegilor săi, atât în ring, cât și în afara acestuia. Transmitem condoleanțe familiei, prietenilor și fanilor lui Williams. All Elite Wrestling

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
INTERVIU „Anularea alegerilor a provocat foarte multă confuzie”. Ambasadorul român în SUA spune ce l-a întrebat administrația Trump despre Călin Georgescu
wrestling deces andy williams
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:59
„M-a mirat” Ioan Andone, despre varianta Florin Maxim la FCSB: „În cel mai fericit caz, peste trei ani”
„M-a mirat”  Ioan Andone, despre varianta Florin Maxim la FCSB:  „În cel mai fericit caz, peste trei ani”
21:18
Performanță incredibilă Sorana Cîrstea poate atinge cea mai bună clasare din carieră, la 36 de ani!
Performanță incredibilă Sorana Cîrstea poate atinge cea mai bună clasare din carieră, la 36 de ani! 
21:56
LIVE Real Madrid - Inter, duel între Mourinho și Chivu în Liga Campionilor + Alte 3 partide se joacă ACUM » Deschidere de scor pe „Bernabeu”
LIVE Real Madrid - Inter, duel între Mourinho și Chivu în Liga Campionilor +  Alte 3 partide se joacă ACUM » Deschidere de scor pe „Bernabeu”
21:39
Chivu, asemănat cu Mourinho Marco Materazzi își laudă fostul coechipier de la Inter: „Este atât de inteligent”
Chivu, asemănat cu Mourinho  Marco Materazzi își laudă fostul coechipier de la Inter: „Este atât de inteligent”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Top stiri
Balonul de Aur  Lista celor 30 de nominalizați: Messi revine în cursă pentru prima dată din 2023! PSG, record de jucători
Campionate
18:30
Balonul de Aur Lista celor 30 de nominalizați: Messi revine în cursă pentru prima dată din 2023! PSG, record de jucători
Citește mai mult
Balonul de Aur  Lista celor 30 de nominalizați: Messi revine în cursă pentru prima dată din 2023! PSG, record de jucători
Ianis Hagi pleacă din Turcia  Românul ar fi bătut palma cu o echipă importantă! Urmează vizita medicală
Stranieri
19:36
Ianis Hagi pleacă din Turcia Românul ar fi bătut palma cu o echipă importantă! Urmează vizita medicală
Citește mai mult
Ianis Hagi pleacă din Turcia  Românul ar fi bătut palma cu o echipă importantă! Urmează vizita medicală
„Vor primi banii la zi”  Ioan Varga, după cele 9 transferuri efectuate de CFR Cluj: „Se vor termina problemele”
Superliga
18:10
„Vor primi banii la zi” Ioan Varga, după cele 9 transferuri efectuate de CFR Cluj: „Se vor termina problemele”
Citește mai mult
„Vor primi banii la zi”  Ioan Varga, după cele 9 transferuri efectuate de CFR Cluj: „Se vor termina problemele”
FOTO | Tragicul destin al a blocului "Café de la Paix", ultimul refugiu al boemei bucureștene. Călătoriei în timp pe calea Victoriei, cu oprire la numărul 31
B365
02:00
FOTO | Tragicul destin al a blocului "Café de la Paix", ultimul refugiu al boemei bucureștene. Călătoriei în timp pe calea Victoriei, cu oprire la numărul 31
Citește mai mult
FOTO | Tragicul destin al a blocului "Café de la Paix", ultimul refugiu al boemei bucureștene. Călătoriei în timp pe calea Victoriei, cu oprire la numărul 31

Echipe/Competiții

fcsb 111 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 39 rapid 18 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share