Tragedie în wrestling Un luptător a murit după meci » Ce s-ar fi întâmplat în ring + mai multe staruri au reacționat

Wrestlerul Andy Williams, cunoscut în ring sub numele The Butcher (Măcelarul), a murit la vârsta de 48 de ani, după o luptă.

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Tragedia a avut loc în noaptea de sâmbătă, 5 septembrie, în Millvale, Pennsylvania (SUA), în timpul evenimentului aniversar de cinci ani al promoției independente Enjoy Wrestling.

Andy Williams a murit după ce „ s-a lovit la cap” în timpul unui meci de wrestling

Enjoy Wrestling a precizat că Williams s-a prăbușit la finalul unui meci pe echipe. Luptase alături de Jesse Guilmette (46 de ani), cunoscut drept „The Blade”, alături de care devenise faimos în All Elite Wrestling (AEW).

Medicii s-au grăbit imediat să-l ajute și i-au acordat primul ajutor înainte de sosirea ambulanței. Luptătorul a fost transportat la spital, spectacolul a fost anulat, iar fanii au fost trimiși acasă. Moartea lui Williams a fost confirmată câteva ore mai târziu.

Înregistrarea audio a dispeceratului, obținută de TMZ, a surprins discuțiile echipajelor de urgență despre un luptător care „s-a lovit la cap de un stâlp al ringului” în timpul meciului.

Andy Williams era cunoscut și în lumea muzicii. În iarna anului 1998 a fondat trupa metalcore Every Time I Die, fiind chitarist. A făcut parte și din formația Atomic Rule.

All Elite Wrestling is saddened to learn of the passing of Andy Williams, aka The Butcher. A trailblazing musician with ETID and Atomic Rule, Williams made a successful transition into the world of professional wrestling and was incredibly respected by his peers both in and out… pic.twitter.com/FZ5WhSGsFl — All Elite Wrestling (@AEW) September 6, 2026

Lumea wrestlingului, șocată de moartea lui Andy Williams

CM Punk, unul dintre cei mai cunoscuți wrestleri din WWE, a postat pe InstaStory o fotografie în care era îmbrățișat de Andy Williams, în fața Castelului Frumoasei Adormite din parcul Disneyland din Anaheim, California.

CM Punk și Andy Williams „The Butcher” (Foto: Instagram @cmpunk)

Dustin Rhodes și-a amintit de un meci pe echipe pentru titlu din 2020, în care l-a avut ca adversar pe The Butcher.

„Îmi amintesc foarte bine acest moment. După meci, Andy plângea de bucurie lângă mine, iar asta m-a făcut și pe mine să izbucnesc în lacrimi.

Andy este unul dintre cei mai buni oameni pe care i-am cunoscut vreodată, cu o inimă și un suflet curate. O să-mi fie dor de tine, prietene. Rugăciunile mele se îndreaptă către familia ta și cei dragi”.

I remember this very well. After the match, Andy was crying to me with happy tears, and that started my water works as well. Andy is one of the kindest people I have ever met, with a pure heart and soul. I will miss you my friend. Prayers to ur family and loved ones. 🙏🏼❤️… https://t.co/L9QvHOZEgx — Dustin Rhodes (@dustinrhodes) September 6, 2026

Malakai Black: „Unul dintre cei mai buni prieteni ai mei din AEW, Andy Williams, a trecut în neființă. Nu mi-am putut stăpâni emoțiile în culise. Nimic nu poate alina durerea din sufletul meu. În loc să mă aplaudați pe mine, vă rog să-l aplaudați pe Andy pentru ultima oară”

also this was such a beautiful thing that happened tonight, RIP Andy ‘The Butcher’ Williams ❤️#progresswrestling pic.twitter.com/Vn2EIXLmKQ — paige - cancer survivor 🎗️ (@pinkspiitz) September 6, 2026

Matt Hardy: „Sunt întristat și șocat de vestea decesului lui Andy Williams. A fost o adevărată plăcere să lucrez alături de Andy. Era un om bun, amuzant și profund, un muzician și un luptător extrem de talentat. Gândurile și rugăciunile mele se îndreaptă către toată familia, prietenii și fanii lui Andy. Odihnește-te în pace, frate”.

Un pionier în muzică, Williams a reușit o tranziție de succes în lumea wrestlingului profesionist și s-a bucurat de un respect deosebit din partea colegilor săi, atât în ring, cât și în afara acestuia. Transmitem condoleanțe familiei, prietenilor și fanilor lui Williams. All Elite Wrestling

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