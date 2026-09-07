„Această boală îl pune la pământ” Îngrijorare după imaginile cu Novak Djokovic din SUA: „Se simte rău, ceva nu e în regulă” +27 foto
Tenis

„Această boală îl pune la pământ” Îngrijorare după imaginile cu Novak Djokovic din SUA: „Se simte rău, ceva nu e în regulă”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 07.09.2026, ora 10:40
alt-text Actualizat: 07.09.2026, ora 10:48
  • Foștii tenismeni americani John Isner (41 de ani) și Sam Querrey (38 de ani) au vorbit despre starea de sănătate a lui Novak Djokovic (39 de ani, #5 ATP).
  • Sârbul a fost eliminat încă din primul tur al US Open 2026, după (5)6-7, 7-5, 6-4, 2-6, 1-6 cu Mariano Navone (25 de ani, #49 ATP).
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Aflat în căutarea titlului de Grand Slam cu numărul 25, care i-ar permite să o devanseze pe Margaret Court, Djokovic a avut mari probleme fizice și a ajuns să vomite pe teren în duelul de patru ore și 36 de minute cu sportivul argentinian.

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John Isner despre Novak Djokovic: „Această boală îl pune la pământ”

John Isner consideră că Djokovic se confruntă cu o anumită „boală”. Nimeni în afara de Nole nu știe exact despre ce este vorba, însă sârbul a avut o problemă stomacală și la Cincinnati.

„Aceasta nu este cea mai bună versiune a lui Novak, știm asta. La 39 de ani, nu ne putem aștepta să fie la fel de bun ca în anii trecuți. Dar mie mi se pare că se confruntă cu o boală acută de care nu reușește să scape cu totul.

În opinia mea, este mai degrabă vorba despre o boală cu care se confruntă, decât despre faptul că ar fi complet terminat la 39 de ani. Nimeni nu știe cu ce se confruntă.

Dacă va reuși cumva să treacă peste asta și să-și recapete sănătatea la 100%, atunci cred că îl vom vedea ajungând relativ departe în turneele de Grand Slam de acum încolo, dacă va dori în continuare să joace în aceste turnee importante.

Deocamdată, această boală îl pune la pământ”, a declarat Isner, fost #8 mondial, în cadrul podcastului „Nothing Major Show”.

Novak Djokovic, în lacrimi în timpul meciului cu Mariano Navone de la US Open. Foto: captură X / @eurosport_fr
Novak Djokovic, în lacrimi în timpul meciului cu Mariano Navone de la US Open. Foto: captură X / @eurosport_fr

Galerie foto (27 imagini)

Novak Djokovic, în lacrimi în timpul meciului cu Mariano Navone de la US Open. Foto: captură X / @eurosport_fr Novak Djokovic, în lacrimi în timpul meciului cu Mariano Navone de la US Open. Foto: captură X / @eurosport_fr Novak Djokovic, în lacrimi în timpul meciului cu Mariano Navone de la US Open. Foto: captură X / @eurosport_fr Novak Djokovic, în lacrimi în timpul meciului cu Mariano Navone de la US Open. Foto: captură X / @eurosport_fr Novak Djokovic, în lacrimi în timpul meciului cu Mariano Navone de la US Open. Foto: captură X / @eurosport_fr
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Sam Querrey despre Novak Djokovic: „Se simte rău, ceva nu e în regulă”

Fost ocupant al locului 9 în ierarhia mondială și semifinalist la Wimbledon 2017, Sam Querrey e de părere că Djokovic poate cuceri al 25-lea titlu de Grand Slam, însă doar dacă va fi sănătos.

„Faptul că a vomitat pe tot terenul așa cum a făcut-o și că a arătat la fel de rău ca la Cincinnati. Asta nu se datorează doar vârstei, ci faptului că pur și simplu se simte rău. Ceva nu e în regulă în acest moment.

Cred că oamenii trebuie să-și amintească, pentru că am impresia că o mare parte din discuțiile despre Novak se concentrează pe faptul că îmbătrânește și pe afirmații de genul «Nu știu dacă va mai câștiga vreun turneu de Grand Slam».

Toate cele patru turnee de Grand Slam s-au disputat anul acesta, iar el a ajuns în finala de la Australian Open și în semifinalele de la Wimbledon. Indiferent ce ar spune lumea, nu este chiar atât de departe (n.r. de titlul #25).

Carlos (Alcaraz) este puțin accidentat, iar Jannik (Sinner) nu este aici. Dacă lucrurile se vor desfășura cum trebuie, poate, dar este evident că devine din ce în ce mai greu”, a adăugat Querrey.

VIDEO: Novak Djokovic a vomitat și la Cincinnati

Novak Djokovic: „Există o problemă serioasă”

După meciul pierdut în fața lui Navone, Djokovic a recunoscut că s-a confruntat de mai multe ori cu probleme de sănătate în acest sezon.

„Cred că a fost evident că m-am simțit îngrozitor pe teren. Este ceva cu care, din păcate, mă confrunt aproape la fiecare meci în acest an. Vomit, mi se face rău, există o problemă serioasă.

Apoi tot corpul începe practic să cedeze, apar crampele și durerile. La final, spatele meu a spus stop, la fel și umărul, iar eu nu am mai putut închide meciul”, a spus Djokovic.

2006
este anul în care Djokovic pierduse ultima dată în primul tur al unui turneu de Grand Slam

Fostul lider mondial a dezvăluit și că, în timpul partidei, a luat în calcul să se retragă:

„Da, m-am gândit. Dar apoi am câștigat un set și încă unul și mi-am spus: «Poate există o șansă». Nu am vrut să abandonez în setul al patrulea sau al cincilea. Am vrut să termin meciul. Încerc să înțeleg ce se întâmplă și cât de departe pot merge în felul acesta”.

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