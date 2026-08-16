Aur pentru România la Zagreb Aniela Tudor, noua campioană europeană la gimnastică

Aniela Tudor (15 ani), gimnastă legitimată la Dinamo București, a devenit campioană europeană de junioare la sărituri, după ce s-a impus în finala Campionatelor Europene de la Zagreb.

Sportiva născută pe 8 august 2011 a obținut aurul cu o medie de 13,383 puncte.

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Românca le-a devansat pe Daria Mironova, medaliată cu argint după o medie de 13,166 puncte, și pe franțuzoaica Lilou Marliac, care a completat podiumul cu 13,133.

Aniela Tudor, campioană europeană la sărituri

Aniela Tudor a primit 13,200 pentru prima săritură din finală. Exercițiul a avut o dificultate de 4,4, iar execuția a fost notată cu 8,800.

Gimnasta română a obținut o notă și mai mare la a doua încercare: 13,566. A ales o săritură cu dificultate 4,8 și a primit 8,766 pentru execuție.

Media celor două sărituri, 13,383, i-a adus titlul european la junioare.

Federația Română de Gimnastică a salutat performanța printr-un mesaj publicat după finală:

„Aniela Tudor cucerește titlul continental și medalia de aur în finala junioarelor la sărituri, după două execuții impecabile care au dominat clasamentul de la un capăt la altul!

Imnul României răsună astăzi la Zagreb datorită ție.

Suntem extrem de mândri de tine, Aniela! Este o victorie meritată, rodul unei munci neobosite și al unei pasiuni uriașe pentru gimnastică”, a transmis forul național.

Aniela Tudor făcuse parte și din echipa României pentru Campionatele Europene de la Zagreb, alături de Maria Cerguta, Delia Jitea, Alexandra Nica și Maria Calciu.

46,900 puncte a obținut Aniela Tudor în luna iunie, când a câștigat concursul individual compus la Campionatele Naționale de Junioare.

În 2025, gimnasta a reprezentat România și la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Skopje, unde a ocupat locul 4 în finala de la sărituri și locul 5 cu echipa.

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