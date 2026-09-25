România, contraatac ucigător  FOTO: Dennis Man a marcat împotriva Suediei după o acțiune de senzație a „tricolorilor” +38 foto
Dennis Man. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Nationala

România, contraatac ucigător FOTO: Dennis Man a marcat împotriva Suediei după o acțiune de senzație a „tricolorilor”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 25.09.2026, ora 22:19
alt-text Actualizat: 25.09.2026, ora 22:39
  • Suedia - România. Dennis Man (27 de ani) a restabilit egalitatea la Solna, după un contraatac fulger al naționalei noastre.
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Scandinavii au deschis scorul în minutul 20, însă elevii lui Gică Hagi au continuat să creadă în propriul joc și au dat lovitura după doar 9 minute.

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Suedia - România. Dennis Man a marcat împotriva Suediei după o acțiune de senzație a „tricolorilor”

Ianis Hagi a plecat cu mingea la picior din propria jumătate, a depășit elegant un adversar și i-a pasat lui Andrei Rațiu pe partea dreaptă.

Fără foarte multe opțiuni în față, fundașul lateral a trimis o pasă puternică spre Dennis Man.

Aflat în marcaj, internaționalul de la PSV a preluat mingea, l-a depășit pe Lindelof, a preluat din nou controlul balonului și l-a învins pe Johansson cu un șut la colțul scurt.

Dennis Man, gol în minutul 29 al meciului cu Suedia, după un contraatac. Foto: captură Antena 1
Dennis Man, gol în minutul 29 al meciului cu Suedia, după un contraatac. Foto: captură Antena 1

Galerie foto (38 imagini)

Dennis Man, gol în minutul 29 al meciului cu Suedia, după un contraatac. Foto: captură Antena 1 Dennis Man, gol în minutul 29 al meciului cu Suedia, după un contraatac. Foto: captură Antena 1 Dennis Man, gol în minutul 29 al meciului cu Suedia, după un contraatac. Foto: captură Antena 1 Dennis Man, gol în minutul 29 al meciului cu Suedia, după un contraatac. Foto: captură Antena 1 Dennis Man, gol în minutul 29 al meciului cu Suedia, după un contraatac. Foto: captură Antena 1
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După alte 4 minute, Man a trecut pe lângă „dublă”, după ce a trimis mult pe lângă, din poziție centrală, de la marginea careului.

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