SUEDIA - ROMÂNIA. Virgil Ghiță (28 de ani) a avut parte de o repriză de coșmar la primul meci al „tricolorilor” în noua ediție a Ligii Națiunilor.

Fundașul e vinovat la ambele goluri ale nordicilor.

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În minutul 20, Yasin Ayari a trimis o pasă în adâncime care a surprins defensiva „tricolorilor”.

Suedia - România. Meci de coșmar pentru Ghiță! a comis-o la ambele goluri

Ghiță nu a reușit să-l țină pe Alexander Isak, jucătorul lui Liverpool.

Atacantul Suediei a pătruns în careu, iar Ghiță, care încerca să se replieze, nu a reușit să-i ia mingea. Isak a profitat și l-a învins pe Ionuț Radu.

Faza a venit după un început în care nordicii au pus presiune pe poarta României. Isak fusese periculos încă din primul minut, când Ionuț Radu a intervenit la două situații ale gazdelor.

Ghiță a comis-o din nou chiar în finalul primei reprize. În minutul 43, după ce România egalase prin Dennis Man. Bergvall a șutat în forță de la marginea careului, Radu a respins in extremis în față.

Fundașul român n-a fost atent și l-a pierdut din marcaj pe Gyokeres, care a ajuns imediat la balon și l-a învins pe Ionuț Radu.

Mai toată repriza Ghiță a părut greoi și nesigur în duelurile cu ofensiva Suediei. A avut ezitări, a reacționat cu întârziere în câteva situații și a fost poate cel mai modest jucător al României în primele 45 de minute. De câteva ori norocul lui s-a numit Radu Drăgușin.

Ca să aibă taboul complet, repriza dificilă s-a încheiat și cu un cartonaș galben. În ultimele momente înainte de pauză, Ghiță a fost depășit cu ușurință de Bergvall și a fost nevoit să faulteze, fiind avertizat imediat.

Pentru Virgil Ghiță, titular în formula aleasă de Gică Hagi, meciul cu Suedia este a 11-a apariție la echipa națională. Fundașul evoluează în Germania, la Hannover 96.

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