„Fițuica” secretă a lui Viktor Johansson FOTO EXCLUSIV GOLAZO.ro Portarul Suediei și-a lipit pe bidon unde bat tricolorii penaltyurile

Suedezii au pregătit până la ultimul detaliu meciul cu România.

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Portarul Viktor Johansson și-a luat măsuri de precauție inclusiv pentru eventualitatea în care „tricolorii” ar beneficia de o lovitură de la 11 metri.

Imaginile surprinse de GOLAZO.ro pe gazonul de la Strawberry Arena arată „arma secretă” a portarului suedez: pe bidonul său de apă sunt lipite informații despre executanții României și zonele în care aceștia obișnuiesc să trimită mingea de la punctul cu var.

Pe „fițuica” improvizată apar Louis Munteanu, Dennis Man, Răzvan Marin și Ianis Hagi, patru dintre jucătorii ofensivi aflați în primul 11 trimis Hagi pentru partida de la Stockholm. Toți cei 4 sunt titulari.

Totul pentru ca Johansson să nu fie luat prin surprindere în cazul unui penalty.

Portarul în vârstă de 28 de ani evoluează la Stoke City, iar staff-ul suedez i-a pus practic analiza adversarilor chiar la îndemână, pe obiectul la care poate ajunge cel mai ușor în timpul partidei.

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