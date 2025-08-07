„Kopic mi-a salvat cariera” Antoine Baroan, recunoscător antrenorului de la Dinamo: „Eram într-un moment dificil” 
Antoine Baroan, celebrare FOTO: Raed Krishan/ GOLAZO.ro
Superliga

„Kopic mi-a salvat cariera" Antoine Baroan, recunoscător antrenorului de la Dinamo: „Eram într-un moment dificil"

Gabriel Neagu
Publicat: 07.08.2025, ora 16:24
  • Antoine Baroan (24 de ani) a dezvăluit rolul important pe care l-a avut Zeljko Kopic (47 de ani) în cariera sa.
  • Cei doi au lucrat împreună la formația bulgară Botev Plovdiv.

Atacantul francez a marcat ambele goluri ale Rapidului în victoria, de pe teren propriu, din etapa 4 a Superligii, împotriva lui FC Botoșani, scor 2-1.

Antoine Baroan, despre colaborarea cu Zeljko Kopic: „Mi-a salvat cariera”

Antoine Baroan s-a despărțit în vară de formația elvețiană Winterthur și a semnat cu Rapid, deși se afla pe lista de priorități a lui Dinamo.

Atacantul francez a explicat de ce a ales transferul în Giulești și ce rol a avut Kopic în cariera lui.

„Eram într-un moment în care trebuia să îmi găsesc rapid o echipă, pentru că, deşi perioada de transferuri e lungă, ştiam clar că nu voi continua în Elveţia.

În clipa în care am fost contactat de Rapid, am căutat câteva materiale video online, am văzut stadionul şi am spus imediat că vreau să vin.

Kopic are tot respectul meu, mi-a salvat cariera de fotbalist profesionist.

Când eram în Bulgaria, eram într-un moment dificil la Botev şi, când a venit, mi-a dat oportunitatea să joc fotbal şi mi-a oferit şansa să învăţ fotbalul într-un mod nou.

Mi-a imprimat acest lucru să fiu 100% la antrenament şi nu doar să vin la meci şi să joc. Mi-a dat această şansă. Cu el era că, dacă ai dat doar 90% la antrenament, nu te-ai antrenat”, a declarat Antoine Baroan, potrivit orangesport.ro.

Sub comanda lui Zeljko Kopic, Antoine Baroan a jucat 13 partide, a marcat 10 goluri și a oferit două pase decisive. În șase partide, francezul a fost integralist.

Capitolul Botev Plovdiv, cel mai prolific din cariera lui Antoine Baroan

Antoine Baroan a fost format la academia formației din orașul său natal, Chamois-Niortais. Atacantul francez a debutat pentru aceeași formație la nivel profesionist, în august 2019, într-un duel din Ligue 2, împotriva lui Nancy, 1-0.

După două sezoane petrecute în Vestul Franței, Antoine Baroan a semnat cu Botev Plovdiv. Angajamentul cu trupa bulgară a fost cel mai lung din cariera sa: 76 de meciuri, 27 de goluri și 13 pase decisive.

Până la sosirea în Giulești, francezul a mai jucat pentru Winterthur și Ludogoreț Razgrad.

