Se retrage de la națională! Decizie surprinzătoare luată de fotbalistul lui Real Madrid. Are 86 de selecții!

Antonio Rudiger (33 de ani) vrea să se retragă de la naționala Germaniei.

Fundașul central vrea să se concentreze în totalitate asupra echipei sale, Real Madrid.

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După un deceniu petrecut la naționala țării sale, Antonio Rudiger pune capăt unui capitol important din cariera sa. A fost unul dintre liderii din vestiarul primei reprezentative.

Antonio Rudiger vrea să se retragă de la naționala Germaniei

Ideea de a se retrage de la națională i-a venit lui Rudiger după încheierea Campionatului Mondial din această vară, competiție pe care Germania a părăsit-o încă din șaisprezecimi.

Experimentatul fundaș își dorește să se concentreze în totalitate pe Real Madrid, pentru a avea evoluții cât mai solide și pentru a fi un jucător de bază al formației antrenate de Jose Mourinho, anunță marca.com.

86 de selecții a adunat Antonio Rudiger la naționala Germaniei. A marcat 3 goluri și a livrat 5 pase decisive

Rudiger consideră că, prin retragerea sa de la națională, mai mulți tineri de perspectivă vor avea posibilitatea să debuteze și să evolueze pentru prima reprezentativă a Germaniei, preluată recent de Jurgen Klopp.

Fundașul este foarte încântat de colaborarea cu Jose Mourinho, noul antrenor al lui Real Madrid considerându-l pe german o „piesă” esențială pentru îndeplinirea obiectivelor din acest sezon.

Antonio Rudiger a debutat la națională pe 13 mai 2014, sub comanda lui Joachim Low, într-un amical cu Polonia, scor 2-0, atunci când a bifat 45 de minute.

6 milioane de euro este cota de piață a lui Antonio Rudiger, conform Transfermarkt

Ultimul meci jucat de acesta pentru Germania a fost în șaisprezecimile CM 2026, cu Paraguay, pierdut de nemți cu scorul de 1-1, 3-4 d. pen.

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