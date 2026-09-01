„Nu mi-e milă de Kyrgios” Australianul, pus la zid de rivalii din ATP după testul pozitiv la cocaină: „Sunt surprins că s-a întâmplat atât de târziu”

În urmă cu două săptămâni, Nick Kyrgios (31 de ani, #919 ATP) a fost suspendat provizoriu din tenis, după ce a fost depistat pozitiv la cocaină.

Karen Khachanov (30 de ani, #50 ATP) și Stefanos Tsitsipas (28 de ani, #53 ATP) l-au criticat dur pe tenismenul australian.

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Pe 19 august, Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) a anunțat că Kyrgios a fost testat pozitiv la un control antidoping efectuat pe 22 iunie.

Testul a ieșit pozitiv la benzoilecgonină, un metabolit al cocainei. Fostul #13 ATP nu a făcut apel. A scris pe Instagram că a comis „o greșeală imensă”, precizând că se va retrage de pe rețelele sociale timp de 28 de zile.

Karen Khachanov despre Nick Kyrgios: „Nu mi-e milă de el”

După victoria din primul tur de la US Open, 6-3, 6-0, 6-1 cu Roman Burruchaga, Khachanov a avut un discurs acid la adresa lui Kyrgios.

„Chiar și când nu juca, îi plăcea mereu să se ia de cineva, scriind diverse lucruri pe Twitter și așa mai departe. Iar acum, când toate astea s-au întors împotriva lui… ce vrei să zic? Până la urmă, culegi ce semeni.

Sincer, nu doar că nu sunt surprins, dar, într-o oarecare măsură, nici nu pot să simt prea multă milă. A fost prins pentru ceva ce a fost, în cele din urmă, o alegere a lui”, a spus Khachanov, citat de puntodebreak.com.

Karen Khachanov/ Foto: IMAGO

Rusul a făcut referire și la declarațiile jignitoare ale australianului la adresa lui Jannik Sinner, după ce italianul a fost depistat pozitiv la Clostebol și suspendat timp de trei luni.

„În plus, anul trecut scria despre Sinner sau alți jucători, afirmând ceva de genul că nu ar juca la dublu cu nimeni care ar lua substanțe care îmbunătățesc performanța. Și, în final, uite ce s-a întâmplat. S-a întors împotriva lui”, a concluzionat Khachanov.

3-1 este scorul confruntărilor directe dintre Karen Khachanov și Nick Kyrgios, în favoarea rusului

Stefanos Tsitsipas: „Știam despre toate acestea înainte de a se face vreun anunț”

Calificat și el în turul doi de la US Open, după ce l-a învins cu 4-6, 7-6(3), 6-1, 6-4 pe Arthur Fils, campionul de la Cincinnati, Tsitsipas a dezvăluit că nu s-a declarat surprins de faptul că Kyrgios a fost depistat pozitiv.

Grecul susține că știa despre situația australianului înainte ca acesta să fie dezvăluită public.

„Ca să fiu complet sincer cu voi, știam despre acest lucru înainte să fie făcut anunțul. Așa că ce pot să vă spun? Vă voi spune adevărul.

Știam toate aceste lucruri înainte să fie făcut vreun anunț, iar când am văzut informația pe rețelele sociale, am zis: «Iată că se întâmplă».

Sincer, mă așteptam oarecum la asta. Știam că sunt lucruri care se petreceau în afara terenurilor de tenis. Vă spun asta cu toată sinceritatea. Nu voi încerca să ascund adevărul despre cineva, atunci când știu care este realitatea.

Mă consider o persoană amabilă cu toată lumea, dar acestea erau comportamente despre care auzisem personal în circuit și despre care mi-au spus și alte persoane din același mediu”, a declarat Tsitsipas, citat de tntsports.co.uk.

Când am văzut informația, am zis: „Ei bine, sincer, era de așteptat”. Sunt însă surprins că acest lucru s-a întâmplat atât de târziu. Stefanos Tsitsipas, fost #3 ATP

Rivalitatea dintre Kyrgios și Tsitsipas datează de la Wimbledon din 2022, când australianul a cerut ca Stefanos să fie descalificat, după ce grecul a trimis cu forța o minge în tribună.

Nick Kyrgios și Stefanos Tsitsipas la finalul meciului de la Wimbledon 2022, câștigat de australian/ Foto: IMAGO

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