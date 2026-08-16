Avertisment pentru U Craiova Ararat-Armenia este în formă maximă înaintea „dublei” din Europa League

Ararat-Armenia, adversara Universității Craiova din play-off-ul Europa League, traversează o perioadă foarte bună în campionat.

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Formația din Armenia a câștigat primele trei meciuri disputate în noul sezon și ajunge la „dubla” cu oltenii cu moralul ridicat.

Ararat-Armenia , trei victorii din trei în campionat

Armenii au ajuns în play-off-ul Europa League după ce au fost eliminați de Celje în turul trei preliminar al Champions League, scor 2-3 la general.

În competiția internă, Ararat-Armenia a început perfect noul sezon și a câștigat toate cele trei partide disputate până acum:

1 august : FC Gandzasar - Ararat-Armenia 3-4

: FC Gandzasar - Ararat-Armenia 3-4 7 august : Ararat-Armenia - Urartu 2-1

: Ararat-Armenia - Urartu 2-1 15 august: Ararat-Armenia - Van 2-0

8 milioane de euro este cota lotului celor de la Ararat-Armenia, în timp ce lotul Universității Craiova este evaluat la aproximativ 37 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt

Cei mai buni marcatori ai echipei în acest sezon sunt brazilianul Sandro Lima (35 de ani) și senegalezul Alioune Ndour (28 de ani), ambii cu câte 3 goluri.

Carlos Franca (31 de ani), tot brazilian, și armeanul Arayik Eloyan (22 de ani) au înscris câte două goluri.

Craiova, rezultate oscilante în Liga 1

Universitatea Craiova vine după un sezon în care a câștigat campionatul și Cupa României, însă startul noii stagiuni nu a fost cel așteptat.

În primele patru etape de campionat, oltenii au obținut două victorii și au suferit două înfrângeri:

18 iulie: Universitatea Craiova - UTA 4-0

25 iulie: Dinamo - Universitatea Craiova 5-1

1 august: Universitatea Craiova - Petrolul 4-1

9 august: Universitatea Craiova - FC Argeș 0-1

Craiova a început sezonul în Champions League, dar a fost eliminată de Levski Sofia în turul doi preliminar, scor 2-3 la general. Bulgarii s-au impus cu 1-0 în prima manșă, iar returul din Bănie s-a încheiat 2-2.

Oltenii și-au continuat apoi parcursul în Europa League, unde au trecut de KuPS, scor 3-2 la general, și au ajuns la un pas de faza ligii.

Prima manșă din play-off-ul Europa League este programată pe 20 august, de la 20:00, iar returul pe 27 august de la 19:00.

Câștigătoarea se califică în faza ligii Europa League, în timp ce echipa eliminată va continua în faza ligii Conference League.

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