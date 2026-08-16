Avertisment pentru U Craiova Ararat-Armenia este în formă maximă înaintea „dublei” din Europa League

- Ararat-Armenia, adversara Universității Craiova din play-off-ul Europa League, traversează o perioadă foarte bună în campionat.
Formația din Armenia a câștigat primele trei meciuri disputate în noul sezon și ajunge la „dubla” cu oltenii cu moralul ridicat.
Ararat-Armenia, trei victorii din trei în campionat
Armenii au ajuns în play-off-ul Europa League după ce au fost eliminați de Celje în turul trei preliminar al Champions League, scor 2-3 la general.
În competiția internă, Ararat-Armenia a început perfect noul sezon și a câștigat toate cele trei partide disputate până acum:
- 1 august: FC Gandzasar - Ararat-Armenia 3-4
- 7 august: Ararat-Armenia - Urartu 2-1
- 15 august: Ararat-Armenia - Van 2-0
Cei mai buni marcatori ai echipei în acest sezon sunt brazilianul Sandro Lima (35 de ani) și senegalezul Alioune Ndour (28 de ani), ambii cu câte 3 goluri.
Carlos Franca (31 de ani), tot brazilian, și armeanul Arayik Eloyan (22 de ani) au înscris câte două goluri.
Craiova, rezultate oscilante în Liga 1
Universitatea Craiova vine după un sezon în care a câștigat campionatul și Cupa României, însă startul noii stagiuni nu a fost cel așteptat.
În primele patru etape de campionat, oltenii au obținut două victorii și au suferit două înfrângeri:
- 18 iulie: Universitatea Craiova - UTA 4-0
- 25 iulie: Dinamo - Universitatea Craiova 5-1
- 1 august: Universitatea Craiova - Petrolul 4-1
- 9 august: Universitatea Craiova - FC Argeș 0-1
Craiova a început sezonul în Champions League, dar a fost eliminată de Levski Sofia în turul doi preliminar, scor 2-3 la general. Bulgarii s-au impus cu 1-0 în prima manșă, iar returul din Bănie s-a încheiat 2-2.
Oltenii și-au continuat apoi parcursul în Europa League, unde au trecut de KuPS, scor 3-2 la general, și au ajuns la un pas de faza ligii.
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Prima manșă din play-off-ul Europa League este programată pe 20 august, de la 20:00, iar returul pe 27 august de la 19:00.
Câștigătoarea se califică în faza ligii Europa League, în timp ce echipa eliminată va continua în faza ligii Conference League.