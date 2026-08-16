Sorescu l-a salvat pe Rădoi Golul românului a oprit seria de patru eșecuri consecutive la Gaziantep » Ianis Hagi, accidentat

Deian Sorescu (28 de ani) i-a adus primul punct lui Mirel Rădoi în noul sezon din Turcia.

Internaționalul român a marcat golul prin care Gaziantep a remizat cu Alanyaspor, scor 1-1, și a oprit seria de patru înfrângeri consecutive a antrenorului român în Super Lig.

De partea cealaltă, Ianis Hagi (27 de ani) nu a putut evolua pentru Alanyaspor, fiind accidentat.

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Rădoi încheiase sezonul trecut cu patru eșecuri la rând pe banca lui Gaziantep.

Sorescu a înscris și a pus capăt seriei de înfrângeri consecutive ale lui Mirel Rădoi pe banca lui Gaziantep

Alanyaspor a deschis scorul în minutul 20 și a intrat în avantaj la pauză.

Sorescu a restabilit egalitatea în minutul 62, după o acțiune individuală.

Românul a preluat mingea în apropierea jumătății terenului, a avansat până la marginea careului și, după ce și-a depășit adversarul printr-un dribling, și-a creat culoarul pentru șut.

Sorescu a finalizat apoi fără să-i dea șanse portarului Paulo Victor și a stabilit scorul de 1-1.

Sorescu, fost jucător la Dinamo și FCSB, a adunat 84 de meciuri pentru Gaziantep, în care a marcat 15 goluri și a oferit 12 pase decisive.

Ianis Hagi, absent din cauza unei accidentări

Ianis Hagi nu a făcut parte din lotul lui Alanyaspor pentru partida cu Gaziantep. Clubul a anunțat înaintea meciului că internaționalul român are o leziune în zona inghinală.

„Fotbalistul nostru Meschack Elia, care s-a accidentat la cot în timpul cantonamentului de pregătire, și Ianis Hagi, care are o leziune în zona inghinală, nu fac parte din lotul pentru meciul cu Gaziantep FK.

Procesul de recuperare al jucătorilor noștri continuă sub supravegherea staffului medical”, a transmis Alanyaspor.

Hagi mai avusese probleme în zona inghinală în primăvară, când a ratat un meci în luna aprilie.

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