Forfotă la Arena Națională FOTO. Ce se întâmplă cu două zile înainte de  revenirea fotbalului pe cel mai mare stadion din țară +6 foto
Arena Națională. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Superliga

Forfotă la Arena Națională FOTO. Ce se întâmplă cu două zile înainte de revenirea fotbalului pe cel mai mare stadion din țară

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 12.09.2026, ora 16:13
alt-text Actualizat: 12.09.2026, ora 16:14
  • Cu două zile înainte de revenirea fotbalului pe Arena Națională, mii de oameni au ajuns în jurul celui mai mare stadion din România.
  • FCSB - Petrolul este programat luni, 14 septembrie, de la ora 21:00, în etapa #9 din Superliga. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Aglomerația din zona stadionului a fost provocată de East European Comic Con, eveniment organizat în perioada 11-13 septembrie.

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Ce se întâmplă la Arena Națională înainte de revenirea fotbalului

East European Comic Con a adus din nou un număr mare de participanți la Arena Națională.

Evenimentul este dedicat fanilor de filme, seriale, jocuri video, benzi desenate, anime, cosplay și cultură pop și se desfășoară de vineri până duminică.

Important pentru meciul de luni este că evenimentul nu afectează suprafața de joc.

Activitățile Comic Con sunt organizate în zonele exterioare și adiacente stadionului, astfel că noul gazon rămâne pregătit pentru FCSB - Petrolul.

Gazonul de pe Arena Națională a fost înlocuit / foto: Facebook/PMB
Gazonul de pe Arena Națională a fost înlocuit / foto: Facebook/PMB

Galerie foto (6 imagini)

Gazonul de pe Arena Națională a fost înlocuit / foto: Facebook/PMB Gazonul de pe Arena Națională a fost înlocuit / foto: Facebook/PMB Gazonul de pe Arena Națională a fost înlocuit / foto: Facebook/PMB Gazonul de pe Arena Națională a fost înlocuit / foto: Facebook/PMB Gazonul de pe Arena Națională a fost înlocuit / foto: Facebook/PMB
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Arena Națională a fost indisponibilă pentru meciurile de fotbal începând din luna mai, perioadă în care stadionul a găzduit mai multe evenimente extrasportive.

Între timp, gazonul a fost schimbat, iar partida FCSB - Petrolul va reprezenta revenirea fotbalului pe cel mai mare stadion din țară.

East European Comic Con se încheie duminică seară, cu aproximativ 24 de ore înainte de startul meciului dintre FCSB și Petrolul.

Evenimentele care au blocat disputarea meciurilor de fotbal pe Arena Națională:

  • 13 mai 2026 - concert Metallica
  • 23 mai 2026 - concert Max Korzh
  • 28 mai 2026 – concert Iron Maiden
  • 19-21 iunie 2026 – Congresul internațional al Martorilor lui Iehova
  • 17-19 iulie 2026 – Bucharest Town Charity Run
  • 21-23 august 2026 – SAGA Festival
  • 4-6 septembrie - Asia Fest
  • 11-13 septembrie 2026 – East European Comic Con

VIDEO. Cum arăta Arena Națională la finalul lunii august

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