„Germania nu e suficient de albă?!” Jurgen Klopp, reacție furibundă la adresa partidului extremist: „E o nebunie că toată lumea are voie să facă asta”
Campionate

„Germania nu e suficient de albă?!” Jurgen Klopp, reacție furibundă la adresa partidului extremist: „E o nebunie că toată lumea are voie să facă asta”

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 02.10.2026, ora 13:52
alt-text Actualizat: 02.10.2026, ora 13:52
  • Jurgen Klopp (59 de ani), selecționerul Germaniei, a răbufnit după ce a fost întrebat despre postarea cu conotații rasiste publicată de vicepreședintele AfD, Kay Gottschalk.
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După înfrângerea cu Grecia, scor 0-1, din Liga Națiunilor, Kay Gottschalk, unul dintre liderii AfD, a publicat pe rețelele de socializare un colaj cu două fotografii cu naționala Germaniei, una cu echipa din 1990, când erau doar jucători albi, și una de acum, când în primul „11” erau numai 3.

Conform The Athletic, postarea a fost însoțită și de un mesaj cu conotații rasiste: „Trăsăturile de caracter, anumite virtuți și spiritul de echipă sunt valori culturale care se dezvoltă de-a lungul secolelor și sunt modelate de experiențe istorice comune”.

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Jurgen Klopp, reacție vehementă: „Germania nu e suficient de albă?!”

Înaintea partidei cu Serbia, câștigată de Germania cu 2-0, în etapa a treia din Liga Națiunilor, Klopp a fost întrebat despre comentariile politicienilor AfD și a avut o reacție tranșantă.

„Germania nu e suficient de albă?! O absurditate totală, pe care nu o voi comenta”, a răbufnit selecționerul.

Klopp a continuat însă să vorbească despre situație:

„Nu există niciun motiv să le acordăm atenție acestor oameni. Nu-mi veți auzi părerea despre asta. În viața de zi cu zi, am prea puțin timp pentru idioțenii și chiar mai puțin pentru rețelele sociale.

Marea problemă a vieții noastre este că toată lumea are voie să-și exprime opinia. Este o nebunie că există așa ceva”.

Lumea ar avea multe de învățat dintr-un vestiar de fotbal. Acolo, toată lumea este respectată pe baza faptelor și nu este discreditată pe baza unor opinii false. Punct! Jurgen Klopp

The Guardian notează că reprezentanții AfD au criticat în mod repetat diversitatea etnică a naționalei pe care au numit-o în dese rânduri „forță mercenară politically correct”.

Klopp, mesaj după șocul extremist din Germania: „Vreau să revendic drapelul!”

În cadrul unei conferințe de presă organizate în urmă cu două săptămâni cu ocazia anunțării lotului Germaniei pentru meciurile din Liga Națiunilor, fostul antrenor al echipei Liverpool a făcut referire la victoria partidului anti-imigrație AfD.

AfD a obținut aproape 44% din voturi în fostul land est-german Saxonia-Anhalt, pe 6 septembrie, și se așteaptă la rezultate bune la alegerile de duminică din Berlin și Mecklenburg-Pomerania Occidentală.

Deși nu a menționat AfD în mod direct, Klopp a pledat pentru adoptarea unui „patriotism pozitiv”: „Nu vreau să las mândria națională pe mâna unor persoane nepotrivite. S-au întâmplat o mulțime de lucruri nebunești nu cu mult timp în urmă. A avut loc un vot pe care unii l-au considerat probabil în regulă, dar alții s-ar fi gândit: «Doamne, ce se întâmplă aici?».

Din perspectiva unui om implicat în sport, aș dori să revendic drapelul pentru mine și pentru noi. Când îl fluturăm, nu vreau ca cineva să se întrebe: «Ce-i cu voi?». Vreau ca oamenii să creadă că ești fericit și că înțelegi cât de norocos ești să te fi născut în această țară minunată sau să te fi mutat aici și să trăiești aici”, a declarat Klopp.

De asemenea, selecționerul a declarat că nu este sigur dacă mai poate sau dacă mai are voie să folosească expresia „mândrie națională” fără să fie interpretat greșit: „Pot fi mândru că sunt german și totuși să fiu deschis, tolerant, amabil și prietenos”.

Klopp susține că este mai important ca țara să aibă suficienți medici și personal medical, dar a adăugat că fotbalul poate „cultiva un sentiment de comunitate, permițându-ne să simțim cu adevărat puterea sportului”.

Nu este prima dată când AfD atacă naționala Germaniei

Controversele dintre reprezentanții AfD și naționala Germaniei nu sunt noi. În 2016, după eliminarea nemților în semifinalele Campionatului European, în urma înfrângerii cu Franța, Beatrix von Storch, vicepreședinta partidului, a publicat un mesaj pe rețeaua X: „Poate că data viitoare ar trebui să joace din nou ECHIPA NAȚIONALĂ a Germaniei?”. Declarația a fost puternic criticată.

În 2024, înaintea Campionatului European organizat în Germania, Björn Höcke, unul dintre liderii AfD, a afirmat că nu se mai poate identifica cu echipa națională, despre care a spus că „emană ideologie LGBT din fiecare por”.

Höcke a fost condamnat în 2024 pentru utilizarea cu bună știință a unui slogan nazist într-un discurs, potrivit BBC.

De asemenea, în perioada Euro 2024, Maximilian Krah, fost candidat principal al AfD la alegerile europene, a numit naționala o „forță mercenară politically correct”, criticând diversitatea lotului.

Germania a obținut prima victorie din mandatul lui Klopp în fața Serbiei, scor 2-0, după remiza cu Olanda, 1-1, și înfrângerea cu Grecia, 0-1. Selecționata germană urmează să joace duminică, în deplasare, cu Grecia, în etapa a patra a Ligii Națiunilor.

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germania jurgen klopp nations league afd Kay Gottschalk
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