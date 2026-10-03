Liga Națiunilor  Franța, remiză cu Italia în inferioritate numerică + Belgia, victorie fără emoții cu Turcia
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Liga Națiunilor

Liga Națiunilor Franța, remiză cu Italia în inferioritate numerică + Belgia, victorie fără emoții cu Turcia

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.10.2026, ora 00:33
alt-text Actualizat: 03.10.2026, ora 00:33
  • Franța și Italia au remizat, scor 1-1, în timp ce Belgia a învins Turcia, scor 3-0.
  • Cipru a învins Armenia, scor 2-0, iar Muntenegru a trecut de Letonia, scor 2-1.
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Belgia - Turcia 3-0

  • Au marcat: De Bruyne ('10, '59), Lukaku ('76)
  • Stadion: Stade Maurice Dufrasne
  • Arbitru: Rohit Saggi, Asistenți: Anders Olav Dale, Ole Andreas Haukåsen, VAR: Bastian Dankert, AVAR: Marius Lien

Franța - Italia 1-1

  • Au marcat: Olise ('55)/ Bastoni ('68)
  • Stadion: Stade de France
  • Arbitru: Jesús Gil Manzano, Asistenți: Guadalupe Porras Ayuso, Raúl Cabañero, VAR: Guillermo Cuadra Fernandez, AVAR: Valentín Gómez

Clasamentul în Liga A, grupa 1

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Franța37
2. Belgia36
3. Italia34
4. Turcia30

Ucraina - Irlanda de Nord 0-3

  • Au marcat: Brown ('9, '61), Price ('22)
  • Stadion: Štadión Antona Malatinského
  • Arbitru: Jasper Vergoote, Asistenți: Michael Geerolf, Martijn Tiesters, VAR: Jan Boterberg, AVAR: Wesli De Cremer

Ungaria - Georgia 1-0

  • A marcat: Kerkez ('35)
  • Stadion: Puskás Aréna
  • Arbitru: Srdjan Jovanović, Asistenți: Uroš Stojković, Miloš Simović, VAR: Momčilo Marković, AVAR: Jelena Cvetković

Clasamentul în Liga B, grupa 2

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Irlanda de Nord37
2. Ucraina34
3. Ungaria34
4. Georgia31

Bosnia - Suedia 1-1

  • Au marcat: Alajbegovic ('80)/ Gyokeres ('61)
  • Stadion: Stadion Bilino Polje
  • Arbitru: Oleksii Derevinskyi, Asistenți: Oleksii Myronov, Svitlana Grushko, VAR: Denys Shurman, AVAR: Dmytro Panchyshyn

Polonia - România 6-0

  • Au marcat: Lewandowski (24-penalty, 47, 86), Ghiță (50, autogol), Zielinski (62), Bendarek (66)
  • Stadion: PGE Narodowy
  • Arbitru: Urs Schnyder, Asistenți: Marco Zürcher, Benjamin Zürcher, VAR: Fedayi San, AVAR: Michèle Schmölzer

Clasamentul în Liga B, grupa 4

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Suedia37
2. Bosnia35
3. Polonia35
4. România30

Letonia - Muntenegru 1-2

  • Au marcat: Strods (82)/Adzic (3, 56)
  • Stadion: Skonto Stadions
  • Arbitru: Radoslav Gidzhenov, Asistenți: Miroslav Maksimov, Petar Mitrev, VAR: Clay Ruperti, AVAR: Dimitar Dimitrov

Cipru - Armenia 2-0

  • Au marcat: Konomis (19), Kakoullis (31)
  • Stadion: GSP
  • Arbitru: Mohammad Al-Emara, Asistenți: Turkka Valjakka, Mika Lamppu, VAR: Pawel Malec, AVAR: Kornel Paszkiewicz

Clasamentul în Liga C, grupa 2

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Muntenegru39
2. Armenia34
3. Cipru33
4. Letonia31

Insulele Feroe - Slovacia 1-1

  • Au marcat: Justinussen ('66)/Vatnhamar ('38, aut)
  • Stadion: Tórsvøllur
  • Arbitru: Mohammed Al-Hakim, Asistenți: Mehmet Culum, Fredrik Klyver, VAR: Daniele Doveri, AVAR: Daniele Paterna

Kazahstan - Moldova 1-2

  • Au marcat: Alip (64)/Clescenco (45), Popescu (50)
  • Stadion: Astana Arena
  • Arbitru: Marian Barbu, Asistenți: Mircea Mihail Grigoriu, Imre Laszlo Bucsi, VAR: Adrian Costreie, AVAR: Andrei Chivulete

Clasamentul în Liga C, grupa 3

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Slovacia37
2. Moldova34
3. Insulele Feroe33
4. Kazahstan31

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