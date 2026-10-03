Liga Națiunilor  Franța, remiză cu Italia în inferioritate numerică + Belgia, victorie fără emoții cu Turcia

- Franța și Italia au remizat, scor 1-1, în timp ce Belgia a învins Turcia, scor 3-0.
- Cipru a învins Armenia, scor 2-0, iar Muntenegru a trecut de Letonia, scor 2-1.
Belgia - Turcia 3-0
- Au marcat: De Bruyne ('10, '59), Lukaku ('76)
- Stadion: Stade Maurice Dufrasne
- Arbitru: Rohit Saggi, Asistenți: Anders Olav Dale, Ole Andreas Haukåsen, VAR: Bastian Dankert, AVAR: Marius Lien
Franța - Italia 1-1
- Au marcat: Olise ('55)/ Bastoni ('68)
- Stadion: Stade de France
- Arbitru: Jesús Gil Manzano, Asistenți: Guadalupe Porras Ayuso, Raúl Cabañero, VAR: Guillermo Cuadra Fernandez, AVAR: Valentín Gómez
Clasamentul în Liga A, grupa 1
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Franța
|3
|7
|2. Belgia
|3
|6
|3. Italia
|3
|4
|4. Turcia
|3
|0
Ucraina - Irlanda de Nord 0-3
- Au marcat: Brown ('9, '61), Price ('22)
- Stadion: Štadión Antona Malatinského
- Arbitru: Jasper Vergoote, Asistenți: Michael Geerolf, Martijn Tiesters, VAR: Jan Boterberg, AVAR: Wesli De Cremer
Ungaria - Georgia 1-0
- A marcat: Kerkez ('35)
- Stadion: Puskás Aréna
- Arbitru: Srdjan Jovanović, Asistenți: Uroš Stojković, Miloš Simović, VAR: Momčilo Marković, AVAR: Jelena Cvetković
Clasamentul în Liga B, grupa 2
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Irlanda de Nord
|3
|7
|2. Ucraina
|3
|4
|3. Ungaria
|3
|4
|4. Georgia
|3
|1
Bosnia - Suedia 1-1
- Au marcat: Alajbegovic ('80)/ Gyokeres ('61)
- Stadion: Stadion Bilino Polje
- Arbitru: Oleksii Derevinskyi, Asistenți: Oleksii Myronov, Svitlana Grushko, VAR: Denys Shurman, AVAR: Dmytro Panchyshyn
Polonia - România 6-0
- Au marcat: Lewandowski (24-penalty, 47, 86), Ghiță (50, autogol), Zielinski (62), Bendarek (66)
- Stadion: PGE Narodowy
- Arbitru: Urs Schnyder, Asistenți: Marco Zürcher, Benjamin Zürcher, VAR: Fedayi San, AVAR: Michèle Schmölzer
Clasamentul în Liga B, grupa 4
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Suedia
|3
|7
|2. Bosnia
|3
|5
|3. Polonia
|3
|5
|4. România
|3
|0
Letonia - Muntenegru 1-2
- Au marcat: Strods (82)/Adzic (3, 56)
- Stadion: Skonto Stadions
- Arbitru: Radoslav Gidzhenov, Asistenți: Miroslav Maksimov, Petar Mitrev, VAR: Clay Ruperti, AVAR: Dimitar Dimitrov
Cipru - Armenia 2-0
- Au marcat: Konomis (19), Kakoullis (31)
- Stadion: GSP
- Arbitru: Mohammad Al-Emara, Asistenți: Turkka Valjakka, Mika Lamppu, VAR: Pawel Malec, AVAR: Kornel Paszkiewicz
Clasamentul în Liga C, grupa 2
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Muntenegru
|3
|9
|2. Armenia
|3
|4
|3. Cipru
|3
|3
|4. Letonia
|3
|1
Insulele Feroe - Slovacia 1-1
- Au marcat: Justinussen ('66)/Vatnhamar ('38, aut)
- Stadion: Tórsvøllur
- Arbitru: Mohammed Al-Hakim, Asistenți: Mehmet Culum, Fredrik Klyver, VAR: Daniele Doveri, AVAR: Daniele Paterna
Kazahstan - Moldova 1-2
- Au marcat: Alip (64)/Clescenco (45), Popescu (50)
- Stadion: Astana Arena
- Arbitru: Marian Barbu, Asistenți: Mircea Mihail Grigoriu, Imre Laszlo Bucsi, VAR: Adrian Costreie, AVAR: Andrei Chivulete
Clasamentul în Liga C, grupa 3
|Loc/Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Slovacia
|3
|7
|2. Moldova
|3
|4
|3. Insulele Feroe
|3
|3
|4. Kazahstan
|3
|1