Viitoarea siglă a lui Dinamo VIDEO Clubul a dat cele mai noi informații despre schimbarea dorită de fani: „Vor fi prezentate trei variante pentru votare” +19 foto
Andrei Nicolescu, președinte Dinamo, și Reka Nagy, senior partner al agenției Klain
Superliga

Viitoarea siglă a lui Dinamo VIDEO Clubul a dat cele mai noi informații despre schimbarea dorită de fani: „Vor fi prezentate trei variante pentru votare”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 02.10.2026, ora 09:34
alt-text Actualizat: 02.10.2026, ora 14:26
  • Dinamo a organizat azi o conferință de presă, în care a prezentat informații noi despre viitoarea siglă a „câinilor”
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La întâlnirea cu presa, care a avut loc la sala de la stadionul „Arcul de Triumf”, au participat un reprezentant al suporterilor, un reprezentant al agenției de branding și președintele clubului, Andrei Nicolescu.

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VIDEO Dinamo își va schimba iar sigla

Noua siglă va fi creată de o agenție din Cluj-Napoca. Au fost peste 20 firme care au aplicat, iar câștigătoarea a fost Klain, o agenție de marketing cu o vechime de peste 19 ani.

Cele mai importante declarații de la conferința de presă

Andrei Nicolescu, președinte Dinamo:

  • „E o etapă naturală în ceea ce am spus că vom face, care trebuie parcursă. Din acest moment devine și publică. A fost un proces de definire și de discuții, de alegeri, Klain este alegerea comună a grupului de lucru. Drumul ne-a arătat că această căutare a identității e un proces complex, care implică mulți factori și toți stakeholderii de la Dinamo”
  • „Vrem să închidem cât mai repede acest proces și șă-l ducem cu succes la final, cu opinii pozitive din partea suporterilor dinamoviști”
  • „Din partea clubului, a fost o decizie foarte bună ca eu să nu particip în grupul de lucru, având în vedere cum a început acest proces (n.r. faptul că a fost contestat). S-a constituit un grup de lucru inițial într-o discuție extinsă cu 15-20 de reprezentanți ai suporterilor, s-au pus idei pe masă despre proces, modul în care ar trebui condus și cum să se facă acest lucru”
  • „Ca să vorbim tehnic apropo de acel D istoric, problema semnalată de agenția și de casa de proprietate intelectuală cu care lucram (n.r. la sigla care e acum pe tricouri) a fost dată de faptul că acel D istoric nu e protejat de proprietarul real. Dacă am fi putut avea acea protejare făcută de CS Dinamo, n-am mai fi avut anumite constrângeri legate de desenul sau forma acelui D”

Reka Nagy, senior partner al agenției Klain:

  • „Înainte să ne apucăm să desenăm, vrem să știm ce înseamnă brandul pe care-l avem în față. În cazul Dinamo, e o etapă extrem de importantă, să înțelegem brandul, istoria, comunitatea, simbolurile. Rebrandingul Dinamo e un proiect foarte important pentru noi”
  • „Ne aflăm în prima etapă, de cercetare și strategie. Analizăm tot ce înseamnă partea de simboluri, de istorie, vrem să definitivăm ce înseamnă cu adevărat Dinamo, care e esența acestui brand. Vom avea inclusiv interviuri cu legende ale clubului și cu persoane care trăiesc și înțeleg esența Dinamo. După partea de strategie și de analiză, vom avea un scop foarte clar: care e baza de la care pornim. Vom avea o strategie de brand, un brief pentru creație și criteriile după care vom aproba ceea ce vor pregăti designerii”
  • „După finalizarea primei etape vom trece la creație efectivă, în trei direcții, care vor fi prezentate în același fel dintre care se va vota varianta finală. După ce vom alege varianta câștigătoare vom dezvolta întregul sistem. Logo, partea verbală, creativă, toate elementele necesare pentru implementare”
  • „Vrem să dezvoltăm un brand, o identitate, de care dinamoviștii să fie mândri, să poată să zică «Da, asta este Dinamo!»”

Reprezentantul suporterilor, Cosmin Viorel:

  • „E o onoare să fiu aici și o mare responsabilitate. Dinamo avea nevoie de un brand strategy system care să-l ajute să se poziționeze foarte bine în mediul cultural românesc, se știe care e poziția lui. Mai avem nevoie și de un fan base auditorium, pentru că la un moment dat Dinamo trebuie să-și cunoască foarte bine segmentele de suporteri care sunt în familia clubului, pe lângă verbal identity, image identity și motion identity”
  • „Tot procesul a fost făcut în colaborare cu o echipă din partea clubului. Suporterii au pus la dispoziția clubului o bună are parte din documentația care a stat la baza felului în care s-a lucrat. Rezultatul pe care-l avem acum în colaborare cu agenția e o muncă comună și sperăm la un rezultat de calitate”
  • „E imposibil să ne dăm seama care ar fi un timeline. Am întâmpinat provocări care ne-au făcut să jucăm și sezonul viitor cu aceeași siglă pe care o avem acum. Abia din celălalt sezon va fi o altă siglă”
  • „Legat de proteste, peluza Sud Dinamo încă nu intră pe stadion. A fost un reprezentant al lor în acest grup de lucru, dar nu mai este”

Nicolescu: „Nu e vorba de ușurare, ci de faptul că lucrurile se întâmplă”

După ce din partea jurnaliștilor a venit întrebarea „Cum va arăta noua siglă?”, lucru care încă nu este clar, președintele Andrei Nicolescu i-a pus o întrebare reprezentantului suporterilor:

„Care au fost criteriile în baza cărora am ales această agenție, cum s-a făcut procesul de selecție și care a fost criteriul care ne-a dus la această agenție? Asta e relevant, nu cum o să arate sigla, pentru că nu se poate răspunde încă la așa ceva”.

Reprezentantul fanilor a replicat:

„Unul dintre criterii a fost că o agenție care vrea să lucreze cu Dinamo trebuie să completeze acel formular în detaliu. Al doilea, care e foarte, foarte important, e cel legat de proces. Nu vrem doar să avem ceva care arată bine din punct de vedere estetic. Agenția care urma să fie selectată trebuia să aibă acest proces în spate, capacitatea de pregătire a echipei și portofoliul.

S-a format o grilă de valoare, am încercat să avem întâlniri fizice și online cu agențiile selectate. Au fost supuse unor criterii, în interviuri fiecare și-a notat punctele forte sau mai puțin bune ale fiecăreia. S-a făcut un document comun cu insight-urile, s-a dat un rating fiecărei agenții. Punându-le cap la cap într-un tabel, ratingul a fost favorabil agenției Klain”.

Subiectul a fost continuat de Nicolescu:

„Suntem în punctul în care trebuie să fim. Asta este perioadă, din cauza conjuncturii, când putem sta la masă să vorbim deschis. Anumite lucruri făcute au fost contestate, dar cu toate acestea ele ne pun în situația de azi.

Dacă făceam acest proces acum 2 ani, nu puteam sta la masă și discuta liber. Nu e vorba de ușurare, ci de faptul că lucrurile se întâmplă. Nimeni din club, dintre acționari, nu și-a propus ca sigla să arate într-un fel, interesul nostru comun e să reprezinte opinia pozitivă a majorității dinamoviștilor”.

La finalul conferinței, participanții s-au pozat cu tricoul lui Dinamo lansat în ediție specială înainte de meciul cu FCSB:

Dinamo, conferință de presă despre viitoarea siglă. Capturi 48TV (18).jpg
Dinamo, conferință de presă despre viitoarea siglă. Capturi 48TV (18).jpg

Galerie foto (19 imagini)

Dinamo, conferință de presă despre viitoarea siglă. Capturi 48TV (1).jpg Dinamo, conferință de presă despre viitoarea siglă. Capturi 48TV (2).jpg Dinamo, conferință de presă despre viitoarea siglă. Capturi 48TV (3).jpg Dinamo, conferință de presă despre viitoarea siglă. Capturi 48TV (4).jpg Dinamo, conferință de presă despre viitoarea siglă. Capturi 48TV (5).jpg
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Dinamo are o siglă nouă din acest sezon, dar o va înlocui peste 2 ani

Roș-albii au modificat emblema în vederea unei posibile participări în cupele europene, obligați de regulamentul UEFA, care prevede ca sigla să fie deținută sută la sută de club. Cea veche era în proprietatea lui Nicolae Badea, cedată către clubul din Liga 1.

Cea nouă nu a fost pe placul fanilor, care au protestat prin diverse acțiuni, inclusiv să intre mai târziu la meciuri, să nu susțină echipa vocal, să-l conteste pe Nicolescu sau să nu se prezinte deloc la stadion - cum a procedat gruparea Sud Dinamo.

„Cum aș vrea să arate noua siglă? Să le placă fanilor. Eu am o idee din primul research care a fost făcut.

Am înțeles că trebuie să fie niște simboluri care fac parte din istoria lui Dinamo. Mai departe, cum se amestecă, cum se desenează…”, a declarat Andrei Nicolescu ieri, la Digi Sport.

„Suntem destul de departe, în sensul în care agenția a fost aleasă, există și un cadru foarte bine stabilit cum se va merge pe repede înainte pentru ca agenția să poată să propună identități.

Există și un cadru stabilit pentru a putea pune la dispoziția suporterului reprezentativ al lui Dinamo capacitatea de a vota și de a-și exprima opinia despre ce identitate i se pare mai semnificativă și mai emblematică pentru istoria și pentru clubul Dinamo.

Dar, în același timp, suntem acolo unde spuneam și acum 2-3 luni. Lumea mă înjura și mă lua în derâdere. Este un proces complex care, dacă vrem să fie făcut ca lumea, durează.

N-o să se poată niciodată în cinci minute, cu inteligența artificială și alte porcării. Este un proces care va dura.

Sper să dureze mai puțin de un an, dar se pare că va dura mai mult de un an”, declara Andrei Nicolescu pe 20 septembrie, pentru canalul fanilor, „Dinamo – Puls Alb-Roșu”.

Evoluția siglelor lui Dinamo. FOTOMONTAJ GOLAZO.ro
Evoluția siglelor lui Dinamo. FOTOMONTAJ GOLAZO.ro

Galerie foto (19 imagini)

Prezentarea noii steme a lui Dinamo. Foto: Sports Net Prezentarea noii steme a lui Dinamo. Foto: Sports Net Prezentarea noii steme a lui Dinamo. Foto: Sports Net Noua sigla a lui Dinamo FOTO FB Dinamo Noua sigla a lui Dinamo FOTO FB Dinamo
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