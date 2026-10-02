Burleanu s-a opus! EXCLUSIV. Președintele FRF a fost aproape de a bloca fondurile procesului Anei Bărbosu pentru medalia olimpică

Răzvan Burleanu, 42 de ani, nu a fost de acord cu alocarea de fonduri pentru procesul Anei Bărbosu la TAS, în cazul medaliei olimpice.

Președintele FRF, care e și vicepreședinte al COSR, a invocat costurile mari și nesiguranța unui rezultat favorabil României.

GOLAZO.ro vă prezintă, în rândurile care urmează, detalii din culisele ședinței Comitetului Executiv al COSR.

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Cazul medaliei olimpice de bronz a Anei Bărbosu, tranșat cu succes la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (n.r. TAS), dar trimis de Tribunalul Federal Elvețian pentru rejudecare tot la Lausanne, a declanșat o încleștare serioasă în interiorul forului olimpic român.

De ce? În spatele ușilor închise ale Comitetului Executiv al COSR (n.r. Comitetul Olimpic și Sportiv Român), alocarea banilor oferiți de Guvern pentru acoperirea costurilor procesului a fost la un pas de a fi blocată. Principalul contestatar a fost chiar președintele FRF (n.r. Federația Română de Fotbal) și vicepreședinte al COSR, Răzvan Burleanu.

Surse GOLAZO.ro: „Burleanu s-a poziționat ferm împotrivă”

Reprezentarea juridică a Anei Bărbosu la Lausanne (n.r. sediul TAS) a necesitat resurse financiare considerabile. Pentru sprijinirea acestui demers, Guvernul a alocat fonduri speciale către COSR.

Pentru ca banii să poată fi efectiv utilizați și decontați, era necesară aprobarea formală în Comitetul Executiv (CEX) al COSR. Însă ce părea o simplă formalitate s-a transformat însă într-o dezbatere aprinsă, votul fiind neașteptat de strâns.

GOLAZO.ro a stat de vorbă cu persoane care au divulgat, sub protecția anonimatului, ce s-a petrecut în culisele acestei ședințe tensionate:

„În cadrul ședinței CEX, Burleanu a luat cuvântul din proprie inițiativă, înscriindu-se la discuții fără a fi solicitat în mod expres. S-a poziționat ferm împotriva aprobării sumelor, încă de la primele cuvinte”.

Motivul principal invocat de Răzvan Burleanu a fost acela că sumele vehiculate sunt foarte mari, nejustificate și insuficient explicate.

De asemenea, el a menționat și riscul ca România să cheltuie o sumă importantă de bani, iar Ana Bărbosu să nu primească un rezultat favorabil la TAS, și astfel să rămână fără medalia olimpică de bronz.

A spus că știe care sunt costurile de la TAS, pentru că FRF a avut destule procese acolo, sunt ca «spălatul pe dinți», dar una e un proces minor și alta e să susții financiar un «război» cu SUA pentru o medalie olimpică. Îți trebuie cu totul altfel de resurse Surse GOLAZO.ro despre Burleanu

Surse GOLAZO.ro: „Nu a votat favorabil”

Atitudinea lui Răzvan Burleanu a fost contradictorie pentru cei care-l cunosc, spun sursele, mai ales că înainte de aceasta ședință a COSR cu câteva săptămâni fusese consultat cu privire la procedurile de la Lausanne și încurajase filiera juridică aleasă.

Până la urmă, în pofida opoziției lui Burleanu și a altor membri care i-au împărtășit punctul de vedere, banii au fost aprobați, asigurând acoperirea costurilor procesului de la TAS al Anei Bărbosu, pentru medalia olimpică.

„Burleanu s-a opus și nu cred că a votat favorabil. Probabil a votat împotrivă sau s-a abținut. Oricum, el a fost cel mai vehement împotriva acestei decizii. Au mai fost și alți membri CEx care au votat împotrivă, dar până la urmă s-a aprobat bugetul”, au mai dezvăluit sursele GOLAZO.ro.

România a fost foarte aproape de a pierde procesul medaliei olimpice înainte ca acesta să înceapă, din cauza lipsei de fonduri, așa cum GOLAZO.ro a dezvăluit aici.

Răzvan Burleanu nu a putut fi contactat până la ora publicării acestui articol, pentru a-și exprima punctul de vedere

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