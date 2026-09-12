Donnarumma a aflat verdictul Pedepse grele după jaful în care portarul și soția sa au fost  bătuți și legați

Gianluigi Donnarumma (27 de ani), portarul lui Manchester City și al naționalei Italiei, a aflat sentințele în dosarul jafului violent din 2023, când el și Alessia Elefante, actuala sa soție, au fost atacați în locuința lor din Paris.

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Procesul s-a desfășurat pe 10 și 11 septembrie la Tribunalul Corecțional din Paris și a avut parte și de momente tensionate, după ce inculpatul Ilyas Kherbouch a insultat și amenințat polițiștii prezenți în sală.

Verdict în cazul jafului asupra lui Donnarumma

Ilyas Kherbouch, în vârstă de 21 de ani și poreclit „Ganito”, a fost condamnat la nouă ani de închisoare. A primit și o amendă de 80.000 de euro.

Khyan Mamouni, 22 de ani, prezentat de acuzare drept un alt presupus coordonator al jafului, a fost achitat.

Moktar Diop, 24 de ani, care și-a recunoscut implicarea, a primit cinci ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare.

„Au fost momente de teroare. Să găsești oameni în casa ta la ora 3 dimineața este cel mai urât sentiment pe care îl poți avea”, a declarat fotbalistul.

Donnarumma și soția sa, bătuți, legați și amenințați cu un cuțit

Jaful a avut loc în noaptea de 20 spre 21 iulie 2023, pe Avenue Montaigne, una dintre cele mai exclusiviste zone din Paris. Donnarumma evolua atunci la PSG.

Acesta a fost un motiv al deciziei căpitanului Italiei de a părăsi PSG, transferându-se la Manchester City în 2025.

Portarul italian s-a trezit cu unul dintre atacatori în casă, a fost lovit în față cu un obiect metalic, legat și amenințat cu un cuțit. Hoții i-au cerut ceasurile și banii.

Alessia Elefante a fost, la rândul ei, agresată. Când i-au cerut cifrul seifului, tânara le-a spus că nu îl știe, dar oricum e gol.

S-au enervat pentru că au crezut că mint. M-au tras de păr și unul dintre ei m-a lovit în coapsă. Le-am spus că sunt însărcinată, dar au continuat. Alessia Elefante, soția lui Donnarumma

La câteva zile după atac, Elefante a pierdut sarcina.

Atacatorii au furat bani, ceasuri, bijuterii, genți de lux și cheile unor mașini Mercedes și Lamborghini.

Doi dintre participanții la atac, minori la momentul faptelor, fuseseră deja condamnați în luna iulie la pedepse de trei, respectiv patru ani de închisoare.

Un alt suspect, care își recunoscuse implicarea, a murit în detenție în 2024.

1 milion de euro ar fi valoarea bunurilor furate, potrivit L'Equipe

Donnarumma și Alessia Elefante, care s-au căsătorit între timp, nu au fost prezenți la procesul din această săptămână.

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